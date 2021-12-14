Пластика ради любви: к каким операциям прибегла Вика Цыганова, чтобы порадовать мужа

Пластика ради любви: к каким операциям прибегла Вика Цыганова, чтобы порадовать мужаЭксперты разобрали по косточкам бьютификацию певицы
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Фото: Globallook
О том, какие именно манипуляции и процедуры позволили Вике заметно помолодеть, — новый материал на Passion.ru.
«Современная пластическая хирургия и косметология позволяют женщине быть в форме достаточно долго. Для того чтобы отодвинуть старость, требуется консультация квалифицированного специалиста, который поможет выбрать подходящие процедуры, позволяющие в короткий срок преобразить пациентку. Для этого необходимо выбрать косметическую клинику с хорошей репутацией и высококвалифицированными специалистами, которым можно доверить не только заботу о своей внешности, но и свое здоровье», — прокомментировали Татьяна и Ольга Шишлаковы.
Татьяна и Ольга Шишлаковы
Основатели клиники эстетической медицины Shishlakovi Clinic, врачи-дерматокосметологи, специалисты в области нитевого лифтинга
Глядя на фотографии Виктории Цыгановой, можно сказать, что со специалистами ей повезло. После всех проведенных манипуляций певица действительно стала выглядеть значительно моложе и при этом не потеряла свою индивидуальность. Так к каким же манипуляциям она прибегла?
Фото: Globallook
Нос превращается…
Нос певицы из милой «картошки» превратился в довольно острый носик, что явно пошло ей на пользу. Спинка носа стала более изящной. Почти наверняка здесь не обошлось без ринопластики, хотя похожего эффекта можно добиться с помощью качественного лифтинга. Приподнятый кончик носа помогает зрительно сбросить несколько лет, и Вике это, определенно, идет.
Четкие контуры
Лицо певицы стало более фактурным, налицо подтяжка нижней трети лица и лба, это позволило приподнять брови и сделать взгляд более открытым. Нитевой лифтинг позволяет без долгого периода реабилитации добиться эффекта, сопоставимого пластической хирургией. А вот зона второго подбородка проработана липолитиками. Их комплексное использование вместе с аппаратной косметологией в кратчайшие сроки избавляет от возрастного птоза, при этом формируя четкий овал.
Фото: Globallook
Благодаря контурной пластике филлерами лицо певицы получило дополнительный объем. Была проработана линия губ и скул, что сделало лицо Цыгановой более интересным и молодым.
Ботокс
С помощью инъекций ботулотоксина корректировалась область глаз. Исчезли так называемые «гусиные лапки» в уголках, а также морщины под глазами, которые так выделяются на фотографиях «до».
Инъекции ботокса рекомендуется делать, прежде чем лицо станет «проблемным», чтобы исключить образование глубоких морщин. Предупредить легче, чем устранить. Ботокс буквально «отключает» мышцу, которая отвечает за образование морщины. Кожа становится гладкой, и при этом не нарушается мимика лица.
Биоревитализация
Процедура, которая позволяет сохранить молодость на долгие годы. Введение в кожу препаратов гиалуроновой кислоты творит чудеса. В коже активизируется выработка коллагена и эластина, она подтягивается и становится более упругой. Гиалуроновая кислота помогает коже удерживать влагу — а это залог молодости. Вика регулярно проводит курсы биоревитализации, что благотворно сказывается на ее коже. По фотографиям видно, что кожа певицы буквально сияет.
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, автор блога @ doctor_botox
«Вика Цыганова — молодец! Она в отличной форме, держит фигуру, скорее всего, прибегала к подтяжке лица и сделала блефаропластику. При этом, несмотря на то что серьезных вмешательств у нее было не так уж и много, певица активно занимается собой и делает это регулярно. Об этом говорит в первую очередь ухоженная кожа.
Предполагаю, что на постоянной основе она прибегает к аппаратной косметологии: микроигольчатый RF-лифтинг и/или фокусированный ультразвук, лазерные шлифовки, которые позволяют поддерживать качество кожи на достаточно высоком уровне. Такого результата нельзя добиться при помощи одной только пластической хирургии. А вот поддержать эффект проведенных оперативных вмешательств и отсрочить последующие визиты к хирургу или даже отложить их современной косметологии под силу.
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Фото: архив пресс-служб
Не могу не отметить руки певицы, которые выглядят молодыми и очень ухоженными. Достаточно часто встречается такая тенденция, что представительницы прекрасного пола уделяют максимум внимания своему лицу, посещают косметолога, стараются ухаживать за собой дома, но про руки вообще забывают. А ведь именно они чаще всего выдают возраст женщины. Вике Цыгановой в этом плане можно сделать профессиональный комплимент, так как она заботится о том, чтобы ее ручки были на высоте. Такого эффекта ей, скорее всего, помогают добиться регулярные лазерные шлифовки СО2 и аугментация кистей рук при помощи филеров. Данная методика направлена прежде всего на восполнение объемов, так как с возрастом наши руки теряют большую часть подкожно-жировой клетчатки, начинают проступать вены и становятся более заметными кости. Избежать этих возрастных изменений помогает введение филеров или препаратов — стимуляторов коллагена. Дополнительным плюсом служит увлажнение и омоложение данной области».
Фото: globallook, starface