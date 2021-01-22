Какие пластические операции можно делать только один раз: рассказывают хирурги

Четко ответить на вопрос «Какие пластические операции можно делать только один раз?» очень сложно. Любую из них при необходимости можно провести несколько раз. Другой вопрос — зачем? Только один раз можно делать серьезные костно-реконструктивные операции.Такие вмешательства не имеют никакого отношения к эстетике, а решают функциональные проблемы: серьезное нарушение прикуса, повреждение костей лица в результате травм, врожденные мутации и деформации, устранение глубоких рубцов. Операции восстанавливающего характера требуют серьезной работы хирурга, а также длительного и сложного реабилитационного периода. Поэтому все необходимые манипуляции лучше проводить за один раз, чтобы снизить нагрузку на организм пациента. Повторное вмешательство в данном случае может быть необходимо, если первая операция была проведена некорректно. В то же время большинство эстетических операций можно проводить повторно.

3 пластические операции, которые вопреки мнению можно проводить повторно

Блефаропластика (коррекция верхних и нижних век)

Операцию по улучшению внешнего вида глаз, вопреки расхожему мнению, можно проводить более одного раза. Грыжи в нижних веках могут образовываться повторно, кожа верхнего века может вновь провиснуть в процессе гравитационного птоза или из-за индивидуальных особенностей строения лица.