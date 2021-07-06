Гвен Стефани показала свои эксклюзивные свадебные платья Веры Вонг
Поженились они в непростое коронавирусное время, когда многие знаменитости переносят свои торжества. Стефани и Шелтон не стали откладывать свадьбу в долгий ящик. И теперь счастливая новоиспеченная жена показала подписчикам свадебные фото.
Гвен Стефани за вечер сменила два наряда, которые для нее изготовила королева свадебных платьев, известный дизайнер Вера Вонг.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/gwenstefani
На официальной части мероприятия Гвен Стефани появилась в белоснежном наряде максимальной длины, с открытыми плечами и глубоким декольте. Не забыла невеста и про длинную фату. А на вечеринке певица блистала в похожем, но другом наряде: в мини-платье с невесомой короткой пышной юбкой, с корсетом и также открытыми плечами. Пояс платья украсили белые цветы. К этому образу знаменитость также подобрала фату и обула сапоги в стиле кантри.
Брак стал для Гвен вторым. В 2002 году она вышла замуж за музыканта Гэвина Россдейла. Тогда под венец певица шла в бело-розовом платье, которое для нее сшил Джон Гальяно.
Фото: Getty Images
Вера Вонг одевала таких знаменитых невест, как Тина Кунаки, Виктория Бекхэм, Челси Клинтон, Кейт Хадсон и других. Ее наряды для знаменитостей, сшитые по эксклюзивным эскизам, оцениваются в десятки и даже сотни тысяч долларов.
Какой наряд невесты идет Гвен Стефани больше остальных?
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images
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