7 звездных лицемерок, которые лукавят, когда пропагандируют естественность
Меган Маркл
Герцогиню Сассекскую можно смело назвать королевой лицемерия. Она активно выступает за сохранение естественности и расовой идентичности, а в своих речах и интервью не забывает упомянуть, что ее мама — темнокожая. Однако при этом Маркл активно борется со своими африканскими корнями: не вызывает сомнений, что она сделала ринопластику, после чего ее нос стал более утонченным и европейским. От природы жесткие и кудрявые волосы бывшей актрисы всегда идеально выпрямлены или уложены небрежными голливудскими волнами, а зубы закрыты белоснежными винирами. Не пренебрегает Меган и ботоксом и филлерами. О какой естественности в данном случае может идти речь?
Оксана Самойлова
Фото: Instagram samoylovaoxana
Идеальные черты лица, точеная фигура, высокая грудь и безупречная, всегда сияющая кожа… Именно так предстает перед своими поклонниками мать четверых детей и бизнес-леди Оксана Самойлова. Сама инстадива утверждает, что ее внешность — полностью натуральная и является результатом кропотливых тренировок в зале и грамотного домашнего ухода. Однако без помощи пластического хирурга все же не обошлось — чтобы убедиться в этом, достаточно лишь взглянуть на снимки Самойловой в юности. Да и, судя по последним новостям, грудь Оксана недавно сделала и уже успела ее продемонстрировать всем желающим в соцсетях.
Анастасия Решетова
Фото: Instagram volkonskaya.reshetova
Экс-возлюбленная Тимати, без сомнений, весьма хороша собой и тоже утверждает, что ее красота — природная. Девушка регулярно жалуется поклонникам, что поправилась, и при этом демонстрирует стройную фигуру, которой позавидуют даже модели. Однако, как и многие селебрити, Решетова не смогла не подправить свою внешность. Как утверждают эксперты, она уже перенесла ринопластику, контурную пластику губ и скул, удаление комков Биша, увеличила грудь и ягодицы (про филлеры и ботокс даже упоминать неудобно). Так что о естественности в данном случае Анастасии рассуждать минимум некорректно.
Кейт Хадсон
Фото: globallook
Очаровательную блондинку с лучезарной улыбкой Кейт Хадсон поклонники всегда называли смелой и уверенной в себе личностью. И действительно, актриса активно выступает за сохранение собственной индивидуальности. Она даже не избавилась от своей весьма заметной лопоухости, хотя данная особенность в детстве приносила ей немало душевных страданий. Да, уши Кейт трогать не стала, зато грудь, пусть и незначительно, увеличила. А заодно и подправила нос, который стал чуть более ровным и с четко оформленным кончиком. Также в своем Instagram актриса пропагандирует ЗОЖ, правильное питание и спорт, но при этом курит — много и открыто.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: globallook
Модель считается образцом естественности и всячески стремится подчеркнуть, что у нее «все свое, все натуральное». В повседневной жизни она даже почти не пользуется декоративной косметикой. Конечно, Роузи от природы весьма симпатичная женщина и может себе это позволить, но если изучить ее ранние фотографии, становится очевидно, что она сделала себе ринопластику. Кроме того, Хантингтон-Уайтли, как и большинство моделей, тайно курит: на людях ее редко можно застать с сигаретой, но папарацци все же удалось несколько раз подловить модель в минуты слабости. Согласитесь, со здоровым образом жизни это не очень вяжется.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Кейт Уинслет
Фото: globallook
Курит и другая знаменитая британка — Кейт Уинслет. Звезда «Титаника» неоднократно признавалась в пристрастии к этой вредной привычке. У нее даже есть приз, который выдается дружественным любителям табака. Но это лишь цветочки! Актриса активно выступает против перекраивания лиц до неузнаваемости. Она — ярая сторонница естественности во всем и даже ради роли худеть не готова. Чтобы выразить свой протест, Уинслет создала Британскую лигу против пластической хирургии, однако сама не гнушается передовыми методиками сохранения молодости. Да, под нож хирурга она не ложилась, но ботоксом, филлерами и аппаратными методиками не пренебрегает, иначе объяснить ее гладкую кожу без единого залома в возрасте за 40 просто невозможно.
Сальма Хайек
Фото: globallook
Знойная красотка Сальма Хайек сводит с ума миллионы мужчин в мире. Трудно поверить, но актрисе уже за 50 лет, при этом выглядит она так же блистательно, как и в самом начале ее карьеры. При этом звезда активно пропагандирует естественное старение, признается, что у нее есть целлюлит, а тело с годами изменилось и уже не такое подтянутое, как в молодости. Однако Хайек немного лукавит в этом вопросе: во время беременности она сильно поправилась, затем похудела, а ее грудь стала только более пышной, из-за чего ее подозревают в пластике бюста. Также не слишком сильно, но все же заметно изменилась и форма ее носа. Про различные бьюти-инъекции мы и вовсе скромно промолчим, ведь процесс образования морщин еще никто не сумел остановить без ботокса и филлеров, а у Сальмы даже намека на заломы на коже нет.
Фото: globallook, GettyImages, Instagram
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