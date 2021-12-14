Пластика ради любви: к каким операциям прибегла Вика Цыганова, чтобы порадовать мужа

Нос превращается…

Нос певицы из милой «картошки» превратился в довольно острый носик, что явно пошло ей на пользу. Спинка носа стала более изящной. Почти наверняка здесь не обошлось без ринопластики, хотя похожего эффекта можно добиться с помощью качественного лифтинга. Приподнятый кончик носа помогает зрительно сбросить несколько лет, и Вике это, определенно, идет.

Четкие контуры

Лицо певицы стало более фактурным, налицо подтяжка нижней трети лица и лба, это позволило приподнять брови и сделать взгляд более открытым. Нитевой лифтинг позволяет без долгого периода реабилитации добиться эффекта, сопоставимого пластической хирургией. А вот зона второго подбородка проработана липолитиками. Их комплексное использование вместе с аппаратной косметологией в кратчайшие сроки избавляет от возрастного птоза, при этом формируя четкий овал.