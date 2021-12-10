13 популярных вопросов об уколах ботокса, верные ответы на которые мало кто знает

Увы, нет. Инъекции этого препарата расслабляют определенные групп мышц, тогда как фейсфитнес и массаж воздействуют на лицо в комплексе. С их помощью можно как расслабить мышцы (не в такой степени, как с помощью инъекций), так и усилить их тонус, улучшить цвет лица, обеспечить лимфодренаж и снять отечность. При этом с помощью ботулинотерапии можно получить более прогнозируемый результат, тогда как в плане фейсфитнеса и массажа это сделать сложнее. Так, например, во время массажа (особенно буккального) специалист может с разной интенсивностью прорабатывать разные мышечные группы, и это может привести к перекосу челюсти. Ботулинотерапия равномерно снимает спазм с тех групп мышц, которые перенапряжены.

Вопрос 2. Ботулотоксины отравляют организм?

Слово «токсин» по-прежнему наводит на некоторых женщин да и на мужчин ужас. Собственно, именно так называют то вещество, которое выделяют бактерии клостридии. Но этот токсин в той дозе, в которой его используют косметологи, абсолютно безопасен. Она меньше токсической дозы в сотни раз! Кстати, изначально ботулотоксинами лечили косоглазие у двухлетних детей. И в процессе такой терапии был отмечен «побочный эффект» — разглаживание морщин. Позднее его стали активно использовать в эстетической косметологии.

Вопрос 3. Зачем нужна эта процедура в 20 лет?

Ботулинотерапию назначают даже раньше — с 18 лет. С ее помощью убирают мимические морщины, которые могут быть выражены даже у юной девушки. Часто они формируются из-за привычки хмуриться или жмуриться. Такая мимика попросту не контролируется, и со временем на месте мимических морщин будут формироваться более глубокие. Такие заломы с помощью ботулинотерапии скорректировать нельзя. После коррекции заломы все равно будут заметны. Так что, по сути, инъекции ботулотоксинов нужны для профилактики появления глубоких и выраженных морщин.