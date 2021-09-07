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Красота рукотворная: как Катя Варнава в поисках идеала кардинально изменила лицо

Специально для Passion.ru пластический хирург оценил бьюти-трансформацию юмористки и прикинул, во сколько ей это обошлось.

Творческий путь Екатерины Варнавы начался в студенчестве, когда она активно выступала в КВН. Невозможно было не заметить яркую девушку с очевидным талантом юмористки, тем более что рост в 181 см этому всячески способствовал. В настоящее время она очень востребована: часто появляется на страницах глянца, снимается в кино и участвует в рекламных кампаниях известных брендов. Правда, со времен старта карьеры Варнава сильно изменилась внешне.