Гипергидроз: чем может быть опасно повышенное потоотделение и как с ним бороться

Когда проявляется гипергидроз и о чем он свидетельствует

За редким исключением, гипергидроз дает о себе знать в подростковом возрасте. При обследовании часто выявляется наследственная предрасположенность. Если усиленное потоотделение начинается в более старшем возрасте или внезапно, следует обратиться к врачу-дерматологу или неврологу для определения причины заболевания и назначения лечения, так как это состояние может быть следствием неврологических или психических расстройств, эндокринных нарушений, интоксикаций, вредных привычек, приема некоторых лекарственных средств, злокачественных новообразований, инфекционных заболеваний внутренних органов. Последствием гипергидроза также может стать нарушение защитного барьера кожи, ее воспаление, присоединение бактериальной инфекции, поэтому настоятельно не рекомендуется заниматься самолечением.

Симптомы гипергидроза

Каковы же основные симптомы, позволяющие определить наличие такой патологии, как гипергидроз? Это прежде всего:

усиление потоотделения даже в состоянии физического и эмоционального покоя;

количество пота сильно превышает норму, следствием чего является выраженный физический дискомфорт: мокрые пятна на одежде в области подмышек, спины и груди, струйки пота на лице;

необходимость часто принимать душ, применение дезодорантов и антиперсперантов не приносит облегчения;

покраснения, опрелости и потертости (мозоли) в местах повышенной потливости и в кожных складках;

изменение запаха пота (появление резкого неприятного запаха — бромидроз);

изменение цвета пота (хромидроз): в норме пот прозрачный, но из-за сильной интоксикации, приема некоторых лекарств и при определенных заболеваниях он может окрашиваться.

Отдельно стоит отметить такую серьезную проблему, как изменение поведения человека и его характера из-за панического страха в ожидании сильного потоотделения в важные для него моменты. Постепенно формируются невротические состояния, значительно снижающие качество жизни — вплоть до социальной изоляции и суицидальных состояний.

Разновидности гипергидроза

Помимо врожденного гипергидроза и вторичного (симптом основного заболевания) виды гипергидроза различают по месту возникновения: локальный и общий (генерализованный).