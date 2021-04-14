Наследники Майкла Джексона: как выглядят и чем занимаются дети покойного поп-короля
Фото: Instagram/@princejackson
Как уточнила 23-летняя девушка, несмотря на то, что они с братьями всегда имели все нужное, отец воспитывал в них «сильные моральные качества». По ее словам, если речь шла о покупке игрушек или поездок на аттракционы, то дети должны были это заработать. «Нам повезло, что отец нас воспитывал правильно. Он мог сказать: "О, ты хочешь, чтобы я купил тебе пять игрушек? Отлично, тогда прочитай пять книг, а я проверю тебя по этим книгам"», — подчеркнула дочь покойного исполнителя. Майкл Джексон, по словам его дочери, всегда сдержанно отзывался о своем успехе в музыке. Дети были поклонниками его творчества, но отец не гордился своими достижениями.
Фото: Instagram/@princejackson
Майкл Джексон был дважды женат: с 1994 по 1996 год — на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а с ноября 1996 года — на Дебби Роу (бывшая медсестра), от которой у него родились трое детей: сыновья Принс Майкл Джексон I, Принс Майкл Джексон II и дочь — Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Звезда всегда старался скрыть свою семью от прессы и поклонников: при появлении на публике с отцом детям надевали маски.
Наследники кумира и сейчас не часто появляются в прессе. Долгожданный первенец поп-короля Принс Майкл Джозеф Джексон не пошел по его стопам. Хотя музыка является важной составляющей жизни звездного наследника, юношу больше привлекала режиссерская деятельность и продюсирование. В 19 лет он создал свою продюсерскую компанию King’s Son Productions, которая уже выпустила несколько клипов. В 2019 году Принс закончил факультет бизнес-менеджмента в университете Лойола Мэримаунт. Кроме того, Принс занимается благотворительностью и увлекается мотоспортом.
Фото: Instagram/@parisjackson
Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон мечтала о карьере актрисы, но стала моделью. В 2017 году фотографии Пэрис появились на обложках таких журналов, как Teen Vogue, Rolling Stone, Stellar, Australian Vogue, Harper’s Bazaar. Наследница Джексона заключила контракт с Calvin Klein и номинировалась на премию Teen Choice Awards как лучшая модель. Также дочь Майкла Джексона снялась в небольших ролях в сериале «Звезда» и боевике «Опасные связи». А в июне 2020 представила дебютный трек Glorious.
Фото: Getty
Младшего сына певца Принса Майкла Джексона II исполнителю родила суррогатная мать. Кто была эта женщина, до сих пор неизвестно. Парень единственный из его детей имеет темные волосы, смуглую кожу и отдаленное сходство с музыкантом. В детстве Принс-второй получил прозвище Бланкетт, а в юношеском возрасте сменил его на Бигги. Парень учится в закрытой школе, занимается восточными единоборствами и лишь изредка появляется на благотворительных мероприятиях вместе с братом и сестрой. Принс II пока не определился, чем хочет заниматься в жизни.
Фото: Instagram/@parisjackson, Instagram/@princejackson, DPA, Getty, Global Look Press, picture-alliance.com
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