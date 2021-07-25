Как они это делают? 7 звезд, которые совсем не изменились за последние 10 лет

Все, кто смотрел воссоединение «Друзей», не могли не отметить потрясающие формы и внешности Дженнифер Энистон. Актриса не скрывает, что она адепт правильной косметологии и классических аппаратных процедур. Она любит методики лазерного омоложения, которое придает ей ровный оттенок кожи без пигментации и расширенных сосудов. Также она делает ультразвуковой лифтинг кожи, который помогает поддерживать четкость линий овала и скул. Дженнифер не пренебрегает аккуратной инъекционной косметологией.

Что это значит: она понимает, что питание кожи идет не только снаружи, но и изнутри. Она придерживается правильных протоколов питания, полностью исключив глютен и лактозу. Употребляет много клетчатки, чистой воды и правильного белка. Также она много занимается спортом, ведет активный образ жизни, что также сказывается на здоровье кожи и цвете лица.