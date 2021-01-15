Как создать макияж с акцентом на глаза: инструкция от визажистов

Классические стрелки

Черные смоляные стрелки — база как дневного, так и вечернего макияжа, в зависимости от их толщины и формы. Освоив технику создания различных видов стрелок, можно подобрать любой образ, ведь именно эта классика делает взгляд более дерзким и в то же время таким женственным.

Совет: чтобы верно наметить кончик стрелки, рекомендуется поставить точку у складки верхнего века, открыв глаза.

Уголок «Кайли»

Нюдовый макияж или smoky eyes будут выигрышно смотреться, если во внутренний уголок глаза нанести хайлайтер или шиммерные тени. Такое легкое свечение выделит взгляд и добавит «свежести» образу.

Совет: рекомендуется выбирать оттенки шиммера в соответствии с базовым цветом макияжа: холодный или теплый.

Smoky eyes

Верный способ выделить и сделать глаза больше — дымчатый мейкап, который прекрасно трансформируется из дневного в вечерний, если добавить чуть больше темных теней. Плавный переход от светлого тона к темного создает «дымку» и делает взгляд «кошачьим», что никого не оставит равнодушным. Но такой макияж стоит наносить аккуратно, чтобы не стать «пандой». А обладательницам нависшего века лучше взять оттенки теплых коричневых тонов вместо холодного серого и черного.

Совет: чтобы тени не осыпались в течение дня, перед нанесением не стоит забывать про праймер, который сохранит макияж на долгое время.

Яркий акцент

Чтобы слегка разнообразить макияж и добавить образу что-то яркое, можно подвести нижнее веко и сделать растушевку яркими тенями, а основу оставить нюдовой. Такой макияж придаст свежести и легкости.