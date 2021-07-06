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Гвен Стефани показала свои эксклюзивные свадебные платья Веры Вонг

3 июля 51-летняя звезда вышла замуж за 45-летнего избранника, музыканта Блейка Шелтона. К церемонии влюбленные готовились давно.
Гвен Стефани показала свои эксклюзивные свадебные платья Веры Вонг

Поженились они в непростое коронавирусное время, когда многие знаменитости переносят свои торжества. Стефани и Шелтон не стали откладывать свадьбу в долгий ящик. И теперь счастливая новоиспеченная жена показала подписчикам свадебные фото.

Гвен Стефани за вечер сменила два наряда, которые для нее изготовила королева свадебных платьев, известный дизайнер Вера Вонг.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Молодожены Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Фото: www.instagram.com/gwenstefani

На официальной части мероприятия Гвен Стефани появилась в белоснежном наряде максимальной длины, с открытыми плечами и глубоким декольте. Не забыла невеста и про длинную фату. А на вечеринке певица блистала в похожем, но другом наряде: в мини-платье с невесомой короткой пышной юбкой, с корсетом и также открытыми плечами. Пояс платья украсили белые цветы. К этому образу знаменитость также подобрала фату и обула сапоги в стиле кантри.

Брак стал для Гвен вторым. В 2002 году она вышла замуж за музыканта Гэвина Россдейла. Тогда под венец певица шла в бело-розовом платье, которое для нее сшил Джон Гальяно.

Гэвин и Гвен в день свадьбы

Гэвин и Гвен в день свадьбы

Фото: Getty Images

Вера Вонг одевала таких знаменитых невест, как Тина Кунаки, Виктория Бекхэм, Челси Клинтон, Кейт Хадсон и других. Ее наряды для знаменитостей, сшитые по эксклюзивным эскизам, оцениваются в десятки и даже сотни тысяч долларов.

Какой наряд невесты идет Гвен Стефани больше остальных?

Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

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