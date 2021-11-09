Мужчины тоже колют ботокс, но тщательно скрывают это: колонка дерматолога Марии Ширшаковой

В последние годы выражение «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны» наконец-то ушло в небытие. И это не может не радовать, друзья! Но при этом 95% представителей сильного пола не желают совершать эстетический каминг-аут и рассказывать друзьям о том, что их внешность — заслуга косметолога, а не генетики. Почему они так делают? Не знаю, наверное, стесняются или боятся, что кто-то поставит под сомнение их мужественность.

Что могу сказать про наших защитников я? С одной стороны, мужчины — очень взыскательные пациенты, а с другой — крайне послушные, спокойные. В 98% случаев они никогда не просят о скидках, не спрашивают: «Почему так дорого?», не спорят с врачом, выполняют все прописанные манипуляции, не заходят в кабинет со словами: «А я прочитал в Интернете…», «А вот моему другу сделали это и то, мне нужно точно так же…», «Подколите мне здесь и вооот тут, но вводите не более 1 мл…». Теперь вы спросите: «Так какие же они тогда взыскательные?». А я отвечу: представители сильного пола хотят не просто хорошо выглядеть, им важно сохранить свою мужественность, подчеркнуть гендер, избежать длительной реабилитации и следов вмешательства.