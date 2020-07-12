Гипергидроз: чем может быть опасно повышенное потоотделение и как с ним бороться
В норме потоотделение – очень важная функция, способствующая адаптации человеческого организма к высокой температуре окружающей среды. Так, мы значительно больше потеем при физической нагрузке, сильном психоэмоциональном напряжении, повышении температуры тела. В таких случаях бороться с этим не нужно. Но если усиленное потоотделение наблюдается постоянно и доставляет очевидный дискомфорт, снижает качество жизни (например, мешает носить облегающую и светлую одежду, совершать рукопожатия при деловых переговорах, вызывает постоянные мозоли на ногах и неприятный запах, а также, как следствие, проблемы в личной жизни), тогда речь идет о гипергидрозе.
Как происходит потоотделение
Выделение пота осуществляется двумя типами желез: апокриновыми и эккриновыми. Они различаются не только по своему строению, но и по функциям. Апокриновые потовые железы расположены в подмышечных впадинах, в паху, вокруг ареол сосков и в области наружного слухового прохода. Они гораздо больше, нежели эккриновые, начинают функционировать после наступления пубертатного периода, выделяют густой секрет, обладающий резким запахом, и их деятельность не связана с терморегуляцией, хотя они тоже реагируют на стресс.
Эккриновые железы, наоборот, отвечают преимущественно за сохранение оптимальной температуры тела. Они располагаются по всей поверхности кожных покровов и выделяют пот, состоящий в основном из воды и хлорида натрия. В среднем эти железы вырабатывают от 0,5 до 1 литра пота в сутки. Его объем зависит от образа жизни, индивидуальных особенностей, возраста, пола человека. Существуют зональные отличия в работе эккриновых желез — в области лба, ладоней, подмышечных впадин, стоп они реагируют главным образом на внешние раздражители и стрессовые факторы.
Фото: depositphotos
Когда проявляется гипергидроз и о чем он свидетельствует
За редким исключением, гипергидроз дает о себе знать в подростковом возрасте. При обследовании часто выявляется наследственная предрасположенность. Если усиленное потоотделение начинается в более старшем возрасте или внезапно, следует обратиться к врачу-дерматологу или неврологу для определения причины заболевания и назначения лечения, так как это состояние может быть следствием неврологических или психических расстройств, эндокринных нарушений, интоксикаций, вредных привычек, приема некоторых лекарственных средств, злокачественных новообразований, инфекционных заболеваний внутренних органов. Последствием гипергидроза также может стать нарушение защитного барьера кожи, ее воспаление, присоединение бактериальной инфекции, поэтому настоятельно не рекомендуется заниматься самолечением.
Симптомы гипергидроза
Каковы же основные симптомы, позволяющие определить наличие такой патологии, как гипергидроз? Это прежде всего:
усиление потоотделения даже в состоянии физического и эмоционального покоя;
количество пота сильно превышает норму, следствием чего является выраженный физический дискомфорт: мокрые пятна на одежде в области подмышек, спины и груди, струйки пота на лице;
необходимость часто принимать душ, применение дезодорантов и антиперсперантов не приносит облегчения;
покраснения, опрелости и потертости (мозоли) в местах повышенной потливости и в кожных складках;
изменение запаха пота (появление резкого неприятного запаха — бромидроз);
изменение цвета пота (хромидроз): в норме пот прозрачный, но из-за сильной интоксикации, приема некоторых лекарств и при определенных заболеваниях он может окрашиваться.
Отдельно стоит отметить такую серьезную проблему, как изменение поведения человека и его характера из-за панического страха в ожидании сильного потоотделения в важные для него моменты. Постепенно формируются невротические состояния, значительно снижающие качество жизни — вплоть до социальной изоляции и суицидальных состояний.
Разновидности гипергидроза
Помимо врожденного гипергидроза и вторичного (симптом основного заболевания) виды гипергидроза различают по месту возникновения: локальный и общий (генерализованный).
Фото: depositphotos
Локальный проявляется на определенных участках тела (стопах, ладонях, подмышечных впадинах, лице). Нередко встречается сочетанный гипергидроз, когда имеется несколько проблемных зон (ладонно-подошвенная форма). Локальный гипергидроз связывают преимущественно с гипервозбудимостью нервной системы.
