9 бьюти-советов из TikTok, которые не просто глупы, но и опасны
Тренд 1. Самостоятельное удаление родинок
В августе 2020 года в TikTok появилось множество видео, в которых блогеры призывали всех удалить свои родинки в домашних условиях. Кажется, что никто в здравом уме не будет этого делать, но оказалось, что это не так. Если подобная шальная мысль пришла и вам в голову, помните, это очень опасно. Родинки нужно удалять только у врача-дерматолога. В противном случае вероятны серьезные проблемы со здоровьем — от кровотечения и инфекций до рака.
Тренд 2. Сам себе стоматолог
Еще один опасный тренд прямиком из TikTok. Белые и идеально ровные зубы стали популярны именно благодаря блогерам и селебрити с их «голливудскими улыбками». Но одно дело — решать эстетические проблемы и ставить виниры у стоматолога, и совсем другое — идти по пятам челленджа, в котором блогеры предлагают «подровнять» зубы самостоятельно пилкой для ногтей. «Это легко и действительно работает», — пишут тиктокеры. Но в реальности это очень опасно: мало того, что повреждается эмаль, так и легко можно задеть нервные окончания, и тогда визит к врачу будет неизбежен.
Фото: depositphotos
Тренд 3. «Я у мамы косметолог»
Домашние средства для ухода за кожей были популярны всегда, но тиктокеры предложили делать маски и тоники из цитрусов. Однако в погоне за просмотрами блогеры забыли (или не знали), что естественный рН кожи — 4,7-5,7, а у сока лимона, грейпфрута или апельсина — около 2. При нанесении домашних средств на их основе на кожу вы нарушаете ее естественный барьер, и через поры могут проникнуть различные бактерии. Привет, прыщи и раздражение! Также опасно прикладывать цитрусовые к коже и потом выходить на солнце — это может вызвать дерматит, воспаление, жжение, покраснение и волдыри на коже.
Тренд 4. Завивка и окрашивание ресниц подручными средствами
Еще один топовый тренд в TikTok. Но надо понимать, что эта процедура также требует сноровки и определенного опыта. После самостоятельной завивки и окрашивания ресниц в зоне глаз нередко возникает аллергическая реакция в виде покраснения кожи, воспаления, слезотечения, а при неумелых действиях можно получить и ожог. Кроме того, толщина ресниц у всех разная, поэтому у некоторых девушек уже через несколько таких процедур ресницы становятся хрупкими и часто обламываются.
Тренд 5. Солнцезащитный крем для контурирования
По тегу #sunscreencontouring можно найти множество роликов, где девушки не используют санскрин на зонах нанесения скульптурирующей косметики. Таким образом, загорают только те части лица, где должен быть контуринг. Этот бьюти-тренд точно не применим к жизни, так как солнцезащитный крем может эффективно работать только в том случае, если нанесен на все лицо обязательно равномерным слоем. Если следовать этому совету, состояние кожи ухудшится, появятся пигментные пятна и расширенные поры.
Фото: depositphotos
Тренд 6. Долговременная укладка бровей своими руками
Вслед за TikTok-блогерами многие девушки стали делать долговременную укладку самостоятельно. Но важно помнить, что составы, которые используются для данной процедуры, могут повредить волоски, если вы немного ошиблись с количеством или временем выдержки, а сам результат может сильно разочаровать. Лучше оставьте этот процесс профессионалам, дома пользуйтесь обычным гелем для бровей или специальным мылом для укладки.
Тренд 7. Укладка волос утюжком с использованием карандаша
Для такой укладки девушки используют не только карандаши, может подойти также вилка или гребень для волос. Этот лайфхак не рекомендуется для применения, потому что так можно повредить, пересушить или даже «сжечь» волосы.
Тренд 8. Массаж по мылу/пенке/гелю
Данный бьютихак позиционируется как чудо-средство против старения. Но в погоне за молодостью многие забывают, чтобы был результат, самомассаж в среднем должен длиться 10-15 минут, а любой мылящийся состав/средство включает в себя поверхностно активные вещества. При нахождении на коже дольше минуты ПАВы разрушают естественную защитную мантию кожи, нарушают нормальный pH эпидермиса и его микрофлору, что способствует развитию и размножению патогенных микроорганизмов.
Тренд 9. Худеть и «красиветь» при помощи подручных средств
Очень популярным благодаря блогерам становится массаж с использованием вакуумных банок и кокосового масла. Все бы ничего, банки действительно хорошая вещь, вот только места, в которых можно ими работать, строго ограничены, но эти ограничения явно действуют только на тех, кто знает анатомию. Запомните, если вы не профессиональный массажист, работать банками в зоне живота и внутренней части бедра не рекомендуется из-за большого наличия в этих частях тела лимфатических узлов.
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Фото: depositphotos, globallook
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