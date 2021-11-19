Как молодятся Рэйчел Вайс и другие звезды: 3 процедуры, которые заменят ботокс

Эффект от процедуры заметен сразу — организм мгновенно реагирует на уколы усиленным притоком крови: лучше работают и укрепляются капилляры, зона воздействия получает больше питательных веществ, ускоряются обменные процессы, выравниваются цвет и рельеф кожи. Многие знаменитости делают карбокситерапию, потому что она способствует омоложению, убирает растяжки и темные круги под глазами и даже останавливает выпадение волос.

Процедура «омоложение с пилингом»

Если перед вами стоит конкретная задача по омоложению, очень хорошо зарекомендовала себя аппаратная процедура «омоложение с пилингом». Она основана на 3-ступенчатом воздействии микротоковой терапии, инфракрасном свете, трансэпидермальном методе введения активных коктейлей-сывороток, которые обеспечивают стойкий лифтинг-эффект, улучшают микроциркуляцию, стимулируют выработку собственного коллагена и улучшают общее состояние кожи.

Мощные антистресс-программы

Всем известно, что образование свободных радикалов (экология, ультрафиолет, стресс, заболевания и многое другое) становится пусковым механизмом старения. Кожа тела также нуждается в эффективном омоложении, поэтому и была разработана антистрессовая программа с использованием космецевтики Kerstin Florian, основанной на органических маслах-адаптогенах.

После очищения кожи наносится специальный балансирующий эликсир — это структурированная морская вода, способная «встраиваться» в наши клеточные структуры. Она служит проводником для активных питательных компонентов — следующих слоев сывороток и масел. Далее кожу покрывают энзимной сывороткой-маской, которая запускает процессы естественного отшелушивания и обновляет кожу. Основные ее компоненты: розовый грейпфрут с Барбадоса, натуральный источник салициловой кислоты и ликопина, фермент плодов граната, экстракт тасманского перца. Это лучшие «охотники» за свободными радикалами. Затем на кожу наносится активная эмульсия из питательного состава, в который входят масла-антиоксиданты. Косметолог во время всей процедуры выполняет медленный массаж: сначала точечный (запускаем энергию), потом ручной, лимфодренажный. После чего используются пластины гуаша — из черного нефрита для бледной, истощенной, обезвоженной кожи; из зеленого — для кожи с куперозом, чувствительной, раздраженной, что позволяет разгладить морщинки и заломы без использования ботокса.