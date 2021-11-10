Вновь завидная невеста: чему обязана вдова Кобзона своей внезапной молодостью

Кожа лица Нелли идеально гладкая, у нее отсутствует возрастное обвисание тканей, характерное для женщин за 50. Этого эффекта добиваются путем вживления в проблемные зоны лифтинговых нитей, основой для которых стали полимолочная кислота и полидиоксанон. По фотографиям видно, что мезонитями прорабатывалась средняя треть лица, а также область второго подбородка. Для процедур, как правило, используют несколько видов нитей: нерассасывающиеся (изготавливаемые в основном из золота), рассасывающиеся (рассасываются полностью, формируя на своем месте каркас) и частично рассасывающиеся (по всей поверхности нити располагаются узелки, на которых разрастается соединительная ткань). С помощью нитей устраняют последствия возрастного птоза, опущение уголков губ и глаз, второй подбородок и ярко выраженные носогубные складки. На процедуру уходит меньше часа, а эффект проявляется мгновенно и не требуется долгий восстановительный период.

Следующим этапом в омоложении Нелли Кобзон стали уколы красоты. Эти процедуры значатся под номером один у эстрадных звезд и медийных личностей.

Биоревитализация

Процесс старения кожи связан с потерей влаги и уменьшением выработки коллагена. Инъекции на основе гиалуроновой кислоты стимулируют выработку коллагена и эластина, что, в свою очередь, делает кожу более упругой и наполненной влагой. Роль гиалуроновой кислоты в притягивании и удержании воды доказана научно. После введения она распадается естественным образом и самостоятельно выводится из организма. Результат после курса из трех процедур держится более 6 месяцев.