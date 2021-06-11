«Дьявол носит Prada»: как построить карьеру и остаться в живых — разбираем с экспертом
О чем стоит помнить, устраиваясь на работу
Главная героиня фильма в исполнении Энн Хэтэуэй не относится к выпускницам, мечтающим работать в глянце. В ее представлении настоящая работа — это быть писателем и публиковаться в серьезных изданиях. Работу в гламурном издании «Подиум» Энди воспринимает как ступеньку к своей настоящей мечте, но быстро становится понятно, что наскоком успеха в мире моды и гламура не добиться.
В фильме много любопытных моментов, с которыми сталкивается любой человек, задумывавшийся о построении карьеры. И что бы там ни говорили, но работая строго с 9:00 до 18:00 по лестнице вряд ли продвинешься — всегда найдутся те, кто готов выполнять поручения руководителя во внеурочное время. И поначалу у Энди ровным счетом ничего не получается: она не вписывается в коллектив, не справляется с заданиями неумолимой Миранды Пристли, не понимает, почему должна заказывать кофе или чартер в нелетную погоду.
Только когда Энди начинает по-настоящему стараться и смотреть на босса как на человека, у которого есть чему поучиться, ее дела идут в гору, но тут новая дилемма: приходится жертвовать личной жизнью и общением с друзьями. История на все времена.
Фото: kinopoisk.ru
Несмотря на пошатнувшийся имидж печатного глянца, многие девушки все равно мечтают там работать. Не все знают, что зарплаты в подобных изданиях маленькие (если вы не главный редактор), карьерного роста многие безрезультатно ждут годами, лояльность начальству должна быть стопроцентная, ответы на запросы моментальными — и во внеурочное время тоже. Бонусы есть: опыт, имя бренда, которым можно щегольнуть в беседе, заграничные пресс-туры, подарки от партнеров. Что выбирать — каждый решает сам. Как хорошо заметила главред глянцевого издания Иляна Эрднеева, главное — всегда делать чуть больше, чем от вас ждут.
Комментарий специалиста: придется чем-то пожертвовать
Добиться успеха можно с любым графиком, если суметь показать качества, необходимые для работы на занимаемой должности. Разумеется, работая строго от звонка до звонка, человек сливается с основной массой сотрудников. А также показывает свою абсолютную незаинтересованность в данной работе, а тем более в продвижении по карьерной лестнице. В данном случае не столь важно время работы, сколько умение привлечь к себе внимание руководства. Игнорирование личных поручений руководителя также говорит о том, что человеку, скорее всего, безразлично то, что он выглядит бесперспективно в глазах руководства. Ведь очень часто именно личные поручения руководителя позволяют показать сотруднику свои сильные качества.
Когда мы идем за своей целью, то держим на ней фокус внимания. И если это карьера, то большое количество ресурсов будет направлено именно на то, чтобы достигать новых вершин.
Конечно же, в таком случае нужно быть готовым к тому, что придется чем-то пожертвовать. Особенно в начале карьеры, когда приходится работать на свою репутацию. Сменится окружение, что всегда болезненно. Даже самые близкие и родные люди могут не принимать, не понимать и даже препятствовать росту. Не потому что они плохие, а потому что человек становится неудобным для них.
Что касается сделок с совестью, то опять же здесь большую роль играет то, насколько человек зависит от мнения окружающих, от того, что считается нормальным и ненормальным в его окружении. Человеку всегда приходится выбирать.
Фото: kinopoisk.ru
Секрет фирмы: перестаньте бороться с системой
Отношение к карьере, как и к любой сфере жизни, может меняться со временем. Часто бывает так, что получив какую-то должность, человек понимает, что это было не совсем то, о чем он мечтал, его ожидания не оправдались. И тогда он может отказаться от должности, даже высокооплачиваемой. У кого-то появляется семья. И человеку становится понятно, что карьера имеет гораздо меньшую ценность по сравнению с ней.
На мой взгляд, фильм актуален до сих пор. Он хорошо отражает тот факт, что необходимо быть готовым учиться новому, открытости и гибкости. Ведь главная героиня сначала пришла на должность ассистентки, чтобы ей открылись двери журнальных агентств. Она не собиралась сильно утруждаться. Но Энди быстро поняла, что для того, чтобы работать даже на должности ассистентки, ей нужно жить в едином ритме с компанией, дышать с ней синхронно. И когда она влилась в поток, то стала успевать все, и даже умудрялась выполнять, казалось бы, невозможные поручения.
Она перестала бороться с системой — вот, что важно при построении карьеры. Чтобы расти, нужно стать частью системы, частью этого большого живого организма и действовать слаженно с ним. Помогать компании расти и становиться лучше.
Карьера и личная жизнь могут уживаться друг с другом, если человек умеет соблюдать баланс. К тому же здесь важно то, насколько партнер заинтересован в карьерном росте своей второй половины. Здоровые отношения между партнерами будут только способствовать карьерному росту. Иначе человеку действительно придется выбирать между личной жизнью и работой.
Фото: kinopoisk.ru
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