Какие пластические операции можно делать только один раз: рассказывают хирурги
Четко ответить на вопрос «Какие пластические операции можно делать только один раз?» очень сложно. Любую из них при необходимости можно провести несколько раз. Другой вопрос — зачем? Только один раз можно делать серьезные костно-реконструктивные операции.Такие вмешательства не имеют никакого отношения к эстетике, а решают функциональные проблемы: серьезное нарушение прикуса, повреждение костей лица в результате травм, врожденные мутации и деформации, устранение глубоких рубцов. Операции восстанавливающего характера требуют серьезной работы хирурга, а также длительного и сложного реабилитационного периода. Поэтому все необходимые манипуляции лучше проводить за один раз, чтобы снизить нагрузку на организм пациента. Повторное вмешательство в данном случае может быть необходимо, если первая операция была проведена некорректно. В то же время большинство эстетических операций можно проводить повторно.
3 пластические операции, которые вопреки мнению можно проводить повторно
Блефаропластика (коррекция верхних и нижних век)
Операцию по улучшению внешнего вида глаз, вопреки расхожему мнению, можно проводить более одного раза. Грыжи в нижних веках могут образовываться повторно, кожа верхнего века может вновь провиснуть в процессе гравитационного птоза или из-за индивидуальных особенностей строения лица.
Фото: depositphotos
Липосакция (коррекция фигуры путем удаления жировых тканей)
В процессе липосакции удаляются излишки подкожно-жировой клетчатки в проблемных зонах: на ягодицах, бедрах, руках, спине. Даже после хорошо сделанной липосакции с течением времени тело будет меняться, и может возникнуть необходимость повторного вмешательства. Пациенты часто забывают, что липосакция не защищает от последствий неправильного питания и нездорового питания, и набирают удаленный вес.
Подтяжка лица (коррекция возрастных изменений)
Бытует мнение, что подтяжку лица можно делать только один раз, но это неверно. Подтяжка корректирует возрастное опущение тканей, провисание овала лица, изменения в средней и верхней частях лица. Есть множество разных методик — SMAS-лифтинг, эндоскопический лифтинг, платизмопластика шеи. При необходимости все они могут быть проведены повторно.
Какие пластические операции лучше проводить один раз
Отопластика
Пластика ушей в подавляющем большинстве случаев проводится для устранения лопоухости. С такой задачей легко справится даже начинающий пластический хирург. Повторная операция может потребоваться при возникновении асимметрии ушных раковин, но это уже не будет коррекция лопоухости.
Пластика азиатских век
«Сингапури» — особенная разновидность блефаропластики азиатских век. В ходе этого хирургического вмешательства искусственно формируется складка верхнего века (около 6 мм от ресниц), которая отсутствует у азиатов. Длительность такой операции составляет всего 30-40 минут, а результат сохраняется на всю жизнь, поэтому необходимости в повторном вмешательстве нет.
Удаление комков Биша
Многие девушки прибегают к этой операции, чтобы скорректировать форму щек, «очертить» скулы и сделать овал лица более утонченным. Скуластое, худое лицо и впалые щеки — то, к чему стремятся многие современные женщины. Можно по-разному относиться к этой операции, но повторить ее точно не удастся, так как удаленная со щек жировая ткань там больше не появится.
Фото: depositphotos
Коррекция тубулярной груди
Тубулярная грудь — аномалия развития молочных желез, проявляющаяся нетипичной для них вытянутой формой, похожей на трубку, — отсюда и название патологии. Операция требует глубоких знаний и опыта хирурга, а также подразумевает многоэтапное хирургическое вмешательство: сначала выполняется уменьшение или увеличение молочных желез, затем коррекция сосково-ареолярного комплекса и при необходимости устранение периареолярной грыжи. Если все сделано грамотно, повторная операция не потребуется — грудь сохранит приобретенную форму.
Оптимальная операция для одноразового выполнения — лифтинг средней трети лица (тотальный каскадный поднадкостничный лифтинг средней зоны лица). Данная процедура подразумевает смещение мягких тканей лица относительно костей лицевого скелета с их фиксацией в новом положении. Важно отметить, что после такой операции средняя треть лица не подвержена возрастным изменениям. Поэтому при грамотном выполнении поднадкостничного лифтинга и полноценном восстановлении после него, не существует риска возникновения вторичного гравитационного птоза.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!