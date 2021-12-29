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Джареду Лето — 50 лет: как актеру удается оставаться вечно молодым

Эксклюзивно для Passion.ru эксперт разобрал все секреты нестареющего артиста. Спойлер: дело не только в генетике
26 декабря знаменитому актеру и фронтмену группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето исполнилось 50 лет. И глядя на его фотографии разных лет, в это действительно сложно поверить. Артист будто бы где-то узнал секрет вечной молодости, но упорно хранит его в тайне. Редакция Passion.ru при помощи экспертов постаралась разобраться, действительно ли дело только в хорошей генетике.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Джаред Лето, 2020 год

Фото: Globallook

На протяжении своей карьеры Джаред Лето постоянно менялся: ради ролей он то худел, то толстел, красил волосы то в блонд, то в черный, а то и вовсе в зеленый. Но во всех этих бьюти-трансформациях одно оставалось неизменным из года в год — его лицо, на котором нет ни одной морщины, будто бы он совсем не стареет. Так в чем же его секрет? Спойлер: без косметологии здесь не обошлось.

Татьяна и Ольга Шишлаковы

Основатели клиники эстетической медицины Shishlakovi Clinic, врачи-дерматокосметологи, специалисты в области нитевого лифтинга

По словам Джареда Лето, сохранять молодость ему помогают вегетарианство и здоровый образ жизни. В какой-то степени это утверждение можно принять за правду. Но только ли в ЗОЖ дело? Если сравнивать старые и новые фотографии актера, все же можно заметить некие изменения на лице. Но при этом над ним явно поработали профессионалы, потому что заметить следы косметологии удается с огромным трудом. Так какие же процедуры регулярно делает актер?

Биоревитализация

Джаред Лето

Джаред Лето

Фото: Globallook, GettyImages

Кожа Лето молодая и подтянутая, буквально сияет. Это говорит о том, что она получает максимальное питание и увлажнение. Такого эффекта можно добиться с помощью биоревитализации. В кожу вводятся препараты гиалуроновой кислоты, которые активизируют выработку коллагена и максимально удерживают в толще влагу. Плюс этой процедуры в том, что результат сохраняется на долгий срок. Такая методика не требует какой-то особой подготовки, и восстановление проходит за 2-3 дня. Методика идеально подходит медийным людям по всем параметрам.

«В современном мире услугами косметолога пользуются не только женщины, но и мужчины. Известные люди часто прибегают к подобным процедурам, так как их лица — это некий «заработок». Важно выбирать квалифицированного врача, потому что малейшая ошибка может нанести вред пациенту. Иногда случается, что их невозможно даже исправить. Если говорить о медийных людях, то зрители сразу замечают неудачную косметологию на лице», — прокомментировали Татьяна и Ольга Шишлаковы.

Джаред Лето с мамой, 2014 год

Джаред Лето с мамой, 2014 год

Фото: Globallook

Плазмотерапия

Улучшения цвета лица и избавления от расширенных пор и других небольших эстетических недостатков Джаред мог добиться с помощью плазмотерапии. Данная процедура требует тщательной подготовки, но это мелочи в сравнении с эффектом после. Методику можно назвать натуральной, так как используется кровь пациента, и ничего больше.

Ботулинотерапия

Одна из процедур, которая, предположительно, помогла Джареду Лето избавиться от морщин, неизбежно появляющихся к 50 годам. По фото видно, что прорабатывались зоны лба и уголков глаз. Эта методика дает быстрый эффект, поэтому для многих инъекции стали частью постоянного ухода. Как известно, ботокс разглаживает морщины, приподнимает веки и брови, и в случае Джареда лучше эти инъекции начинать делать делать раньше, профилактически, когда проблема только наметилась. Тогда удастся избежать резкого перехода «до и после» и получить максимальный эффект.

Джаред Лето, кадр из фильма «Господин Никто», 2009 год

Джаред Лето, кадр из фильма «Господин Никто», 2009 год

Фото: Globallook

Блефаропластика

Возрастные изменения очень заметны в области глаз, но у Джареда они не видны, а значит, это может свидетельствовать о блефаропластике верхних век. Такая операция позволяет вернуть взгляду молодость и скорректировать возрастные изменения в этой зоне. После 30 лет начинается естественное старение кожи, теряется ее эластичность, из-за чего верхнее веко постепенно опускается. Взгляд выглядит усталым. Это, пожалуй, одна из немногих пластических операций, которую делают все мужчины зрелого возраста, вынужденные много времени проводить на виду.

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Фото: архив пресс-служб

Филлеры

Если присмотреться, можно увидеть, что у Джареда Лето поменялась форма лица, она стала более контурированной. Актер мог добиться такого результата при помощи инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Во время процедуры наполнители вводятся под кожу и заполняют глубокие борозды изнутри. Благодаря этой методике возможны разглаживание морщин, исправление асимметрии лица, коррекция недостатков кожи. И Джареду эта процедура явно пошла на пользу, если судить по фото. На его лице незаметно ни одной морщинки, ни одного залома, а в пятьдесят это колоссальный успех. Артиста можно считать образцом той самой «правильной» пластики, которая выполнена столь деликатно и все процедуры которой проведены так вовремя и максимально корректно, что у окружающих создалось впечатление, что старость над человеком не властна, ведь на его лице нет возрастных изменений.

Фото: globallook, GettyImages

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