Лицо как с обложки: самые популярные «глянцевые» операции на примере звезд

Лицо как с обложки: самые популярные «глянцевые» операции на примере звездЭксперты рассказали, без каких коррекций не обошлось большинство девушек с обложки.
Из-за высокой конкуренции звездам приходится очень тщательно следить за состоянием своего лица и тела, бороться с лишним весом, врожденными особенностями внешности, возрастными изменениями или заниматься их профилактикой. Иначе шансы удержаться на пике популярности будут стремительно падать. Поэтому селебрити посещают специалистов эстетической хирургии с такой же регулярностью, как и стоматологов, если не чаще. При этом сложился рейтинг самых востребованных коррекций, которым отдают предпочтение кумиры миллионов.
Дмитрий Саратовцев
Пластический хирург
Блефаропластика
Возглавляет рейтинг самых популярных среди звезд пластических операций коррекция области глаз. К различным вариантам процедуры прибегают пациентки самых разных возрастов: от старлеток до легендарных див.
Например, после того как модель Белла Хадид решилась на «лисьи глазки», этот вид манипуляции с запросом «сделать похожий разрез глаз, как у данной селебрити» попал в топ самых популярных. Кроме нее блефаропластику себе сделали певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус, актрисы Дженнифер Лоуренс, Меган Фокс и блогер Кайли Дженнер.
Фото: GettyImages
Удаление комков Биша
Далеко не всех умиляют округлые щечки. Кое-кто из знаменитостей решил избавиться от детских пропорций лица при помощи несложной в исполнении операции по удалению комков Биша. Четко очерченные скулы после данной коррекции сегодня демонстрируют звезды разных типажей внешности: Виктория Бекхэм, Марго Робби, Иванка Трамп, Меган Фокс, Тейлор Свифт и та же Ким Кардашьян. Однозначно можно сказать, что им операция пошла на пользу.
Александр Вдовин
Пластический хирург
Ринопластика
Еще одним из самых популярных вмешательств у голливудских и российских звезд считается коррекция носа — его формы, размера, горбинки, кончика и т.д. К ринопластике прибегали в свое время Белла Хадид, Блейк Лайвли, Кейли Куоко («Теория большого взрыва»), Дженнифер Лоуренс, Меган Фокс, Дженнифер Лопес. Даже голливудские мужчины не отказывали себе в начале карьеры в улучшении формы носа, например, Райан Гослинг и Роберт Паттинсон. Среди российских звезд к ринопластике прибегали: Ксения Собчак, Кристина Орбакайте, Кети Топурия и Елизавета Боярская.
Фото: Instagram @buzova86
Контурная пластика филлерами
Лицо с обложки сегодня трудно представить без контурной пластики, которая применяется как с целью омоложения (Дженнифер Лопес, Виктория Бекхэм, Анджелина Джоли, Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Эвелина Бледанс), так и для того, чтобы выделить скуловую зону, губы, скорректировать визуальные несовершенства, подчеркнуть подбородок, овал лица (Светлана Лобода, Ольга Бузова, Виктория Боня, Евгения Феофилактова, Дарья Пынзарь, Мария Погребняк, Оксана Самойлова, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Дженнифер Лоуренс, Марго Робби, Меган Фокс).
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Кто из топовых красавиц «подправил» свое лицо
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic
«За несколько часов, проведенных в операционной, профессиональный хирург может создать новое лицо, которое может стать объектом обожания для миллионов поклонников по всему миру. Многие звезды отрицают наличие хирургических вмешательств и уверяют, что идеальная внешность досталась им от природы. Но специалисты всегда видят, где и какая была проведена коррекция», — пояснил Тигран Алексанян.
Меган Фокс
Фото: GettyImages
Одна из главных роковых красоток Голливуда также прибегла к хирургическим вмешательствам. Меган начала сниматься еще в детском возрасте, поэтому многим запомнилась как милая юная девочка. Став старше, девушка решила изменить свой образ и обратилась к пластике. Сначала актриса сделала коррекцию губ филлерами. Получился очень натуральный эффект, «сделанные» губы было сложно отличить от естественных. Со временем Фокс увеличила дозы филлеров, и губы стали пухлыми и притягательными. Ринопластика сделала нос уже и тоньше, а все лицо изящнее и благороднее. Также у актрисы проведены операции по телу, в частности, увеличены молочные железы, что делает ее фигуру объектом обожания миллионов мужчин.
Анджелина Джоли
Фото: GettyImages
Любимая всеми американская актриса и от природы была не обделена красотой, но все же улучшила внешность. О хирургическом вмешательстве стало известно еще в начале ее карьеры. Актриса прибегла к ринопластике и немного изменила форму носа, сузив его спинку. Эта операция добавила и без того аристократическому лицу изящности. Также она решила избавиться от пухлых щек и сглаженных скул. Звезда посчитала, что эта операция сделает ее моложе, и не прогадала. У актрисы также сделана изящная коррекция филлерами и ботоксом для борьбы с возрастными изменениями.
Скарлетт Йоханссон
Фото: GettyImages
Скарлетт также прибегала к хирургическим вмешательствам. Если взглянуть на старые фотографии, то можно заметить довольно крупный нос, который органично смотрится и сочетается с ее крупными чертами лица. Но на фото последних лет он стал выглядеть более аккуратным и заостренным. Скорее всего, здесь не обошлось без ринопластики, но в таком случае стоит отметить профессиональную работу хирурга, ведь фанаты по сей день гадают, а была ли все же операция? Также, скорее всего, делаются регулярные инъекции в губы, чтобы поддерживать их объем. Кроме того, актриса в молодости увеличила грудь, но с течением времени поняла, что выдающиеся объемы отвлекают зрителей от ее актерского таланта. Так что с имплантатами Скарлетт попрощалась.
Белла Хадид
Фото: GettyImages
Модель многие считают образцом женской красоты, ведь у нее идеальное лицо по золотому сечению. В юности у девушки было интересное, но по-детски припухлое, округлое лицо. Она решила соответствовать модельному типажу стронг фейс и сделала свою внешность более фактурной, с выразительными контурами. С помощью филлеров и пластики были созданы четкий овал лица, ярко выраженные скулы и подбородок. Также именно Белле мы обязаны повальной моде на «лисьи глазки»: хищный раскосый взгляд модели — результат грамотной деликатной блефаропластики.
Лиза Кудроу
Фото: GettyImages
После окончания старшей школы будущая актриса решила сделать ринопластику. Эта операция, по мнению Кудроу, прибавила ей уверенности в себе и помогла побороть комплексы. Ее нос приобрел гармоничные очертания и стал немного тоньше и короче, поэтому догадаться о вмешательстве практически невозможно. Актриса утверждает, что никогда не убегала от старости и не боялась ее, но спустя время она все же решилась на омолаживающие процедуры. Лиза никогда не перебарщивала с операциями и за всю жизнь прибегала к пластике и инъекциям всего пару раз.
Фото: GettyImages