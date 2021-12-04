Почему каждой женщине нужна помада и как ее выбрать: колонка Яны Лапутиной

За много лет работы на телевидении я, конечно же, узнала несколько профессиональных приемов. Первый из них поможет увеличить стойкость: просто нанесите под помаду специальный бальзам-праймер либо тональное средство. Визажисты часто используют Сarmex, но лично мне он не очень «заходит». Из бальзамов я оценила австралийский Lucas Papaw с ферментированной папайей в составе. Пока оформляете тон и глаза, его можно нанести на губы, чтобы хорошенько напитать. Перед нанесением помады стираете и вуаля — губы идеально подготовлены.

Но если уж и выбирать одно-единственное средство, то я бы все равно отдала предпочтение тональному крему. Нанесла бы аккуратно спонжем на губы, промокнула, не выходя за контур, и на этом бы остановилась.

Второй способ, чтобы помада была нанесена действительно очень аккуратно, — использовать контурный карандаш для губ примерно того же оттенка. Лично я всегда выбираю контурные карандаши Gucci, они идеально растушевываются и красиво смотрятся на губах. Я не только обвожу контур, но и ими закрашиваю всю поверхность губ. Честно говоря, нередко на этом и останавливаюсь, потому что они стойкие, не пересушивают губы и даже без помады вполне хорошо работают.

Тем не менее, если вы будете сверху наносить помаду, стоит оформить контур и немного растушевать карандаш по поверхности. Тогда помада лучше ляжет, будет дольше держаться и реже придется ее корректировать.

Но все-таки помните: если вы накрасились красной помадой (да, в сущности, любой), то нужно положить ее в сумочку и в течение дня поправлять. Увы, ни одна, даже самая стойкая помада не будет держаться настолько долго, чтобы, сделав макияж с утра перед работой, вы пришли с идеальными губами домой вечером.

Для тех, кто не уверен в своей руке, я рекомендую приобрести специальную кисточку для помады, она позволяет наносить ее более аккуратно, без погрешностей. Плотность нанесения, интенсивность цвета становятся равномерными.

За много лет практики я научилась наносить ее прямо из тюбика и хочу сказать, что это совсем не так сложно, как может показаться. Просто нужно набить руку. Потренируйтесь дома — и тогда кисточка не понадобится.