Мужчины тоже колют ботокс, но тщательно скрывают это: колонка дерматолога Марии Ширшаковой

Мужчины тоже колют ботокс, но тщательно скрывают это: колонка дерматолога Марии ШиршаковойВрач-косметолог рассказала, что мужская косметология — это тренд нашего времени.
Мария Ширшакова
К.м.н, врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач и руководитель Клиники Марии Ширшаковой
В последние годы выражение «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны» наконец-то ушло в небытие. И это не может не радовать, друзья! Но при этом 95% представителей сильного пола не желают совершать эстетический каминг-аут и рассказывать друзьям о том, что их внешность — заслуга косметолога, а не генетики. Почему они так делают? Не знаю, наверное, стесняются или боятся, что кто-то поставит под сомнение их мужественность.
Что могу сказать про наших защитников я? С одной стороны, мужчины — очень взыскательные пациенты, а с другой — крайне послушные, спокойные. В 98% случаев они никогда не просят о скидках, не спрашивают: «Почему так дорого?», не спорят с врачом, выполняют все прописанные манипуляции, не заходят в кабинет со словами: «А я прочитал в Интернете…», «А вот моему другу сделали это и то, мне нужно точно так же…», «Подколите мне здесь и вооот тут, но вводите не более 1 мл…». Теперь вы спросите: «Так какие же они тогда взыскательные?». А я отвечу: представители сильного пола хотят не просто хорошо выглядеть, им важно сохранить свою мужественность, подчеркнуть гендер, избежать длительной реабилитации и следов вмешательства.
Фото: freepik.com
Сегодня топ так называемых мужских процедур — это ботулинотерапия, инъекции филлеров, сочетанные методики и альтера-терапия. НО! У пациентов-мужчин очень часто встречается вторичная нечувствительность к ботоксу, особенно в период нашего «любимого» вируса, поэтому доктора прибегают к помощи филлеров.
В качестве примера поведаю историю своего пациента. Молодой человек пришел с запросом подкорректировать лобную область без потери мужественности и естественности. В анамнезе: первичная нечувствительность к ботулотоксину, очень высокая мимическая активность лобной мышцы вследствие гиперкинетического типа. Для работы с данным пациентом я выбрала филлер Belotero Volume. Что мы получили в итоге: подчеркнут гендер, уменьшены признаки возрастных изменений, оказано влияние на мышечный тонус. И, конечно же, окружающим ничего не видно!
Выше я упомянула о топе мужских процедур. Хочу рассказать о каждой более подробно, чтобы у вас сложилась картинка, что и кому может быть нужно или необходимо.
Фото: freepik.com
Начнем с альтера-терапии. Этой процедуре я готова петь оды каждый день. Безоперационный лифтинг лица, который влечет за собой увеличение синтеза коллагена в коже, подкожно-жировой клетчатке и укрепление связочного аппарата. Эффект: разглаживаются морщины, приподнимаются брови и уголки губ, уменьшаются носогубные складки, возвращается четкость овала лица, убирается второй подбородок, плюс происходит круговая подтяжка век! Результат, полученный от альтера-терапии, усиливается с помощью методик радиочастотного воздействия, а также инъекций. Ведущий препарат для увеличения синтеза коллагена — Radiesse.
Биоревитализация и мезотерапия (пептиды, витаминные комплексы) подарят глубокое увлажнение коже, избавление от мелких морщин, темных кругов под глазами, пятен постакне. Это все и о мужчинах тоже!
Плацентарная терапия. Она укрепляет иммунитет, оздоравливает организм. Шикарно успокаивает нервы и восстанавливает баланс — никакой коньяк и рядом не стоит! Вкупе с вышесказанным мужчинам обычно назначаются капельницы с глутатионом, который дает поистине чудодейственные результаты.
Ботулинотерапия и контурная пластика. «Невидимая» гармонизация лица, коррекция первых признаков старения, придание чертам еще большей мужественности.
Коррекция гипергидроза. Процедура, которая на целый год позволяет забыть о дезодорантах! Мужчинам это очень важно.
Emsculpt — лучшее, что есть на рынке для поддержания мышц в тонусе и избавления от локальных жировых отложений в проблемных местах. Хочу немного похвастаться и рассказать о том, что совсем недавно Клиника Марии Ширшаковой получила очень авторитетную премию именно за процедуру безоперационного лифтинга ягодиц на аппарате Emsculpt.
В конце нашего рейтинга косметологических процедур для сильного пола хочу отметить, что многим пациентам-мужчинам я делаю свою авторскую методику «Новое лицо за час», чтобы сэкономить их драгоценное время. Сначала я провожу грамотный анализ лица, учитывая состояние здоровья и морфотип старения. Далее — гармонизацию внешности, персонализированную под каждого человека. Уникальность заключается в комплексном решении проблем в рамках одной процедуры.
Фото: freepik