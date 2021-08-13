Топурия, Горбачева и другие звезды, исправившие кривую носовую перегородку
Ирина Горбачева
Актриса довольно откровенно рассказывает подписчикам обо всех аспектах жизни, включая здоровье. Некоторое время назад девушка делилась результатами работы со стоматологом — спустя два года кропотливой работы она исправила прикус и впервые в жизни не стесняется улыбаться. Недавно Горбачева вновь озаботилась проблемами здоровья: она решила исправить искривленную носовую перегородку. После исследования в одном из медицинских центров Санкт-Петербурга девушка узнала, что ее нос дышит лишь наполовину.
«Еще из полезных штук, которые я сейчас о себе узнаю: мой нос дышит на 40%! Я как бы об этом догадывалась… Иногда гундосила или храпела… А теперь оказывается, что нужно делать операцию по исправлению искривления "позвоночника" в носу». Теперь актрисе предстоит оперативное вмешательство. Несмотря на страх, Ирина уверена, что все пройдет хорошо, и ее планы прожить до 145 лет осуществятся.
Фото: GlobalLookPress
Кети Топурия
Искривленная носовая перегородка — не редкость. Многие люди, как и в случае с Ириной Горбачевой, даже не подозревают о наличии у себя этой патологии. Операция по исправлению перегородки называется септопластика. К ней прибегали многие знаменитости, в том числе Кети Топурия. Певица, в отличие от ряда коллег, никогда не скрывала этот факт (да и разница на фото очевидна, конечно). Исполнительница рассказывала, что изначально отправилась к врачу именно за исправлением носовой перегородки. Но хирург «плохо зашил нос» и тот начал опускаться. Тогда Топурия отправилась к другому пластическому хирургу, который изменил ей форму носа. Ринопластикой Кети осталась довольна.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GlobalLookPress
Ксения Собчак
Корректировала носовую перегородку и Ксения Собчак. Телеведущая делала это дважды. Первый раз в Америке много лет назад, а второй раз в прошлом году. Собчак пояснила, что сломала нос, то есть носовая перегородка травмировалась и ее пришлось корректировать. Также девушка получила сотрясение мозга, но в подробности травмы вдаваться не стала. Ряд пользователей, правда, были уверены, что речь идет о банальной пластической операции, но Ксения опровергла эти домыслы, мол, она бы не стала выставлять этот факт напоказ. Внешне ее нос после истории с падением не изменился.
Фото: GlobalLookPress
Евгений Гор, супруг Надежды Бабкиной, нос не травмировал, но не один год испытывал проблемы с дыханием. В итоге мужчина решился на операцию и результатом остался доволен. Наконец, множество голливудских звезд делали септопластику. Среди них Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон, Роберт Паттинсон и другие. Впрочем, нередко звезды объясняют изменившуюся форму носа именно септопластикой... Признать перед поклонниками факт ринопластики готовы почему-то не все.
Фото: GlobalLookPress
Нос не дышит, постоянно мучает насморк — к таким неудобствам многие обладатели искривленной носовой перегородки давно привыкли. Но зачастую они забывают, что эти проблемы могут стать причинами хронического гайморита и частых простудных заболеваний. Кроме того, пациент вынужден дышать ртом на протяжении длительного времени, а это, в свою очередь, может вызывать воспалительные заболевания горла.
Как правило, искривление перегородки происходит по одной из двух причин — либо из-за последствий травмы носа, либо из-за того, что травма произошла еще во время родов. Нос ребенка совсем мягкий и хрящи в нем, соответственно, тоже, поэтому при прохождении через родовые пути может происходить деформация, которая позже перерастет в искривление перегородки. Обычно, эти последствия обнаруживаются в года три-четыре на приеме у врача.
На самом деле, носовые хрящи формируются до восемнадцати лет, и мы не рекомендуем проводить операции детям до достижения этого возраста. Разумеется, исключения составляют случаи, когда искривленная перегородка ощутимо портит жизнь: не дает дышать, становится причиной гайморитов. Но это действительно исключительные случаи: продолжение роста хрящевой ткани может спровоцировать повторное искривление перегородки и лучше все-таки дождаться, когда рост прекратится.
Деформация носовой перегородки — это нарушение анатомической структуры и, к сожалению, исправить его можно только при помощи оперативного вмешательства. Современные технологии и наркоз позволили перевести эту операцию из категории «тяжелых» в категорию «средней тяжести», а для врачей они стали весьма рутинными, поэтому бояться ее не стоит. Современное эндоскопическое оборудование можно смело назвать щадящим.
Часто можно услышать мнение, что горбинка на носу — предвестник появления искривленной перегородки, но это не совсем справедливое суждение. Если она возникла в результате травмы, особенно если сильный удар пришелся на нос, то появление искривленной перегородки действительно может быть взаимосвязано с внешними особенностями носа. Однако нельзя забывать, что в большинстве случае горбинка — это индивидуальная особенность человека, может быть, к примеру, наследственной и не представлять угрозы здоровью, не свидетельствовать об искривлении носовой перегородки.
Горовой Александр Михайлович
врач-оториноларинголог «СМ-Клиника»
Фото: Globallookpress, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram