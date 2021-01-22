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Какие пластические операции можно делать только один раз: рассказывают хирурги

В погоне за недостижимым идеалом внешности легко «подсесть» на пластическую хирургию. Женщины, которые бегут переделывать что-то раз в год, — одновременно золотая жила и головная боль для хирургов. Почему многие эстетические операции стоит делать только один раз в жизни — новый материал на Passion.ru.

Отари Гогиберидзе

Ведущий пластический хирург и основатель клиники «Время красоты»

Четко ответить на вопрос «Какие пластические операции можно делать только один раз?» очень сложно. Любую из них при необходимости можно провести несколько раз. Другой вопрос — зачем? Только один раз можно делать серьезные костно-реконструктивные операции.Такие вмешательства не имеют никакого отношения к эстетике, а решают функциональные проблемы: серьезное нарушение прикуса, повреждение костей лица в результате травм, врожденные мутации и деформации, устранение глубоких рубцов. Операции восстанавливающего характера требуют серьезной работы хирурга, а также длительного и сложного реабилитационного периода. Поэтому все необходимые манипуляции лучше проводить за один раз, чтобы снизить нагрузку на организм пациента. Повторное вмешательство в данном случае может быть необходимо, если первая операция была проведена некорректно. В то же время большинство эстетических операций можно проводить повторно.

3 пластические операции, которые вопреки мнению можно проводить повторно

Блефаропластика (коррекция верхних и нижних век)

Операцию по улучшению внешнего вида глаз, вопреки расхожему мнению, можно проводить более одного раза. Грыжи в нижних веках могут образовываться повторно, кожа верхнего века может вновь провиснуть в процессе гравитационного птоза или из-за индивидуальных особенностей строения лица.

Фото: depositphotos

Липосакция (коррекция фигуры путем удаления жировых тканей)

В процессе липосакции удаляются излишки подкожно-жировой клетчатки в проблемных зонах: на ягодицах, бедрах, руках, спине. Даже после хорошо сделанной липосакции с течением времени тело будет меняться, и может возникнуть необходимость повторного вмешательства. Пациенты часто забывают, что липосакция не защищает от последствий неправильного питания и нездорового питания, и набирают удаленный вес.

Подтяжка лица (коррекция возрастных изменений)

Бытует мнение, что подтяжку лица можно делать только один раз, но это неверно. Подтяжка корректирует возрастное опущение тканей, провисание овала лица, изменения в средней и верхней частях лица. Есть множество разных методик — SMAS-лифтинг, эндоскопический лифтинг, платизмопластика шеи. При необходимости все они могут быть проведены повторно.

Какие пластические операции лучше проводить один раз

Илья Сергеев

Профессор курса пластической хирургии института им. Владимирского, основатель клиники пластической хирургии и косметологии «ДокторПластик», действующий член российской ассоциации пластических хирургов (ОПРЕХ)

Отопластика

Пластика ушей в подавляющем большинстве случаев проводится для устранения лопоухости. С такой задачей легко справится даже начинающий пластический хирург. Повторная операция может потребоваться при возникновении асимметрии ушных раковин, но это уже не будет коррекция лопоухости.

Пластика азиатских век

«Сингапури» — особенная разновидность блефаропластики азиатских век. В ходе этого хирургического вмешательства искусственно формируется складка верхнего века (около 6 мм от ресниц), которая отсутствует у азиатов. Длительность такой операции составляет всего 30-40 минут, а результат сохраняется на всю жизнь, поэтому необходимости в повторном вмешательстве нет.

Удаление комков Биша

Многие девушки прибегают к этой операции, чтобы скорректировать форму щек, «очертить» скулы и сделать овал лица более утонченным. Скуластое, худое лицо и впалые щеки — то, к чему стремятся многие современные женщины. Можно по-разному относиться к этой операции, но повторить ее точно не удастся, так как удаленная со щек жировая ткань там больше не появится.

Фото: depositphotos

Коррекция тубулярной груди

Тубулярная грудь — аномалия развития молочных желез, проявляющаяся нетипичной для них вытянутой формой, похожей на трубку, — отсюда и название патологии. Операция требует глубоких знаний и опыта хирурга, а также подразумевает многоэтапное хирургическое вмешательство: сначала выполняется уменьшение или увеличение молочных желез, затем коррекция сосково-ареолярного комплекса и при необходимости устранение периареолярной грыжи. Если все сделано грамотно, повторная операция не потребуется — грудь сохранит приобретенную форму.

Антон Захаров

Ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице

Оптимальная операция для одноразового выполнения — лифтинг средней трети лица (тотальный каскадный поднадкостничный лифтинг средней зоны лица). Данная процедура подразумевает смещение мягких тканей лица относительно костей лицевого скелета с их фиксацией в новом положении. Важно отметить, что после такой операции средняя треть лица не подвержена возрастным изменениям. Поэтому при грамотном выполнении поднадкостничного лифтинга и полноценном восстановлении после него, не существует риска возникновения вторичного гравитационного птоза.

Фото: depositphotos

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