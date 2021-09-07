Красота рукотворная: как Катя Варнава в поисках идеала кардинально изменила лицо

Красота рукотворная: как Катя Варнава в поисках идеала кардинально изменила лицоСпециально для Passion.ru пластический хирург оценил бьюти-трансформацию юмористки и прикинул, во сколько ей это обошлось.
Стремительный рост популярности приводит к рождению большого количества сплетен. И в первую очередь, конечно же, обсуждается внешность. Сама Катя уверяет, что кардинально ничего не меняла в собственной внешности и под нож пластического хирурга ложилась лишь единожды, чтобы уменьшить грудь. В остальной трансформации «виноваты» сильное похудение, окрашивание волос и изменение цвета глаз. Но так ли это на самом деле или звезда слегка лукавит? Рассказывает эксперт Карл Тавберидзе.
Карл Тавберидзе
Врач-косметолог, пластический хирург, автор методики SOFT TOUCH, @dr.karl.plastic
«У Екатерины большие, выразительные глаза. Естественный цвет глаз карий, но артистка в последнее время носит голубые контактные линзы, что придает ее взгляду глубину и свежесть. Казахская кровь подарила лицу Варнавы достаточно крупный и длинный нос, но, сравнивая ее старые фотографии и сегодняшние, можно отметить, что ей проводилась ринопластика. Нос стал короче и немного приподнятым».
Екатерина переступила тридцатилетний рубеж, но характерных изменений во внешности не наблюдается: отсутствуют синяки и отеки под нижними веками, «гусиные лапки» в уголках глаз. Кроме того, по сравнению с ранними годами взгляд у артистки стал более открытый и свежий, а также изменился разрез глаз. Все указывает на то, что ей были проведены блефаропластика и височный лифтинг, однако однозначно утверждать нельзя, так как на изображениях это может быть результатом изменения мимики и визуальным эффектом от контактных линз.
А вот что можно утверждать со всей определенностью, так это то, что Екатерина прибегает к инъекциям ботокса: на съемках актриса много задействует мимику, но лоб остается гладким, что позволяет избегать следов времени в области лба и в межбровном пространстве.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram @kativarnava
А вот явных признаков использования филлеров у Варнавы нет, однако уколы гиалуроновой кислоты в таком возрасте важная необходимость. Они позволяют сохранить тургор и гладкость кожи, а биоревитализация придать коже здоровый цвет и сияющий вид.
В 2015 году Екатерина похудела примерно на 20 килограммов. По утверждениям звезды, это произошло в результате отказа от алкоголя и сладкого, соблюдения правильного режима питания и регулярных занятий спортом. Вероятно, здесь обошлось без хирургического вмешательства. Фигура у юмористки всегда была отменная, так что охотно верится, что похудеть она смогла самостоятельно.
Четкие контуры линии подбородка и впалые щеки, скорее всего, действительно заслуга значительного снижения веса. Черты лица стали более выраженными именно за счет похудения. Однако щеки у артистки стали более впалые, это может быть равно и результатом похудения, и следствием операции по удалению комков Биша.
Фото: starface
Если же не удается сбросить вес, скульптурность лица можно проработать с помощью запатентованной методики SOFT TOUCH, когда с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты восполняется объем в области скул и в других частях лица. Процедура занимает не более 30 минут, а эффект сохраняется до года.
Точно можно быть уверенным в том, что Екатерина неоднократно увеличивала губы. Наблюдается определенная асимметрия, но артистка регулярно уделяет внимание губам и меняет их объем с помощью филлеров. Кстати, в последнее время стало заметно, что Варнава вернулась к естественному размеру губ — теперь они выглядят очень гармонично и натурально.
Но в одном пластическом вмешательстве актриса все же призналась. Два раза Варнава уменьшала размер груди, так как после похудения она достаточно сильно выделялась на хрупкой фигуре. Теперь бюст актрисы выглядит достаточно натурально и гармонично.
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Фото: globallook, starface, Instagram @kativarnava