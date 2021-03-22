Растяжки: причины появления, способы лечения и профилактики появления стрий

2. Скачки веса

Когда мы приобретаем лишние килограммы, жировая ткань откладывается под кожей, которая не успевает растянуться под увеличивающиеся объемы тела и рвется (это может произойти сразу в нескольких местах).

Мы можем приобрести стрии и в том случае, если резко потеряем в весе. По мере того, как уходят жировые отложения, растянутая кожа начинает заламываться в складки и рваться под давлением, словно сухая бумага.

3. Беременность

В этот самый ответственный и приятный для девушки период и с телом, и с гормональным фоном начинают происходить некие метаморфозы. Активный прилив прогестерона меняет белковый состав соединительной ткани кожи, она становится хрупкой и ломкой, и на местах наибольшего натяжения рвется (грудь, живот).

4. Наследственность

Конечно же, растяжки как таковые не передаются по материнской линии. Зато в наследство от мамы и бабушки можно получить плохую эластичность кожи. Так что если вы видели растяжки у мамы, вам нужно как можно раньше начинать профилактику их появления.

5. Неправильное питание

В основном, стрии появляются на теле в том случае, если организму катастрофически не хватает белковой пищи. Белок является строительным материалом для коллагена и эластина, ответственных за эластичность нашей кожи. Чем меньше белка в организме, тем хуже эпидермис растягивается, а это грозит появлением стрий.

6. Обезвоживание организма

Если мы не потребляем достаточно жидкости, то наша кожа становится сухой, даже если мы пользуемся кислородными кремами или делаем увлажняющие процедуры. Ведь если нет определенного запаса воды в организме, мы не сможем притянуть влагу извне и удержать ее в недрах кожи. Дерма, теряя влагу, становится менее эластичной, и получить растяжки в этом случае можно, если просто резко сесть на стул.

Избавление от растяжек и профилактика их появления

Профилактику растяжек нужно начинать с подросткового возраста, для этого достаточно лишь правильного косметического ухода и питания, а если стрии у вас уже есть, придется подключать тяжелую артиллерию.

Лечение стрий

Конечно, убрать образовавшиеся растяжки раз и навсегда невозможно, но, используя деструктивные и восстанавливающие процедуры, можно разгладить ткань рубца и сделать его практически незаметным.

1. Салонные процедуры