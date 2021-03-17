Аллергия на пыльцу, пыль и не только: Королева и другие звезды, страдающие от недуга

Коллеги-музыканты всегда держат для нее коробку бумажных салфеток, на которой уже написано: «Будь здорова!», чтобы не говорить это каждые пять минут.

Что касается аллергии на пыль, то во многом это тоже сезонная история. Летом пыль легко попадает в помещение через открытые окна. Чтобы избавиться от нее, Дайнеко регулярно заказывает влажную уборку в доме. Сама она по этой причине в квартире не убирается.

Борясь с патологией, девушка даже проходила лечебный курс в одной из клиник в Мюнхене, после чего ей стало легче переносить свои приступы.