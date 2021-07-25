Как они это делают? 7 звезд, которые совсем не изменились за последние 10 лет
О чем мечтает большая часть женщин? Конечно же, о вечной молодости и красоте. Причем стремятся к этому все — и рядовые обыватели, и мировые звезды. Все они готовы совершить невозможное ради этой цели. При этом часто забывая о том, что самое важное в погоне за молодостью — сохранить свою индивидуальность. Однако некоторые счастливицы, даже с заметными возрастными изменениями, остаются блистательными красавицами, несмотря на отказ от услуг пластических хирургов. А секрет их цветущего вида заключен в осознанном отношении к себе, своим годам, а также в балансе между внутренним состоянием и внешностью.
Любовь Гауэр
Пластический хирург
Джулия Робертс
Фото: gettyimages
Легендарная «красотка» — прекрасный образец того, как можно отлично выглядеть и не бояться стремительного хода времени. Несмотря на 53 года, Джулия остается в прекрасной форме, а ее искрящийся взгляд вместе с широкой фирменной улыбкой продолжают привлекать к ней поклонников. У звезды явно жизнь удалась — ее любят как актрису во всем мире, уважают коллеги по киноцеху. И при этом Робертс — счастливая мама, которая нашла секрет гармонии и баланса между работой и семьей. Актриса никогда не делала пластических коррекций — это ее принципиальная позиция. Своим рецептом красоты Джулия называет счастье материнства и позитивный жизненный настрой, где нет злости и обид.
Энн Хэтэуэй
Фото: gettyimages
Эту актрису часто называют «современной Одри Хепбёрн», потому что ее внешность и свежий вид роднит ее с легендарной дивой прошлого. При этом сама звезда фильма «Дьявол носит Prada» и не скрывает того, что ей очень повезло с генами. Несмотря на то, что довольно скоро Энн исполнится 40, она и думать не хочет о том, чтобы обратиться к специалистам эстетической хирургии — считает себя еще слишком молодой. И истина в этом, безусловно, есть — за минувшие годы знаменитость практически не поменялась. Правда, при ней остались и врожденная, с опущенными внешними уголками, форма глаз, и фирменный нос. Но звезда осталась верной натуральности и индивидуальности, которые и создают ее особый шарм. А для ухода актрисе достаточно регулярных посещений своего косметолога, который сохраняет ее красоту при помощи аппаратных методик и плазмолифтинга.
Лив Тайлер
Фото: gettyimages
Эта прекрасная актриса и фотомодель, кажется, действительно умеет творить чудеса — например, управлять временем! Или она стала в реальности бессмертной эльфийкой, ведь после рождения троих малышей она осталась с такой же стройной и подтянутой фигурой, как и на заре карьеры. Да и на лице практически отсутствуют следы времени. А на операционном столе актриса до сих пор не была. Сама Лив не скрывает — все дело в отличной генетике и знаниях о том, как за собой ухаживать. Спасибо маме этой селебритис — она научила всем тонкостям и секретам будущую звезду еще в детстве. Кроме того, актриса обладает классическим типажом внешности, который дает ей возможность всегда прекрасно выглядеть. А усилия при этом нужны минимальные — по словам самой Лив, ей достаточно традиционной трехступенчатой системы ухода за кожей (умывание, тонизирование, увлажнение) и нескольких косметологических процедур. А фигуру сохраняют тренировки в классе балета и фитнес.
Джулианна Мур
Фото: gettyimages
Но настоящий рекорд в этом деле по праву принадлежит рыжеволосой красавице Джулианне Мур. Эта актриса уже перешагнула 60-летний рубеж, но выглядит самое большее на 45. Единственное, что выдает ее годы — «гусиные лапки» вокруг глаз. А в целом время над красотой этой актрисы не властно. Сама Джулианна обращаться к пластическим хирургам отказывается — незачем ей. К тому же она не хочет кардинальных изменений внешности, как часто можно видеть по ее коллегам. Поэтому Мур просто ведет здоровый образ жизни и отдает предпочтение профессиональной косметике и уходу, хотя отрицать полностью достижения эстетической хирургии она все же не собирается. Актриса призналась, что если ей не повезло настолько с генами, она бы обратилась к докторам.
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Ольга Рябова
Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники DoctorPlastic
Дженнифер Энистон
Фото: gettyimages
Все, кто смотрел воссоединение «Друзей», не могли не отметить потрясающие формы и внешности Дженнифер Энистон. Актриса не скрывает, что она адепт правильной косметологии и классических аппаратных процедур. Она любит методики лазерного омоложения, которое придает ей ровный оттенок кожи без пигментации и расширенных сосудов. Также она делает ультразвуковой лифтинг кожи, который помогает поддерживать четкость линий овала и скул. Дженнифер не пренебрегает аккуратной инъекционной косметологией.
Что это значит: она понимает, что питание кожи идет не только снаружи, но и изнутри. Она придерживается правильных протоколов питания, полностью исключив глютен и лактозу. Употребляет много клетчатки, чистой воды и правильного белка. Также она много занимается спортом, ведет активный образ жизни, что также сказывается на здоровье кожи и цвете лица.
Юлия Гавриленко
Профессиональный визажист, блогер, основатель онлайн-курса «Макияж для себя»
Вера Вонг
Фото: gettyimages
Прославленный дизайнер — бывшая фигуристка, отсюда первый залог ее прекрасного внешнего вида, ведь все мы знаем, какой образ жизни у спортсменов. Жесткий режим питания, активность — главные правила здорового организма, подтянутой и эластичной кожи.
Вера Вонг много лет назад отказалась от загара, вредных привычек, а также всю свою жизнь питалась правильно. Итог — в 72 года эта прекрасная женщина выглядит просто шикарно! Вера практически не использует косметику, обладает шикарной шевелюрой, у нее есть небольшие мешки под глазами, но практически отсутствуют морщины, а это показатель для 72 лет.
Моника Беллуччи
Фото: gettyimages
Прославленная итальянка не изнуряет себя ежедневными тренировками, но при этом отказывается от вредной пищи. В свое время актриса позволяла себе ежедневно выпить немного шампанского и выкурить сигарету. Сегодня же она полностью отказалась от этих привычек, питается правильно и бережет свое здоровье, но при этом не любит ограничивать себя в еде. Она принимает контрастный душ для упругости кожи, увлажняет кожу, в свободное время она занимается плаванием, пилатесом и йогой. В свои 56 лет Моника любит легкий, ненавязчивый макияж, который подчеркивает ее глаза, и всегда увлажняет губы.
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
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