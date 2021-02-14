9 бьюти-советов из TikTok, которые не просто глупы, но и опасны

Тренд 3. «Я у мамы косметолог»

Домашние средства для ухода за кожей были популярны всегда, но тиктокеры предложили делать маски и тоники из цитрусов. Однако в погоне за просмотрами блогеры забыли (или не знали), что естественный рН кожи — 4,7-5,7, а у сока лимона, грейпфрута или апельсина — около 2. При нанесении домашних средств на их основе на кожу вы нарушаете ее естественный барьер, и через поры могут проникнуть различные бактерии. Привет, прыщи и раздражение! Также опасно прикладывать цитрусовые к коже и потом выходить на солнце — это может вызвать дерматит, воспаление, жжение, покраснение и волдыри на коже.

Тренд 4. Завивка и окрашивание ресниц подручными средствами

Еще один топовый тренд в TikTok. Но надо понимать, что эта процедура также требует сноровки и определенного опыта. После самостоятельной завивки и окрашивания ресниц в зоне глаз нередко возникает аллергическая реакция в виде покраснения кожи, воспаления, слезотечения, а при неумелых действиях можно получить и ожог. Кроме того, толщина ресниц у всех разная, поэтому у некоторых девушек уже через несколько таких процедур ресницы становятся хрупкими и часто обламываются.