Почему каждой женщине нужна помада и как ее выбрать: колонка Яны Лапутиной
Яна Лапутина
Журналист, психолог, beauty-эксперт, совладелица клиники «Время Красоты», автор блога @yana_laputina
«Я не люблю перемен. Я человек, который во всех своих выборах достаточно постоянен. Если остановилась на каком-то бренде, косметическом продукте, то пользуюсь им долго и получаю от этого истинное удовольствие.
Пожалуй, в этом подходе есть свои плюсы. Я считаю, что так иду по надежному и проверенному пути. С другой стороны, я, наверное, не всегда готова к экспериментам.
Тем не менее хочу поделиться с вами тем опытом, который собран мной за много лет. И сегодня мы поговорим про помады как неотъемлемую часть макияжа и образа в целом.
Фото: freepik.com
Помаду лично я не использую в своей ежедневной beauty-рутине, но это та часть моей косметички, которая представлена всегда объемно, разными брендами. И помада зачастую мной используется для завершения какого-то образа. Чаще всего в осенне-зимний период, потому как, мне кажется, летом и так достаточно красок вокруг. Мы загорелые, красивые, яркие… А вот зимой часто хочется добавить цвета.
Как выбрать помаду (мои бьютихаки)
Оттенок
Главный трюк состоит в том, что помада, которую я выбираю, всегда только красная! Я не пользуюсь никакими другими оттенками, не перехожу в кирпичные, сливовые или «пьяную вишню», только классика. Да, она может быть разной тональности, но тем не менее это узнаваемый красный.
Время суток
Я убеждена, что красную помаду можно носить и утром, и вечером, потому что она самодостаточна и не требует особенного случая. Как сумка Chanel, которая уместна практически в любых обстоятельствах, кроме пляжа.
Уловки при нанесении
При этом красная и самая опасная помада, потому что небрежное нанесение и незнание определенных уловок сулит хозяйке много проблем. Начиная от того, что все заметят неудачную попытку обыграть этот действительно «коварный» продукт, и заканчивая тем, что будет просто некрасиво и неаккуратно, весь эффект испортится.
Фото: freepik.com
За много лет работы на телевидении я, конечно же, узнала несколько профессиональных приемов. Первый из них поможет увеличить стойкость: просто нанесите под помаду специальный бальзам-праймер либо тональное средство. Визажисты часто используют Сarmex, но лично мне он не очень «заходит». Из бальзамов я оценила австралийский Lucas Papaw с ферментированной папайей в составе. Пока оформляете тон и глаза, его можно нанести на губы, чтобы хорошенько напитать. Перед нанесением помады стираете и вуаля — губы идеально подготовлены.
Но если уж и выбирать одно-единственное средство, то я бы все равно отдала предпочтение тональному крему. Нанесла бы аккуратно спонжем на губы, промокнула, не выходя за контур, и на этом бы остановилась.
Второй способ, чтобы помада была нанесена действительно очень аккуратно, — использовать контурный карандаш для губ примерно того же оттенка. Лично я всегда выбираю контурные карандаши Gucci, они идеально растушевываются и красиво смотрятся на губах. Я не только обвожу контур, но и ими закрашиваю всю поверхность губ. Честно говоря, нередко на этом и останавливаюсь, потому что они стойкие, не пересушивают губы и даже без помады вполне хорошо работают.
Тем не менее, если вы будете сверху наносить помаду, стоит оформить контур и немного растушевать карандаш по поверхности. Тогда помада лучше ляжет, будет дольше держаться и реже придется ее корректировать.
Но все-таки помните: если вы накрасились красной помадой (да, в сущности, любой), то нужно положить ее в сумочку и в течение дня поправлять. Увы, ни одна, даже самая стойкая помада не будет держаться настолько долго, чтобы, сделав макияж с утра перед работой, вы пришли с идеальными губами домой вечером.
Для тех, кто не уверен в своей руке, я рекомендую приобрести специальную кисточку для помады, она позволяет наносить ее более аккуратно, без погрешностей. Плотность нанесения, интенсивность цвета становятся равномерными.
За много лет практики я научилась наносить ее прямо из тюбика и хочу сказать, что это совсем не так сложно, как может показаться. Просто нужно набить руку. Потренируйтесь дома — и тогда кисточка не понадобится.
Фото: freepik.com
Антирекомендации
Я не люблю суперстойкие помады, потому что они сильно сушат губы. В некоторых случаях, без шуток, у меня было ощущение, что вместе с помадой я снимаю при демакияже пленочку кожи, настолько губы были пересушенными. С ними сразу создается дискомфортное ощущение сухости и шелушения. Поэтому я никогда не выбираю помады бренда МАС. Они, конечно, проверены с точки зрения профессионального визажа и съемок, но для повседневной жизни, мне кажется, это не самый правильный выбор.
Несколько лет назад многие бренды выпустили так называемый «лак для губ», суперстойкий, в том числе и Yves Saint Laurent. И это продукт, который я никогда не выберу по той же самой причине. Мне кажется, он полностью уничтожает кожу на губах, нежели создает суперэффект. Нет, и еще раз нет!
Рекомендую попробовать!
А теперь представляю вам short-list тех помад, которые вы купите и не пожалеете!
Как я уже говорила, у Gucci прекрасный цвет красной помады, который заслуживает вашего внимания. Это стойкие помады, не матовые и не слишком глянцевые. Именно такие, какими должны быть.
Dior выпустил предновогоднюю коллекцию Holiday Look 2021 The Atelier of Dreams, и в ней, конечно же, есть праздничная красная помада Rouge Dior. Без кирпича, а с хорошим кровавым оттенком. Не бордо, а цвет алой розы — оттенок 862 Winter Poppy. Я также оценила гравировку на футляре с фасадом легендарного ателье Maison Dior, которое находится в Париже, где началась история Дома. По-моему, очень символично.
У Giorgio Armani есть оттенок № 400, который подходит девушкам с любым цветотипом, любым цветом волос, глаз и кожи! Мне особенно нравится их жидкая матовая помада Lip Maestro.
Наконец, еще один продукт, который, как мне кажется, невозможно проигнорировать, — помада Rouge Hermes. Качество просто потрясающее.
Этой осенью появилась лимитированная коллекция из 3 оттенков «Блеск ночи». В нее входят Rose Tamise цвета фуксии, трендовый оранжевый Orange Brule и насыщенный Rose Magenta. Скажу честно, что, как заядлый бьютиголик, я попробую их все, но особое внимание и любовь все равно у красного (хотя его в коллекции как раз и нет). Потому что роза будет розой, как ее ни назови. Красный цвет — это классика!»
Фото: freepik.com