Аллергия на пыльцу, пыль и не только: Королева и другие звезды, страдающие от недуга
Аллергия на пыльцу: Дайнеко и Королева
Виктория Дайнеко много лет страдает от аллергии и часто делится с подписчиками мучениями по этому поводу. Ее организм реагирует на пыльцу цветущих растений, плюс у нее аллергия на пыль. Уже в мае певица не выходит на улицу без маски, очков и пачки бумажных платочков. Исполнительница не раз делилась с фолловерами своими горестями: в период цветения ей приходится непросто.
Фото: GlobalLookPress
Коллеги-музыканты всегда держат для нее коробку бумажных салфеток, на которой уже написано: «Будь здорова!», чтобы не говорить это каждые пять минут.
Что касается аллергии на пыль, то во многом это тоже сезонная история. Летом пыль легко попадает в помещение через открытые окна. Чтобы избавиться от нее, Дайнеко регулярно заказывает влажную уборку в доме. Сама она по этой причине в квартире не убирается.
Борясь с патологией, девушка даже проходила лечебный курс в одной из клиник в Мюнхене, после чего ей стало легче переносить свои приступы.
Фото: Instagram @koroleva__star
Наташа Королева страдает от поллиноза больше двадцати лет. По словам артистки, она давно привыкла к подобному положению: чихает, кашляет и терпеливо ждет окончания цветения. Врачи же рекомендуют ей укреплять иммунитет, дабы ее патология не прогрессировала.
Аллергия на металл: Анита Цой
У Аниты Цой аллергия, что называется, стала побочным эффектом профессиональной деятельности. Несколько лет назад, участвуя в проекте «Один в один», она обнаружила у себя аллергию на пластический грим.
Фото: GlobalLookPress
Не секрет, что участникам проекта буквально приклеивали силиконовые маски, с которыми они работали по несколько часов. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы обнаружить раздражение и зуд на коже. Дальше — больше. Артистка заметила, что металлические украшения, а если конкретней — золотые, тоже вызывают аллергическую реакцию на коже.
Цой пила курс препаратов по согласованию с врачом — полегчало. И с некоторых пор певица не использует косметику вне сцены и кадра. То же касается и металлических украшений: артистка надевает их лишь в случае необходимости.
Фото: instagram.com/n_lesnikovskaya
Актриса Наталья Лесниковская обнаружила у себя аллергию на солярий. К слову, реакция кожи на солнце — довольно распространенная история. В случае с солярием кожа получает «массированный» удар. Подобная патология нередко наблюдается у светлокожих людей. Некоторые из них и вовсе не загорают — кожа быстро краснеет. В случае с Натальей способ борьбы с аллергической реакций созрел быстро: тема солярия для нее закрыта.
Пищевая аллергия: Юлия Хлынина
Не будем забывать и про пищевую аллергию, которая не так редко встречается. В чем отличие от «классической»? Это всегда реакция на чрезмерное количество какого-либо продукта. Например, если человек съел пару килограммов мандаринов — пищевая аллергия будет логичной реакцией. От одного-двух цитрусовых такого не случится.
Фото: GlobalLookPress
Неприятная история на этой почве приключилась с актрисой Юлией Хлыниной. Девушка выпила напиток с высоким содержанием сои (соевое молоко — популярная добавка в кофе сейчас). Официант был предупрежден об аллергии актрисы, но бариста, готовивший кофе, не воспринял информацию к сведению. Результатом стал отек Квинке и анафилактический шок! Как известно, последствия этого состояния крайне опасны и могут закончиться летальным исходом. Хлынину доставили в Боткинскую больницу, где ей оперативно оказали необходимую помощь. По словам артистки, она не подавала в суд, но в заведении провели тщательную проверку и заставили сделать маркировку на всех блюдах и напитках, содержащих аллергены.
Фото: Pexels.com
Что нужно знать об аллергии?
Плохая новость в том, что от аллергии невозможно избавиться навсегда. Хорошая: появляются методики, позволяющие снизить гиперчувствительность организма к конкретному аллергену. Происходит это благодаря вводимому в организм аллергену (строго под наблюдением врача), что позволяет человеку постепенно привыкнуть к нему. Но большинство пациентов по-прежнему используют медикаментозное лечение, которое позволяет снять симптомы.
Все переносят аллергию по-разному. Даже на наших примерах это видно: Наташа Королева каждую весну чихает, ожидая окончания поры цветения. Виктория Дайнеко же не может выйти на улицу без маски. А Юлия Хлынина и вовсе расплатилась за чашку кофе с соевым молоком анафилактическим шоком — самым опасным осложнением аллергии, требующим незамедлительной помощи.
Мы уже рассказывали в одном из предыдущих материалов о том, что каждый аллергик должен иметь при себе на случай приступа. Не грех повторить:
в наличии должен быть адреналин в ампулах или специальное устройство — Эпипен (EpiPen) (шприц-ручка, чтобы самостоятельно сделать инъекцию, — прим. ред.);
глюкокортикостероиды (гормоны) в таблетках и ампулах — применяются для купирования крапивницы, отеков, тяжелых приступов астмы;
антигистаминные препараты;
бронхолитики — препараты расширяющие бронхи при приступе астмы;
небулайзер (аппарат для аэрозольной терапии) + препараты для небулайзерной терапии.
Фото: Globallookpress, Instagram, Pexels.com
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