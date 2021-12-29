Джареду Лето — 50 лет: как актеру удается оставаться вечно молодым

На протяжении своей карьеры Джаред Лето постоянно менялся: ради ролей он то худел, то толстел, красил волосы то в блонд, то в черный, а то и вовсе в зеленый. Но во всех этих бьюти-трансформациях одно оставалось неизменным из года в год — его лицо, на котором нет ни одной морщины, будто бы он совсем не стареет. Так в чем же его секрет? Спойлер: без косметологии здесь не обошлось.