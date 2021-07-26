Кейт Бекинсейл: почему красавица-звезда фильма «Другой мир» никогда не была на свидании

Через три года мать Кейт вновь вышла замуж, и семья поселилась в большом доме нового супруга, где жили его четверо сыновей и дочь. Бекинсейл была подротском с трудным характером, она долго протестовала против новых членов семьи. Еще в школьном возрасте она начала курить (не избавилась от этой привычки до сих пор), а потом «подсела» на таблетки.

В итоге в 15 лет будущая звезда весила всего 30 килограммов. После она долгое время лечилась от анорексии. То время Кейт не любит вспоминать, но отмечает, что трудный переходный возраст закалил ее характер.

И, несмотря, на то, что росла оно настоящей оторвой, девочка как-то умудрялась учиться на отлично.