Лицо как с обложки: самые популярные «глянцевые» операции на примере звезд

Скарлетт также прибегала к хирургическим вмешательствам. Если взглянуть на старые фотографии, то можно заметить довольно крупный нос, который органично смотрится и сочетается с ее крупными чертами лица. Но на фото последних лет он стал выглядеть более аккуратным и заостренным. Скорее всего, здесь не обошлось без ринопластики, но в таком случае стоит отметить профессиональную работу хирурга, ведь фанаты по сей день гадают, а была ли все же операция? Также, скорее всего, делаются регулярные инъекции в губы, чтобы поддерживать их объем. Кроме того, актриса в молодости увеличила грудь, но с течением времени поняла, что выдающиеся объемы отвлекают зрителей от ее актерского таланта. Так что с имплантатами Скарлетт попрощалась.

Белла Хадид