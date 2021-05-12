7 звездных лицемерок, которые лукавят, когда пропагандируют естественность

Знойная красотка Сальма Хайек сводит с ума миллионы мужчин в мире. Трудно поверить, но актрисе уже за 50 лет, при этом выглядит она так же блистательно, как и в самом начале ее карьеры. При этом звезда активно пропагандирует естественное старение, признается, что у нее есть целлюлит, а тело с годами изменилось и уже не такое подтянутое, как в молодости. Однако Хайек немного лукавит в этом вопросе: во время беременности она сильно поправилась, затем похудела, а ее грудь стала только более пышной, из-за чего ее подозревают в пластике бюста. Также не слишком сильно, но все же заметно изменилась и форма ее носа. Про различные бьюти-инъекции мы и вовсе скромно промолчим, ведь процесс образования морщин еще никто не сумел остановить без ботокса и филлеров, а у Сальмы даже намека на заломы на коже нет.