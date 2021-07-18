Мужчины тоже в деле: голливудские мачо, которые не против пластики — и не зря

Брутальный рестлер, переквалифицировавшийся в актеры, не понаслышке знаком с пластикой. Звезда серии фильмов «Форсаж» решил прибегнуть к помощи хирургов из-за психологического дискомфорта в связи с гинекомастией. Избыточный рост молочных желез по женскому типу может происходить по эндокринным, гормональным или генетическим причинам, а также во время приема ряда препаратов для увеличения мышечной массы. Операция по уменьшению груди избавила «Скалу» от неуверенности в себе и помогла добиться блестящей карьеры. Ходят слухи, что и невероятная рельефность мышц актера — результат деликатной липосакции. Такая новость не могла не огорчить истинных фанатов актера, которые годами пытались приблизиться к такой же блестящей физической форме путем многолетних силовых тренировок в тренажерном зале.

Брэдли Купер