Эксклюзив: как «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко утратила свою индивидуальность

Наталья Андрейченко в 2021 году отпраздновала свой юбилейный, 65-й, день рождения. Российским зрителям она больше всего запомнилась по роли Мэри Поппинс из любимого многими детского фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Люди постарше помнят ее интересные работы в «Сибириаде» и «Военно-полевом романе». Стройная, изящная блондинка с серьезными глазами, осиной талией и осанкой подлинной английской аристократки была обожаема как взрослыми, так и миллионами детей. Ею восхищались и ей же стремились подражать.

Мало кто знает, что для роли Леди Совершенства актриса в короткие сроки сбросила достаточно много килограммов и предстала перед режиссером не пухлощекой милашкой, а хрупкой и изящной дамой с утонченными чертами лица. С того времени актриса держала себя в жестких рамках и сохранила хорошую фигуру до настоящего времени. Видимо, тогда и началась ее непрекращающаяся борьба за вечную молодость и красоту. Удачное замужество помогало ей в этом.