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Вновь завидная невеста: чему обязана вдова Кобзона своей внезапной молодостью

Эксперт оценил результаты резкого преображения красавицы Нелли.
Нелли Кобзон всегда была эффектной женщиной, однако с годами ее красота слегка поблекла. И это неудивительно, ведь она преодолела 70-летний рубеж. Однако последние фотографии жены Иосифа Кобзона привели ее поклонников в настоящий восторг, так элегантно и молодо она стала выглядеть. Как же ей это удалось?
Вновь завидная невеста: чему обязана вдова Кобзона своей внезапной молодостью

Азиза Шамсова

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники 360 Cosmetology

«Нелли Кобзон повезло с генетикой. Такой тип овала лица долго остается четким, но и без косметологических процедур не обошлось. Современная эстетическая медицина располагает целым арсеналом средств, позволяющих вернуть молодость без скальпеля пластического хирурга», — комментирует Азиза Шамсова.

Нитевой лифтинг

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Нелли Кобзон, 2018 год

Фото: Globallook

Кожа лица Нелли идеально гладкая, у нее отсутствует возрастное обвисание тканей, характерное для женщин за 50. Этого эффекта добиваются путем вживления в проблемные зоны лифтинговых нитей, основой для которых стали полимолочная кислота и полидиоксанон. По фотографиям видно, что мезонитями прорабатывалась средняя треть лица, а также область второго подбородка. Для процедур, как правило, используют несколько видов нитей: нерассасывающиеся (изготавливаемые в основном из золота), рассасывающиеся (рассасываются полностью, формируя на своем месте каркас) и частично рассасывающиеся (по всей поверхности нити располагаются узелки, на которых разрастается соединительная ткань). С помощью нитей устраняют последствия возрастного птоза, опущение уголков губ и глаз, второй подбородок и ярко выраженные носогубные складки. На процедуру уходит меньше часа, а эффект проявляется мгновенно и не требуется долгий восстановительный период.

Следующим этапом в омоложении Нелли Кобзон стали уколы красоты. Эти процедуры значатся под номером один у эстрадных звезд и медийных личностей.

Биоревитализация

Процесс старения кожи связан с потерей влаги и уменьшением выработки коллагена. Инъекции на основе гиалуроновой кислоты стимулируют выработку коллагена и эластина, что, в свою очередь, делает кожу более упругой и наполненной влагой. Роль гиалуроновой кислоты в притягивании и удержании воды доказана научно. После введения она распадается естественным образом и самостоятельно выводится из организма. Результат после курса из трех процедур держится более 6 месяцев.

Нелли Кобзон и Любовь Успенская в конце февраля 2021 года

Нелли Кобзон и Любовь Успенская в конце февраля 2021 года

Фото: Globallook

Инъекции ботокса

Гладкий лоб и отсутствие морщин в уголках глаз указывают на то, что применялись инъекции ботулотоксина. Эффект от процедуры длится до 6 месяцев. Область скул и губ Нелли проработана филлерами.

Контурная пластика с использованием филлеров

Методика, при которой области лица, в которых не хватает объемов, прорабатываются инъекциями специальных препаратов, имеющих различную степень вязкости, — филлерами.

Ассортимент филлеров разнообразен:

  • Гиалуроновая кислота — самый безопасный филлер. Гиалуроновая кислота вырабатывается человеческим организмом, способствует выработке собственного коллагена и удерживает влагу. Основное преимущество — все изменения, выполненные с помощью данного филлера, обратимы. Если губы вышли слишком объемными, врач может ввести препарат гиалуронидазу, который расщепит гиалуроновую кислоту и вернет все на место.

  • Радиесс (Radiesse) — препарат для инъекций, изготавливаемый на основе гидроксиапатита кальция. Применяется для увеличения объема тканей и устранения морщин. Имеет долгосрочный эффект — более 1 года.

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Слайд, который
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Лимитированная перламутровая пудра Poudre d’orfevre, Hermès Beauté, золотистый тон пудры, созданный благодаря высокой концентрации перламутра в формуле, идеально отражает свет. Наносить на верхнюю часть скул, на кончик носа и под дугу бровей, чтобы подчеркнуть красоту лица, его рельеф и характер. Или на тело, чтобы оттенить верхнюю часть декольте. Цена: по запросу. В продаже с 1 ноября 2021 года.

Фото: архив пресс-служб

Гидроксиапатит кальция является основным минеральным компонентом костной ткани и ткани зубов, поэтому филлер характеризуется полной биосовместимостью с человеческим организмом.

  • Коллаген — наполнитель двух видов: животного и синтетического происхождения. После использования такого типа филлеров лицо выглядит наиболее естественно.

  • Поли-L-молочная кислота — синтетическое вещество, стимулирующее синтез собственного коллагена. Результат пролонгированный, заметен через 2 месяца. Нелли Кобзон неоднократно рассказывала в своих интервью, что считает лицо женщины ее визитной карточкой. Главное, чтобы на нее было приятно смотреть, а уж с помощью чего она добивается такого эффекта, дело только самой женщины.

Фото: globallook, starface

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