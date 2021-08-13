Топурия, Горбачева и другие звезды, исправившие кривую носовую перегородку

Нос не дышит, постоянно мучает насморк — к таким неудобствам многие обладатели искривленной носовой перегородки давно привыкли. Но зачастую они забывают, что эти проблемы могут стать причинами хронического гайморита и частых простудных заболеваний. Кроме того, пациент вынужден дышать ртом на протяжении длительного времени, а это, в свою очередь, может вызывать воспалительные заболевания горла.

Как правило, искривление перегородки происходит по одной из двух причин — либо из-за последствий травмы носа, либо из-за того, что травма произошла еще во время родов. Нос ребенка совсем мягкий и хрящи в нем, соответственно, тоже, поэтому при прохождении через родовые пути может происходить деформация, которая позже перерастет в искривление перегородки. Обычно, эти последствия обнаруживаются в года три-четыре на приеме у врача.

На самом деле, носовые хрящи формируются до восемнадцати лет, и мы не рекомендуем проводить операции детям до достижения этого возраста. Разумеется, исключения составляют случаи, когда искривленная перегородка ощутимо портит жизнь: не дает дышать, становится причиной гайморитов. Но это действительно исключительные случаи: продолжение роста хрящевой ткани может спровоцировать повторное искривление перегородки и лучше все-таки дождаться, когда рост прекратится.

Деформация носовой перегородки — это нарушение анатомической структуры и, к сожалению, исправить его можно только при помощи оперативного вмешательства. Современные технологии и наркоз позволили перевести эту операцию из категории «тяжелых» в категорию «средней тяжести», а для врачей они стали весьма рутинными, поэтому бояться ее не стоит. Современное эндоскопическое оборудование можно смело назвать щадящим.

Часто можно услышать мнение, что горбинка на носу — предвестник появления искривленной перегородки, но это не совсем справедливое суждение. Если она возникла в результате травмы, особенно если сильный удар пришелся на нос, то появление искривленной перегородки действительно может быть взаимосвязано с внешними особенностями носа. Однако нельзя забывать, что в большинстве случае горбинка — это индивидуальная особенность человека, может быть, к примеру, наследственной и не представлять угрозы здоровью, не свидетельствовать об искривлении носовой перегородки.