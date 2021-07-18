Мужчины тоже в деле: голливудские мачо, которые не против пластики — и не зря
Дмитрий Скворцов
Известный пластический хирург, обладатель премии «Хрустальный Лотос–2019» в номинации «Лучший пластический хирург по ринопластике», автор методики «Французские щечки» и коррекции тела после родов «Идеальная мама»
Дуэйн Джонсон
Фото: gettyimages
Брутальный рестлер, переквалифицировавшийся в актеры, не понаслышке знаком с пластикой. Звезда серии фильмов «Форсаж» решил прибегнуть к помощи хирургов из-за психологического дискомфорта в связи с гинекомастией. Избыточный рост молочных желез по женскому типу может происходить по эндокринным, гормональным или генетическим причинам, а также во время приема ряда препаратов для увеличения мышечной массы. Операция по уменьшению груди избавила «Скалу» от неуверенности в себе и помогла добиться блестящей карьеры. Ходят слухи, что и невероятная рельефность мышц актера — результат деликатной липосакции. Такая новость не могла не огорчить истинных фанатов актера, которые годами пытались приблизиться к такой же блестящей физической форме путем многолетних силовых тренировок в тренажерном зале.
Брэдли Купер
Фото: gettyimages
Удачное преображение в тандеме с уникальной харизмой и талантом позволили Куперу стать одним из самых заметных и успешных голливудских актеров. Лауреату премий BAFTA и «Грэмми» удалось сохранить свою индивидуальность и естественность, несмотря на многократные операции. Предположительно, у Купера проведены коррекция размера и формы носа, пластика подбородка и линии челюсти, блефаропластика и подтяжка лица, после которой значительно улучшились линии овала.
Джордж Клуни
Фото: gettyimages
Знаменитый актер нелестно отзывается о пластической хирургии, открыто заявляя, что пластика не помогает справиться с признаками старения, а лишь прибавляет возраст. Но специалисты сходятся во мнении, что Клуни лукавит. При сравнении фотографий разных лет можно заметить, что изменения коснулись его периорбитальной области. Ювелирная блефаропластика подарила актеру более открытый взгляд, но при этом не нарушила натуральных пропорций лица. Для поддержания результата звездный противник пластики, скорее всего, регулярно посещает косметолога.
Брэд Питт
Фото: gettyimages
Еще на заре карьеры Питт сделал отопластику — операцию по исправлению ушных раковин. Кроме оттопыренных ушей, актеру скорректировали веки. Не исключено, что anti-age эффект обеспечивают не только инъекционные процедуры и ботулинотерапия, но и проведенная эндоскопическая подтяжка лица. Несмотря на то, что экс-супругу Анджелины Джоли уже 57, он продолжает покорять женские сердца и оставаться востребованным актером.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург клиники «Время Красоты»
Майкл Дуглас
Фото: gettyimages
В свои 76 выглядит отлично! Скорее всего, актер делал круговую подтяжку лица — то есть корректировал среднюю, нижнюю треть лица и шею. На одной из недавних фотографий актера я заметил характерную форму ушной раковины после подтяжки. Однозначно, выполнена пластика верхних и нижних век.
Райан Гослинг
Фото: gettyimages
Однозначно сделал ринопластику! Даже на фотографиях анфас видно, что нос стал короче, опущение кончика стало менее выраженным, скорректирована костно-хрящевая горбинка. При этом операция достаточно аккуратно выполнена. Если не видели фото «до», то практически невозможно догадаться, что была сделана пластика, верно? А это говорит об удачном результате мужской пластики.
Том Круз
Фото: gettyimages
В молодости актер обладал достаточно крупным носом с выраженной горбинкой, это можно заметить в ранних кинокартинах с его участием. Благодаря ринопластике спинка носа стала ровнее, а кончик — более аккуратным. В более зрелом возрасте у Круза меняется овал лица, становятся более выраженными углы нижней челюсти и подбородок. Как предположение — он делает контурную пластику инъекционными препаратами. А идеальная голливудская улыбка актера—– результат серьезной реставрации зубов.
Фото: gettyimages
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