Человек-Шрек: эксперты оценили новые брутальные щеки и челюсть Зака Эфрона

Зак выступил на онлайн-мероприятии, посвященном Дню Земли, где и удивил фанатов своими изменениями, сообщает издание Insider.

Звезда фильмов «Красивый, плохой, злой», «Спасатели Малибу», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения» считался завзятым голливудским красавчиком и регулярно сводил с ума поклонниц своим накаченным телом и стальным прессом. Теперь же актер обратился к помощи косметологов — видимо, захотел выглядеть более брутально, для чего закачал в лицо филлеры. Изменения коснулись челюсти, которая стала гораздо шире, увеличились и щеки, из-за которых визуально уменьшились глаза.

Фото Зака моментально разошлось по всему интернету, в Сети шутили, что теперь актер мог бы сыграть Шрека в человеческом теле или героя мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Сквидварда.