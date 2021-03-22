Растяжки: причины появления, способы лечения и профилактики появления стрий
Что такое стрии
По сути, растяжки – это треснувшая, порванная кожа, заштопанная соединительной тканью. Когда в организме происходит деструкция, он вызывает портных, которые реставрируют повреждения.
Об эстетике они, конечно, не задумываются, поэтому «зашивают», как могут. В результате работы строителей из группы соединительной ткани на месте порванной кожи образуется атрофический рубец с неровными краями. Поначалу он имеет красный цвет, но со временем кожа усыхает, и он становится классического белого оттенка.
Как правило, стрии появляются на местах наибольшего натяжения кожи – на груди, животе, бедрах, пояснице. Растяжка не приходит одна, стрии локализуются на теле по парам или целыми группами. Их легко распознать по внешним признакам, они имеют продолговатую форму, белый цвет, рваные края, и если вы проведете по линии растяжки пальцем, то он будет туда проваливаться.
Причины появления растяжек
Список причин довольно банален, но, кажется, тем и удивителен.
1. Изменение объемов тела по мере роста
Стрии можно получить и в подростковом возрасте. В этот период кости начинают расти намного быстрее, чем мышцы. Если кожа лишена хорошей эластичности, в зонах активного роста (пояснице, груди, бедрах) она начнет рваться.
Фото: freepik
2. Скачки веса
Когда мы приобретаем лишние килограммы, жировая ткань откладывается под кожей, которая не успевает растянуться под увеличивающиеся объемы тела и рвется (это может произойти сразу в нескольких местах).
Мы можем приобрести стрии и в том случае, если резко потеряем в весе. По мере того, как уходят жировые отложения, растянутая кожа начинает заламываться в складки и рваться под давлением, словно сухая бумага.
3. Беременность
В этот самый ответственный и приятный для девушки период и с телом, и с гормональным фоном начинают происходить некие метаморфозы. Активный прилив прогестерона меняет белковый состав соединительной ткани кожи, она становится хрупкой и ломкой, и на местах наибольшего натяжения рвется (грудь, живот).
4. Наследственность
Конечно же, растяжки как таковые не передаются по материнской линии. Зато в наследство от мамы и бабушки можно получить плохую эластичность кожи. Так что если вы видели растяжки у мамы, вам нужно как можно раньше начинать профилактику их появления.
5. Неправильное питание
В основном, стрии появляются на теле в том случае, если организму катастрофически не хватает белковой пищи. Белок является строительным материалом для коллагена и эластина, ответственных за эластичность нашей кожи. Чем меньше белка в организме, тем хуже эпидермис растягивается, а это грозит появлением стрий.
6. Обезвоживание организма
Если мы не потребляем достаточно жидкости, то наша кожа становится сухой, даже если мы пользуемся кислородными кремами или делаем увлажняющие процедуры. Ведь если нет определенного запаса воды в организме, мы не сможем притянуть влагу извне и удержать ее в недрах кожи. Дерма, теряя влагу, становится менее эластичной, и получить растяжки в этом случае можно, если просто резко сесть на стул.
Избавление от растяжек и профилактика их появления
Профилактику растяжек нужно начинать с подросткового возраста, для этого достаточно лишь правильного косметического ухода и питания, а если стрии у вас уже есть, придется подключать тяжелую артиллерию.
Лечение стрий
Конечно, убрать образовавшиеся растяжки раз и навсегда невозможно, но, используя деструктивные и восстанавливающие процедуры, можно разгладить ткань рубца и сделать его практически незаметным.
1. Салонные процедуры
Фото: pexels
Самый эффективный и действенный метод. Современные аппараты и процедуры позволяют выровнять и замаскировать растяжки даже 20-летней давности.
Деструктивные процедуры
Все, что разрушает, травмирует верхний слой кожи, заставляет регенерироваться дерму и выравнивает ткань рубца, делает его меньше по ширине.
Глубокий химический пилинг вызывает разрушение тканей рубца, новая ткань подрастает до уровня здоровой кожи и приобретает схожий с ней оттенок.
Микродермобразия - деликатный метод механического пилинга, заставляет регенерироваться ткани, избавляет кожу от омертвевших клеток.
Фраксель (Fraxel) - фракционный лазер, шлифует и выравнивает поверхность кожи.
Восстанавливающие процедуры
Мезотерапия - инъекции, заряженные волшебным коктейлем из пептидов и гиалуроновой кислоты, насыщают дерму увлажняющими и активными строительными компонентами. Придают коже здоровый цвет, мягкость и эластичность, заставляют быстрее регенерироваться после деструктивных процедур.
Биоревитализация - инъекции, питающие кожу ценной гиалуроновой кислотой. Она наполняет дерму влагой и удерживает ее внутри.
