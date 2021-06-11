«Дьявол носит Prada»: как построить карьеру и остаться в живых — разбираем с экспертом

О чем стоит помнить, устраиваясь на работу

Главная героиня фильма в исполнении Энн Хэтэуэй не относится к выпускницам, мечтающим работать в глянце. В ее представлении настоящая работа — это быть писателем и публиковаться в серьезных изданиях. Работу в гламурном издании «Подиум» Энди воспринимает как ступеньку к своей настоящей мечте, но быстро становится понятно, что наскоком успеха в мире моды и гламура не добиться.

В фильме много любопытных моментов, с которыми сталкивается любой человек, задумывавшийся о построении карьеры. И что бы там ни говорили, но работая строго с 9:00 до 18:00 по лестнице вряд ли продвинешься — всегда найдутся те, кто готов выполнять поручения руководителя во внеурочное время. И поначалу у Энди ровным счетом ничего не получается: она не вписывается в коллектив, не справляется с заданиями неумолимой Миранды Пристли, не понимает, почему должна заказывать кофе или чартер в нелетную погоду.

Только когда Энди начинает по-настоящему стараться и смотреть на босса как на человека, у которого есть чему поучиться, ее дела идут в гору, но тут новая дилемма: приходится жертвовать личной жизнью и общением с друзьями. История на все времена.