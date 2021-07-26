Кейт Бекинсейл: почему красавица-звезда фильма «Другой мир» никогда не была на свидании
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Фото: Getty Images
Кейт Бекинсейл родилась в 1973 году в семье актеров Джуди Лоу и Ричарда Бекинсейла. Детство девочки было непростым. Когда ей исполнилось 6 лет, внезапно от сердечного приступа скончался ее 31-летний отец. Потеря была невосполнимой, вдова и дочь тяжело переживали его уход из жизни.
Через три года мать Кейт вновь вышла замуж, и семья поселилась в большом доме нового супруга, где жили его четверо сыновей и дочь. Бекинсейл была подротском с трудным характером, она долго протестовала против новых членов семьи. Еще в школьном возрасте она начала курить (не избавилась от этой привычки до сих пор), а потом «подсела» на таблетки.
В итоге в 15 лет будущая звезда весила всего 30 килограммов. После она долгое время лечилась от анорексии. То время Кейт не любит вспоминать, но отмечает, что трудный переходный возраст закалил ее характер.
И, несмотря, на то, что росла оно настоящей оторвой, девочка как-то умудрялась учиться на отлично.
Фото: www.instagram.com/katebeckinsale
Карьеру актрисы Кейт начала в трехмесячном возрасте, появившись в эпизодической роли в сериале. А потом пошло-поехало, как по накатанной. Но с известными родителями быть иначе, пожалуй, и не могло.
В Оксфорде Бекинсейл изучала русский язык и литературу. Любимым писателем она называла Чехова, а наибольшее впечатление в мире кино на нее произвела военная драма Элема Климова «Иди и смотри».
Первую серьезную роль Кейт получила в 1991 году. Она снялась в фильме «Один против ветра». Потом ее фильмография пополнилась такими фильмами, как «Много шума из ничего», «Эмма», «Разрушенный дворец», «Перл Харбор». За последний она получила гонорар всего в 50 тысяч долларов и номинацию за лучшую женскую роль, по версии телеканала MTV.
Фото: Kinopoisk.ru
На премьере «Перл Харбор» актриса появилась в компании известного британского актера Майкла Шина. Их роман начался в 1995 году, а в 1999-м у них родилась дочь Лили.
Но даже после долгих лет совместной жизни Майкл так и не сделал любимой предложение руки и сердца. «Не знаю, почему он не решился... На пресс-конференциях мне приходилось все время что-то придумывать в его оправдание. В итоге я сочинила такую версию, что мы пойдем к алтарю, когда наша дочь сможет быть подружкой невесты. Но я спрашивала его прямо: "Почему ты не позвал меня замуж?". Майкл отвечал: "Каждый раз, когда собирался, ты делала что-то раздражающее"», — вспоминала актриса.
После военной драмы у Кейт было еще несколько удачных проектов («Интуиция», «аленькие пальчики»), а в 2003-м состоялась премьера первой серии франшизы «Другой мир» Лена Уайзмана, где Бекинсейл, к слову, снималась с отцом своей дочери.
Фото: Getty Images
Актриса по уши влюбилась в режиссера, наградившего ее ролью красотки-вампирши, он ответил ей взаимностью. Чувства были настолько сильными, что Кейт ушла от Майкла, забрав дочь, а Лен — бросил жену, воспитательницу детского сада.
«Он был лучшим режиссером, с кем мне приходилось работать. И наши отношения меня сначала немного смущали», — признавалась она.
Влюбленные поженились в мае 2004-го. Брак стал для Кейт первым и единственным официальным союзом. Бекинсейл и Уайзман жили в любви и согласии 12 лет. До тех пор, пока он не заподозрил жену в неверности.
Фото: East News
О том, на кого положила тогда глаз Кейт, история умалчивает. Бракоразводный процесс затянулся, завершившись лишь в 2019-м.
За время семейной жизни с Леном, Кейт успела сняться в продолжении «Другого мира», а также в таких известных фильмах, как «Ван Хельсинг», «Авиатор», «Ничего, кроме правды» и других.
После расставания с мужем у Кейт Бекинсейл было множество романов, причем она выбирала мужчин, которые не просто были заметно моложе нее, а буквально годились ей в сыновья.
Фото: East News
Один из ее избранников — актер Джейк Уайтхолл был моложе на 15 лет, другой — актер Питт Дэвидсон — на 21 год, еще один — музыкант Гуди Грейс — на 24 года (всего на полтора года старше ее дочери Лили).
В одном из своих недавних интервью Кейт призналась, что ей нравится жить одной. «Если бы люди не находились все время под одной крышей, это спасло бы много браков», — откровенничала она.
Бекинсейл откровенно не понимает, почему женщины после 30 лет ставят на себе крест, при том, что многие мужчины начинают жить на полную катушку ближе к зрелому возрасту. «Почему их не спрашивают "А хочешь ли ты еще детей?", "А почему ты завел только одного ребенка?", "Почему у тебя столько много девушек?"», — недоумевает актриса.
Фото: www.instagram.com/katebeckinsale
«Я не намерена засесть дома и вязать крючком в ожидании менопаузы», — заявила она, отметив, что желает вести активную и интересную жизнь, но без алкоголя и вечеринок.
Рассказывая о своих мужчинах, Кейт Бекинсейл откровенно говорит, что, несмотря на огромное количество романов, она никогда не была на свидании в классическом его представлении. «Если я встречаю мужчину, который мне нравится, я сразу вступаю с ним в отношения. Я или выхожу замуж, или беременею, — рассказывает она. — Я не представляю, как бы я сидела в кафе напротив незнакомого человека и смотрела, как он ест».
В адрес Кейт летит много критики. Публика постоянно спрашивает: «Почему вы встречаетесь с мужчинами, которые могли бы быть вашими детьми?». На что она дерзко отвечает: «Все мои отношения только ради того, чтобы раздражать вас».
После разрыва в Гуди Грейсом, который дажеуспел пожить в ее особняке и публично признаться в любви, Бекинсейл удалила все упоминания о нем в своем блоге. Сейчас актриса наслаждается свободой и одиночеством. Но, зная ее страстную и увлекающуюся натуру, не стоит удивляться, когда папарацци снимут ее в объятиях очередного молодого кавалера.
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images, Kinopoisk.ru
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