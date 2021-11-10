Вновь завидная невеста: чему обязана вдова Кобзона своей внезапной молодостью

Вновь завидная невеста: чему обязана вдова Кобзона своей внезапной молодостьюЭксперт оценил результаты резкого преображения красавицы Нелли.
Азиза Шамсова
Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники 360 Cosmetology
«Нелли Кобзон повезло с генетикой. Такой тип овала лица долго остается четким, но и без косметологических процедур не обошлось. Современная эстетическая медицина располагает целым арсеналом средств, позволяющих вернуть молодость без скальпеля пластического хирурга», — комментирует Азиза Шамсова.
Нитевой лифтинг
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Фото: Globallook
Кожа лица Нелли идеально гладкая, у нее отсутствует возрастное обвисание тканей, характерное для женщин за 50. Этого эффекта добиваются путем вживления в проблемные зоны лифтинговых нитей, основой для которых стали полимолочная кислота и полидиоксанон. По фотографиям видно, что мезонитями прорабатывалась средняя треть лица, а также область второго подбородка. Для процедур, как правило, используют несколько видов нитей: нерассасывающиеся (изготавливаемые в основном из золота), рассасывающиеся (рассасываются полностью, формируя на своем месте каркас) и частично рассасывающиеся (по всей поверхности нити располагаются узелки, на которых разрастается соединительная ткань). С помощью нитей устраняют последствия возрастного птоза, опущение уголков губ и глаз, второй подбородок и ярко выраженные носогубные складки. На процедуру уходит меньше часа, а эффект проявляется мгновенно и не требуется долгий восстановительный период.
Следующим этапом в омоложении Нелли Кобзон стали уколы красоты. Эти процедуры значатся под номером один у эстрадных звезд и медийных личностей.
Биоревитализация
Процесс старения кожи связан с потерей влаги и уменьшением выработки коллагена. Инъекции на основе гиалуроновой кислоты стимулируют выработку коллагена и эластина, что, в свою очередь, делает кожу более упругой и наполненной влагой. Роль гиалуроновой кислоты в притягивании и удержании воды доказана научно. После введения она распадается естественным образом и самостоятельно выводится из организма. Результат после курса из трех процедур держится более 6 месяцев.
Фото: Globallook
Инъекции ботокса
Гладкий лоб и отсутствие морщин в уголках глаз указывают на то, что применялись инъекции ботулотоксина. Эффект от процедуры длится до 6 месяцев. Область скул и губ Нелли проработана филлерами.
Контурная пластика с использованием филлеров
Методика, при которой области лица, в которых не хватает объемов, прорабатываются инъекциями специальных препаратов, имеющих различную степень вязкости, — филлерами.
Ассортимент филлеров разнообразен:
Гиалуроновая кислота — самый безопасный филлер. Гиалуроновая кислота вырабатывается человеческим организмом, способствует выработке собственного коллагена и удерживает влагу. Основное преимущество — все изменения, выполненные с помощью данного филлера, обратимы. Если губы вышли слишком объемными, врач может ввести препарат гиалуронидазу, который расщепит гиалуроновую кислоту и вернет все на место.
Радиесс (Radiesse) — препарат для инъекций, изготавливаемый на основе гидроксиапатита кальция. Применяется для увеличения объема тканей и устранения морщин. Имеет долгосрочный эффект — более 1 года.
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Фото: архив пресс-служб
Гидроксиапатит кальция является основным минеральным компонентом костной ткани и ткани зубов, поэтому филлер характеризуется полной биосовместимостью с человеческим организмом.
Коллаген — наполнитель двух видов: животного и синтетического происхождения. После использования такого типа филлеров лицо выглядит наиболее естественно.
Поли-L-молочная кислота — синтетическое вещество, стимулирующее синтез собственного коллагена. Результат пролонгированный, заметен через 2 месяца. Нелли Кобзон неоднократно рассказывала в своих интервью, что считает лицо женщины ее визитной карточкой. Главное, чтобы на нее было приятно смотреть, а уж с помощью чего она добивается такого эффекта, дело только самой женщины.
Фото: globallook, starface