Человек-Шрек: эксперты оценили новые брутальные щеки и челюсть Зака Эфрона
Фото: Globallook
Зак выступил на онлайн-мероприятии, посвященном Дню Земли, где и удивил фанатов своими изменениями, сообщает издание Insider.
Звезда фильмов «Красивый, плохой, злой», «Спасатели Малибу», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения» считался завзятым голливудским красавчиком и регулярно сводил с ума поклонниц своим накаченным телом и стальным прессом. Теперь же актер обратился к помощи косметологов — видимо, захотел выглядеть более брутально, для чего закачал в лицо филлеры. Изменения коснулись челюсти, которая стала гораздо шире, увеличились и щеки, из-за которых визуально уменьшились глаза.
Фото Зака моментально разошлось по всему интернету, в Сети шутили, что теперь актер мог бы сыграть Шрека в человеческом теле или героя мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Сквидварда.
Фото: Globallook
Большинство поклонников и экспертов сошлись на том, что перемены не пошли на пользу, но нашлись и те, кто заступился за своего кумира. Многие утверждали, что актер страдает дисморфофобией — психическим расстройством, при котором человек чересчур обеспокоен своей внешностью и не может принять ее. А доктор Энтони Янг, пластический хирург, предположил, что дело может быть и не в филлерах вовсе. Актеру могли просто удалить зубы мудрости, что часто вызывает отек челюсти и щек.
Фото: Globallook, GettyImages
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