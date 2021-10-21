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Ламинирование бровей: все плюсы, минусы и опасности модной процедуры

Кому бьюти-методика точно рекомендована, а кому не стоит тратить на нее время.

Ламинирование бровей — изобретение российских специалистов. Только появившись, процедура молниеносно стала популярной, у нее много поклонников, в том числе и за пределами нашей страны. По сути, ламинирование бровей — это что-то вроде химической завивки, которая помогает сделать брови более гибкими, изменить их направление и даже придать объем. В новом материале на Passion.ru мы постараемся разобрать все достоинства и недостатки бьюти-методики made in Russia.