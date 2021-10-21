Ламинирование бровей: все плюсы, минусы и опасности модной процедуры

Ламинирование бровей: все плюсы, минусы и опасности модной процедурыКому бьюти-методика точно рекомендована, а кому не стоит тратить на нее время.
Всем ли можно «улучшить» брови ламинированием
Зара Юлдашева
Мастер по перманентному макияжу с более чем 20-летним стажем, автор блога @zara_eyebrows
Процедура ламинирования подходит далеко не всем. К ней не стоит прибегать тем, у кого тонкие или слишком жесткие волоски — в этом случае ламинирование может не подействовать. Если брови в состоянии сами лежать правильно, то в процедуре также пропадает необходимость. Прежде чем обратиться за услугой, нужно понимать, что в отличие от перманентного макияжа ламинирование не помогает изменить форму бровей или увеличить их густоту. Если у вас от природы или в силу возраста редкие брови, ламинирование вас точно не спасет, и придется предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы получить желаемый эффект. Рубцы от сделанного ранее микроблейдинга эта процедура тоже не скроет. Но продлить срок службы перманентного макияжа она может.
Фото: pexels
Можно сказать, что ламинирование больше всего подходит тем, у кого свои красивые и достаточно густые брови, которые нуждаются в долговременной укладке. По времени процедура занимает от 40 до 60 минут. Эффект заметен сразу. Для получения результата достаточно одного посещения мастера.
Плюсы ламинирования бровей
К плюсам процедуры можно отнести:
безболезненность и отсутствие периода реабилитации;
эффект процедуры длится в среднем 1-2 месяца;
в состав препаратов для ламинирования входят ухаживающие вещества, такие как кератин, коллаген, токоферол, пантенол и натуральные масла;
за бровями после ламинирования не нужен особый уход — достаточно время от времени наносить на волоски немного масла, чтобы избежать пересушивания кожи (подойдет касторовое или аргановое).
Фото: архив пресс-служб
Минусы процедуры
Минусы у ламинирования бровей тоже есть. Во-первых, оно дает довольно непродолжительный результат. Форма, которую вы получите в результате процедуры, будет нуждаться в ежедневной коррекции — брови придется расчесывать. Во-вторых, если эстетист во время ламинирования чуть передержит раствор на бровях, это может повредить структуру волосков — на их восстановление уйдет от 1 до 3 месяцев. В-третьих, процедура может стать причиной экземы — появления сухости, раздражения, кожного зуда в области роста бровей. Поэтому, прежде чем приступать к ламинированию, в обязательном порядке проводится тест на аллергию.
Фото: архив пресс-служб
Противопоказания к ламинированию
Помимо этого, процедура имеет ряд противопоказаний. Ее не рекомендуется делать беременным и кормящим женщинам и тем, кто принимает антибиотики. Она не подходит для обладательниц чувствительной кожи, и ее не стоит делать, если в зоне роста бровей есть воспалительные узелки (акне).
Наталия Ямазаки
Управляющая бьюти-пространством FACEOLOGY
«Глаза — зеркало души, а брови — их красивая оправа. Чего мы только не делаем, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту и облегчить жизнь, минимизировав затрачиваемое на макияж время. Коллагенирование бровей, пришедшее на смену привычному ламинированию, станет настоящим спасением для девушек, чьи волоски от природы жесткие и густые. Это более современный и безопасный метод. Например, в Faceology для коллагенирования бровей мы используем систему Lash and Brow Enhanced Lifting System брендa ilashHero, в состав их средств входят такие полезные компоненты, как гидролизованный коллаген и минеральное масло. Формула содержит увлажняющие ингредиенты, они не только утолщают и восстанавливают поврежденные волосы, но и оздоравливают их, образуя защитную пленку, которая сохраняет насыщенный цвет и блеск. К сожалению, по составам средства для ламинирования бровей и ресниц пока отстают и немного повреждают структуру волосков, после чего требуется дополнительный уход и увлажнение. Эффект от коллагенирования держится около полутора месяцев, в зависимости от того, как быстро отрастают ваши новые брови».
Фото: pexels, архив пресс-служб