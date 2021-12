Почему каждой женщине нужна помада и как ее выбрать: колонка Яны Лапутиной

Антирекомендации

Я не люблю суперстойкие помады, потому что они сильно сушат губы. В некоторых случаях, без шуток, у меня было ощущение, что вместе с помадой я снимаю при демакияже пленочку кожи, настолько губы были пересушенными. С ними сразу создается дискомфортное ощущение сухости и шелушения. Поэтому я никогда не выбираю помады бренда МАС. Они, конечно, проверены с точки зрения профессионального визажа и съемок, но для повседневной жизни, мне кажется, это не самый правильный выбор.

Несколько лет назад многие бренды выпустили так называемый «лак для губ», суперстойкий, в том числе и Yves Saint Laurent. И это продукт, который я никогда не выберу по той же самой причине. Мне кажется, он полностью уничтожает кожу на губах, нежели создает суперэффект. Нет, и еще раз нет!

Рекомендую попробовать!

А теперь представляю вам short-list тех помад, которые вы купите и не пожалеете!

Как я уже говорила, у Gucci прекрасный цвет красной помады, который заслуживает вашего внимания. Это стойкие помады, не матовые и не слишком глянцевые. Именно такие, какими должны быть.

Dior выпустил предновогоднюю коллекцию Holiday Look 2021 The Atelier of Dreams, и в ней, конечно же, есть праздничная красная помада Rouge Dior. Без кирпича, а с хорошим кровавым оттенком. Не бордо, а цвет алой розы — оттенок 862 Winter Poppy. Я также оценила гравировку на футляре с фасадом легендарного ателье Maison Dior, которое находится в Париже, где началась история Дома. По-моему, очень символично.

У Giorgio Armani есть оттенок № 400, который подходит девушкам с любым цветотипом, любым цветом волос, глаз и кожи! Мне особенно нравится их жидкая матовая помада Lip Maestro.

Наконец, еще один продукт, который, как мне кажется, невозможно проигнорировать, — помада Rouge Hermes. Качество просто потрясающее.

Этой осенью появилась лимитированная коллекция из 3 оттенков «Блеск ночи». В нее входят Rose Tamise цвета фуксии, трендовый оранжевый Orange Brule и насыщенный Rose Magenta. Скажу честно, что, как заядлый бьютиголик, я попробую их все, но особое внимание и любовь все равно у красного (хотя его в коллекции как раз и нет). Потому что роза будет розой, как ее ни назови. Красный цвет — это классика!»