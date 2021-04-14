Наследники Майкла Джексона: как выглядят и чем занимаются дети покойного поп-короля

Майкл Джексон был дважды женат: с 1994 по 1996 год — на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а с ноября 1996 года — на Дебби Роу (бывшая медсестра), от которой у него родились трое детей: сыновья Принс Майкл Джексон I, Принс Майкл Джексон II и дочь — Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Звезда всегда старался скрыть свою семью от прессы и поклонников: при появлении на публике с отцом детям надевали маски.

Наследники кумира и сейчас не часто появляются в прессе. Долгожданный первенец поп-короля Принс Майкл Джозеф Джексон не пошел по его стопам. Хотя музыка является важной составляющей жизни звездного наследника, юношу больше привлекала режиссерская деятельность и продюсирование. В 19 лет он создал свою продюсерскую компанию King’s Son Productions, которая уже выпустила несколько клипов. В 2019 году Принс закончил факультет бизнес-менеджмента в университете Лойола Мэримаунт. Кроме того, Принс занимается благотворительностью и увлекается мотоспортом.