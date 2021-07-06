Гвен Стефани показала свои эксклюзивные свадебные платья Веры Вонг

Поженились они в непростое коронавирусное время, когда многие знаменитости переносят свои торжества. Стефани и Шелтон не стали откладывать свадьбу в долгий ящик. И теперь счастливая новоиспеченная жена показала подписчикам свадебные фото.

Гвен Стефани за вечер сменила два наряда, которые для нее изготовила королева свадебных платьев, известный дизайнер Вера Вонг.