Как создать макияж с акцентом на глаза: инструкция от визажистов
Smoky eyes, кошачий взгляд, графичные стрелки, нюдовые или тени с шиммером — макияж глаз имеет огромное количество вариаций на все случаи жизни. При знании правильной техники можно преобразить лицо, сделать взгляд выразительнее, но самое главное правило, о котором необходимо помнить, — это уместность. Безусловно, черные smoky на деловом совещании превратят вас в роковую бизнес-леди, но понравится ли это коллегам?
Основные тренды в макияже глаз
Нюд
Мода на естественность будет всегда актуальна, пастельные оттенки теней помогут освежить образ, а легкая растушеванная стрелка коричневыми тенями сделает взгляд более открытым и выразительным.
Совет: при нюдовом макияже рекомендуется выводить стрелку тенями, а не подводкой, чтобы не утяжелить образ.
Фото: depositphotos
Классические стрелки
Черные смоляные стрелки — база как дневного, так и вечернего макияжа, в зависимости от их толщины и формы. Освоив технику создания различных видов стрелок, можно подобрать любой образ, ведь именно эта классика делает взгляд более дерзким и в то же время таким женственным.
Совет: чтобы верно наметить кончик стрелки, рекомендуется поставить точку у складки верхнего века, открыв глаза.
Уголок «Кайли»
Нюдовый макияж или smoky eyes будут выигрышно смотреться, если во внутренний уголок глаза нанести хайлайтер или шиммерные тени. Такое легкое свечение выделит взгляд и добавит «свежести» образу.
Совет: рекомендуется выбирать оттенки шиммера в соответствии с базовым цветом макияжа: холодный или теплый.
Smoky eyes
Верный способ выделить и сделать глаза больше — дымчатый мейкап, который прекрасно трансформируется из дневного в вечерний, если добавить чуть больше темных теней. Плавный переход от светлого тона к темного создает «дымку» и делает взгляд «кошачьим», что никого не оставит равнодушным. Но такой макияж стоит наносить аккуратно, чтобы не стать «пандой». А обладательницам нависшего века лучше взять оттенки теплых коричневых тонов вместо холодного серого и черного.
Совет: чтобы тени не осыпались в течение дня, перед нанесением не стоит забывать про праймер, который сохранит макияж на долгое время.
Яркий акцент
Чтобы слегка разнообразить макияж и добавить образу что-то яркое, можно подвести нижнее веко и сделать растушевку яркими тенями, а основу оставить нюдовой. Такой макияж придаст свежести и легкости.
Фото: depositphotos
Совет: чтобы растушевать яркие тени и оставить легкую дымку на глазах, рекомендуется использовать кисть из натурального ворса — так переход получится более плавным.
Основные ошибки в макияже глаз
Отказ от праймера
Чтобы пигмент и тени не скатывались в некрасивую складку на веках, рекомендуется за несколько минут до макияжа глаз нанести на них праймер или базу под макияж, так тени не осыпятся на протяжении долгого времени.
Черная подводка по контуру нижнего века
Мода на контур «Клеопатры» или образ «эмо» остались в далеком 2007 году, которая делала глаза визуально намного уже и злее. Сейчас для того чтобы подчеркнуть глаза, стоит растушевать тени и сделать плавный переход. Так образ будет не утяжеленным, а женственным и элегантным.
Отсутствие туши на нижних ресницах
Это делает образ незаконченным, так как прокрашенный лишь верхний ряд ресниц придаст естественности макияжу или ощущение «поспешности» и «недоделанности».
Фото: depositphotos
Не прокрашивать межресничное пространство
Если не прокрасить межресничное пространство, вне зависимости от количества нанесенной туши макияж глаз будет выглядеть незаконченным. Поэтому лучше слегка провести по контуру мягким карандашом, который заполнит все промежутки.
Неправильно использовать керлер
Чтобы не разрушить волосяную структуру ресниц, использовать керлер необходимо строго до того, как нанесена тушь.
Правильный макияж глаз позволит максимально подчеркнуть наши достоинства и скрыть маленькие и не очень недостатки. А с помощью правильно подобранных цветов, можно сделать цвет глаз более глубоким, ярким и насыщенным.
Краткая инструкция, как быстро и легко сделать кошачий разрез глаз
Правило 1. Нанесите на глаза тонким слоем базу (бежевого или кожного цвета). Кстати, бьютихак: можно использовать матовую помаду для губ бежевого оттенка — это позволит сделать макияж более стойким. При нанесении можно использовать даже подушечки пальцев.
Правило 2. На зону глазного яблока, до складки, нанесите светлый оттенок теней (если вы делаете дневной макияж, то тени лучше взять матовые, если вечерний — сатиновые), это придаст вам более свежий и отдохнувший вид. Используйте кисть, по форме напоминающую лопаточку.
Правило 3. Зону складки проработайте коричневыми тенями, при этом начинайте с точки пересечения верхнего и нижнего века — поможет вам в этом кисть, по форме напоминающая бочонок.
Правило 4. Сделайте стрелку черными тенями: ближе к внутреннему уголку она должна быть тонкой, к внешнему уголку — пошире, с хорошо прорисованным хвостиком. Заметьте, нижняя слизистая будет задавать направление, чтобы получилась правильная форма (важно выводить хвостик на открытым глазе!), иначе будет залом. Кисть подойдет скошенная.
Правило 5. Прокрасьте ресницы по диагонали, уводя немного в строну к внешнему уголку — такой прием будет дополнительно повторять кошачью форму глаза.
Используя эти простые советы и правильные кисти, вы сможете даже в условиях масочного режима выглядеть потрясающе!
Фото: depositphotos
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