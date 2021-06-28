Эксклюзив: как «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко утратила свою индивидуальность
Наталья Андрейченко в 2021 году отпраздновала свой юбилейный, 65-й, день рождения. Российским зрителям она больше всего запомнилась по роли Мэри Поппинс из любимого многими детского фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Люди постарше помнят ее интересные работы в «Сибириаде» и «Военно-полевом романе». Стройная, изящная блондинка с серьезными глазами, осиной талией и осанкой подлинной английской аристократки была обожаема как взрослыми, так и миллионами детей. Ею восхищались и ей же стремились подражать.
Мало кто знает, что для роли Леди Совершенства актриса в короткие сроки сбросила достаточно много килограммов и предстала перед режиссером не пухлощекой милашкой, а хрупкой и изящной дамой с утонченными чертами лица. С того времени актриса держала себя в жестких рамках и сохранила хорошую фигуру до настоящего времени. Видимо, тогда и началась ее непрекращающаяся борьба за вечную молодость и красоту. Удачное замужество помогало ей в этом.
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Фото: Instagram natalya_andreychenko
Ее супруг успешный голливудский сценарист, режиссер и продюсер Максимиллиан Шелл проживал в Америке, потому Андрейченко одна из первых испробовала на себе все прелести заграничной пластической хирургии. И сделала это еще тогда, когда в России данный вид эстетической медицины был доступен лишь единицам. Результат оказался не самым удачным. Даже самые преданные поклонники были шокированы ее новым лицом, а злопыхатели и завистники в кулуарах начали перешептываться, что от былых нежных черт лица Мэри Поппинс не осталось и следа, настолько она переборщила с пластикой.
К сожалению, действительно, хорошая фигура — это практически единственное, что внешне приятно отличает актрису от ровесниц. Лицо после коррекции губ и носогубных складок с помощью биополимерного геля стало выглядеть не слишком эстетично. Данный препарат сейчас уже устарел, в том числе и потому, что он не способен к саморазрушению и выводу из организма (биодеградации). Но со временем он покидает зону введения и начинает мигрировать, как айсберг в океане. В современной косметологии подобные препараты больше не используются, а для проведения контурной пластики существуют филлеры на основе гиалуроновой кислоты.
Фото: kinopoisk
Невозможность полностью удалить введенный в губы гель привела к тому, что рот актрисы утратил свою симметричность, а линия губ стала бугристой. После круговой подтяжки лица губы буквально разъехались в стороны и на подтянутом лице выглядят более чем странно. Стоит также отметить, что и с объемом введенного препарата звезда явно перестаралась: от природы ее губы были достаточно тонкими и при этом гармонировали с остальными чертами лица, однако повальная мода тех лет на «утиный» рот не обошла стороной актрису. Неестественно смотрятся и слишком крупные для нее белоснежные виниры.
Но столь заметная неудача не остановила Андрейченко. Затем Наталья сделала себе блефаропластику, что позволило ей избавиться от нависающего верхнего века и сделало ее взгляд более открытым. Возможно, это решение было правильным, но из-за него поклонники перестали узнавать некогда обожаемую артистку, роли ей предлагать тоже перестали. Мэри Поппинс улетела навсегда, но сама Андрейченко философски относится к краху карьеры и не жалеет ни о чем.
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Стоит отметить, что в последнее время Наталья резко постарела. Специалисты объясняют этот факт не только возрастом, но и проживанием в засушливом климате Мексики. Из-за этого кожа в большей степени подвержена воздействию солнца и особенно активно стареет, так как теряет гиалуроновую кислоту. В такой ситуации активную помощь окажут биоревитализанты и биорепаранты, которые помогут восстановить количество влаги в коже. Немалую пользу также принесет использование аппаратной косметологи, результатом которой станет посвежевшая упругая кожа.
К сожалению, неудачная пластика еще и нарушила мимику и сделала лицо Андрейченко менее привлекательным, но актриса продолжает следить за современными методами омоложения, но прибегает ли к ним, сказать сложно.
Фото: eastnews, Instagram, kinopoisk
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