Общий гипергидроз диагностируют в случае повышенного выделения пота по всему телу. Такое состояние может наблюдаться и при физиологических состояниях, например в подростковом возрасте, во время беременности, при климаксе. Оно также может возникнуть как сопутствующий симптом или следствие тяжелых нарушений в работе внутренних органов и систем организма.
Диагностика и лечение гипергидроза
Помимо ряда анализов, диагностических исследований, консультаций смежных специалистов (невролога, гинеколога, терапевта), целью которых является исключение внутренних заболеваний, для определения степени тяжести гипергидроза проводят специальные тесты, наиболее популярный из которых, в том числе и в косметологии, — проба Минора (йодокрахмальный тест). Его проводят для выявления и уточнения размера зоны, где отмечается наиболее сильное потоотделение. Методика проста: участок кожи предварительно высушивают, наносят йодный раствор и затем посыпают крахмалом. Зоны повышенного потоотделения быстро окрашиваются в синий цвет. Если размер окрашенного пятна составляет 5–10 см, то говорят о легкой степени гипергидроза, пятно величиной 10–15 см свидетельствует о средней тяжести заболевания, больше 20 см — о тяжелой.
Основные виды терапии
При гипергидрозе чаще всего назначают поливитаминные комплексы, успокоительные препараты, нейролептики. Они помогают снизить гипервозбудимость нервной системы и сократить выраженность заболевания. Рекомендуется щадящий режим труда и отдыха, санаторно-курортное лечение, морские или солевые ванны. Популярное и достаточно эффективное народное средство — примочки или ванночки из отвара коры дуба: они обладают хорошим вяжущим и антисептическим действием.
Фото: depositphotos
Специальные антиперспиранты
Широко применяются специализированные медицинские антиперспиранты с обогащенным составом, куда входят гидрат хлористого алюминия, цинк, триклозан и прочие лечебные агенты. Эти вещества, помимо того, что закрывают потовые железы, еще и обеззараживают и успокаивают кожу, предотвращая рост бактерий, что не только приводит к уменьшению потоотделения, но и устраняет неприятный запах. Продолжительность действия таких средств в среднем составляет от 5 до 12 дней. Нормальный процесс потоотделения при этом не нарушается и на остальных участках тела происходит в физиологическом режиме. Умеренным лечебным действием обладает такой метод физиотерапевтического лечения, как ионофорез. Он наиболее эффективен для гипергидроза ладоней и стоп. Для получения стабильного результата рекомендуется повторение курса лечения через несколько месяцев.
Инъекционная терапия при лечении гипергидроза
В настоящее время все более популярным, надежным и безопасным методом долговременной коррекции гипергидроза на любом участке тела считаются инъекции ботулинического токсина (ботокс, диспорт и пр.). Они надежно и быстро блокируют нервные окончания, которые контактируют с потовыми железами. Потоотделение на обработанном участке замедляется уже на 3–7-е сутки после процедуры и прекращается на срок от 6 месяцев до 1 года. Длительность эффекта существенно зависит от индивидуальных особенностей организма, образа жизни и обмена веществ.
Аппаратная терапия
Один из самых современных методов лечения гипергидроза подмышек — радиочастотное воздействие специальными микроиглами, которые на долю секунды проникают сквозь кожу и необратимо разрушают потовые железы, воздействуя на них в подкожной клетчатке без повреждения эпидермиса. Сразу после процедуры может появиться легкое покраснение и небольшой отек, которые обычно проходят в течение 1–2 суток. Лечение повторяется через 4–6 недель, в большинстве случаев хватает 2–3 процедур. При недостаточной эффективности основных видов терапии прибегают к оперативному лечению гипергидроза посредством хирургического удаления потовых желез или разрушения определенных нервных волокон.
Профилактика гипергидроза
В целях ежедневной профилактики избыточного потоотделения рекомендуется носить одежду и обувь из натуральных, качественных и дышащих материалов, использовать антибактериальные стельки, быстро впитывающие влагу. Избегайте горячих ванн или душа, отдавая предпочтение теплой воде или контрастному душу. Отличным дополнением к ним станет использование травяных отваров.
Не забывайте проходить ежегодные профилактические осмотры и тщательно следите за своим здоровьем при наличии хронических заболеваний. Соблюдайте режим сна и отдыха.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!