Процедуры, которые могут предложить в салоне - курсовые и займут много времени. Если косметолог говорит вам, что вы сможете избавиться от растяжек волшебным образом за одну сессию, вам стоит бежать из его кабинета.
2. Домашний уход
В уходе нужно использовать кремы от растяжек с содержанием водорослей, витаминов и антиоксидантов, эмалентов (натуральных масел, восков) - веществ, которые питают кожу и выравнивают ее рельеф.
Конечно, используя только средства по уходу, колоссальных успехов в борьбе с растяжками вы не добьетесь. Кремы, гели создают так называемый оптический эффект - улучшают качество самой кожи и зарубцевавшейся дермы, сглаживают ее края, слегка выравнивая поверхность.
Но, повторимся, победить стрии, лишь используя косметические средства, невозможно. Кремы могут стать хорошей поддерживающей терапией в совокупности с салонными процедурами.
Профилактика растяжек
Как говорят врачи, лучше предупредить, чем лечить. Поэтому, если вы знаете, что по наследству вам передалась кожа с низкой эластичностью, замечаете у себя первые небольшие растяжки, немедленно приступайте к процедурам по профилактике стрий.
1. Делайте маски
Фото: freepik
Раз в неделю хорошо делать грязевые маски и обертывания с водорослями. Они повышаю тонус и эластичность кожи.
Обертывание с водорослями от растяжек
Сухие водоросли (упаковки продаются в аптеках) растворите в теплой воде и размешайте до состояния кашицы. Нанесите на зоны бедер и оберните их пищевой пленкой. Смойте через час теплой водой.
2. Соблюдайте рацион
Пейте не менее 2-х литров жидкости в день, чтобы не допустить обезвоживания организма, и употребляйте больше белковых продуктов, чтобы повысить эластичность коллагеновых волокон.
3. Следите за весом
Худейте постепенно, не более чем на 2% от массы тела в месяц. Если все делать медленно и поэтапно, кожа не потеряет тонус и не соберется в складки, а следовательно, и стрии на этом фоне не появятся.
4. Пользуйтесь косметическими средствами
Ежедневно используйте кремы, сыворотки, молочко, лосьоны для тела с активными увлажняющими компонентами - витаминными комплексами, цитрусовыми, пептидами, гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами, маслами, фруктовыми кислотами. Все эти вещества в совокупности восстанавливают гидролипидный баланс кожи, делают ее эластичной, гладкой, удерживают влагу внутри и привлекают извне. Если у вас уже появились первые стрии, непосредственно перед занятиями спортом или танцами наносите на кожу увлажняющие средства.
Раз в неделю делайте пилинг. Очищая кожу от омертвевших клеток, вы восстанавливаете кислородное дыхание, улучшаете клеточный метаболизм, придаете коже мягкость, эластичность и гладкость.
5. Не забывайте про водные процедуры
Периодически принимайте контрастный душ, он улучшает кровообращение, и вместе с тем поднимает тонус кожи. Во время водных процедур полезно делать также пощипывающий массаж в зонах предполагаемого появления растяжек.
«Сразу внесу пояснения. Растяжки, они же стрии, могут появиться в различные периоды жизни: и в подростковом возрасте, и в более зрелом, и тем более в такой чудесный период, как беременность. Это не только визуальный дефект, стоит заглянуть поглубже. Все вопросы относят к дермальному слою кожи, где находятся эластиновые и коллагеновые волокна. Растяжение и разрыв происходят именно на этом уровне.
Стабилизация веса и поддержание его на постоянном уровне – основной принцип профилактики растяжек у взрослого человека! Умеренная физическая активность, своевременное восполнение дефицитных состояний (check-up по анализам) и поддержка принципов правильного питания во многих случаях могут предотвратить проблему!
Особенно рекомендую ограничить или полностью исключить сладкое (систематическое потребление сахаросодержащих продуктов приводит к заблаговременному старению волокон).
Стрии могут выглядеть по-разному. Например, иметь фиолетовый или багровый оттенок (за счет застоя венозной крови), или же белый цвет (такую картину можно наблюдать уже спустя полгода).
Растяжки – это тип атрофических рубцов, лечение которых требует комплексного подхода. Нет ни одной методики, которая бы смогла справиться с данным вопросом в монотерапии. Поэтому опишу звенья, на которые возможно воздействовать: уменьшение сосудистого компонента, стимуляция коллагена, увеличение гидратации, стимуляция меланина.
В терапии свежих рубцов (это те, которые имеют фиолетовый, багровый оттенки) на первый план выходят лазеры, воздействующие на сосудистый компонент, например, Candela Vbeam. Чем раньше начато лечение, тем быстрее рубцы поддаются коррекции!
Всецело избавиться от растяжек удается довольно редко. Однако мы способны сделать их гораздо менее заметными!»
Фото: freepik, pexels
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