Эксклюзив: на что пошла София Ротару для сохранения вечной молодости
Конечно, преуменьшать влияние отличной генетики и ежедневной заботы о себе не стоит. Софии Михайловне явно повезло с первым, и она не ленится ухаживать за собой. Однако отрицать косметологическое вмешательство или пластику тоже не стоит. Правда, стоит отметить, с врачами певице явно очень повезло. Что бы она с собой ни делала, эти манипуляции не лишили ее индивидуальности – при этом ни птоза, ни морщин у нее нет, да и овал лица, несмотря на возраст, остается четким, как в молодости. Редакция Passion.ru решила не гадать на кофейной гуще и обратилась к эксперту, чтобы тот опытным взглядом оценил, что Ротару делала в кабинетах косметолога и пластического хирурга.
Ирина Федяева
Врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК
«Публичные персоны в большинстве случаев не могут обойтись без помощи пластического хирурга, чтобы продлить свою молодость и как можно дольше вызывать восхищенные взгляды поклонников. Что уж тут говорить, профессия обязывает выглядеть на все сто. Однако кому-то не удается найти хорошего профессионала в области косметологии, кто-то просто не может вовремя остановиться, примером этого может послужить уважаемая Людмила Гурченко, когда после многочисленных операций с трудом могла закрывать глаза и на себя в молодости была похожа разве что прической и тонкой талией. Но есть женщины, которые с умом и очень деликатно используют новейшие разработки в области косметологии, лишь слегка подправляя следы времени. Они с годами только хорошеют и даже в солидном возрасте приковывают к себе восхищенные взгляды.
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Фото: globallook Ruslan-Roschupkin
МИНИ София Ротару в свои 73 года выглядит лучше, чем некоторые в 50. И это заслуга не только высококвалифицированного пластического хирурга, но и мудрость самой артистки. Несомненно, годы постепенно оставляли отпечаток на ее лице, но она умело избавлялась от всех следов. Например, с уверенностью можно сказать, что она выполняла хирургическую подтяжку век (блефаропластика). У Ротару от природы верхнее веко склонно к нависанию, как видно на ранних фотографиях, на более поздних снимках взгляд стал более открытым.
Также наверняка проводились круговая подтяжка лица и платизмопластика, что позволило певице сохранить такой шикарный овал. Да и роскошная грудь, которой в молодые годы не могла похвастать певица, тоже результат пластической хирургии. Но все эти процедуры были очень качественными в исполнении и практически незаметными для людей непосвященных. Кроме того, певице была проведена эндоскопическая подтяжка зоны бровей.
Фото: globallook
По фотографиям видно, что Ротару для подчеркивания линии скул использовала филлеры, что сейчас очень популярно. Гладкость лба свидетельствует о регулярных инъекциях ботокса, а линия губ слегка увеличена наполнителями на основе гиалуроновой кислоты. Деликатность выполнения процедур позволяет певице выглядеть естественно.
Также, определенно, Ротару проводился лифтинг лба, нижней части лица, чтобы подчеркнуть скулы. Ее кожа выглядит очень ухоженной, увлажненной, чего можно добиться инъекционными процедурами биоревитализации.
Ротару сама признавалась в интервью, что прибегает к «уколам красоты», из ее любимых – процедуры биорепарации кожи с введением в нее стимуляторов. Также София Михайловна регулярно пользуется аппаратной косметологией, что позволяет закрепить полученный результат надолго. Кроме того, есть вероятность, что она обратила внимание и на такую процедуру, как Ulthera-терапия: микросфокусированный ультразвук Ultherapy проникает в разные слои кожи на глубину 1,5 мм, 3 мм и 4,5 мм, влияя на синтез коллагена в дерме и способствуя лифтингу на уровне SMAS. Благодаря такому уходу лицо артистки выглядит молодым и упругим.
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Ротару рассказывала, что использует и нетрадиционные методы лечения. Скорее всего, это иглоукалывание и акупунктура. Для сохранения фигуры певица придерживается правильного питания, много плавает, занимается скандинавской ходьбой. Старается сохранять душевное равновесие, что тоже благотворно влияет на кожу.
Процессы старения в организме начинаются с 25 лет. Именно с этого возраста уже стоит задуматься, что отразится в зеркале в 50. Регулярный уход, использование аппаратной косметологии, разумное применение косметической пластики позволит остановить время. Но во всем следует соблюдать меру, лишь слегка улучшая себя, сохраняя естественность, как это удалось Софии Ротару».
Фото: starface, eastnews, kinopoisk, globallook
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