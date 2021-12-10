13 популярных вопросов об уколах ботокса, верные ответы на которые мало кто знает

13 популярных вопросов об уколах ботокса, верные ответы на которые мало кто знаетРазбираемся с экспертами в тонкостях ботулинотерапии
Врач-дерматовенеролог и косметолог клиники «СМ-Косметология»
Людмила Швецова
Вопрос 1. Фейсфитнес и массаж могут заменить ботулинотерапию?
Увы, нет. Инъекции этого препарата расслабляют определенные групп мышц, тогда как фейсфитнес и массаж воздействуют на лицо в комплексе. С их помощью можно как расслабить мышцы (не в такой степени, как с помощью инъекций), так и усилить их тонус, улучшить цвет лица, обеспечить лимфодренаж и снять отечность. При этом с помощью ботулинотерапии можно получить более прогнозируемый результат, тогда как в плане фейсфитнеса и массажа это сделать сложнее. Так, например, во время массажа (особенно буккального) специалист может с разной интенсивностью прорабатывать разные мышечные группы, и это может привести к перекосу челюсти. Ботулинотерапия равномерно снимает спазм с тех групп мышц, которые перенапряжены.
Вопрос 2. Ботулотоксины отравляют организм?
Слово «токсин» по-прежнему наводит на некоторых женщин да и на мужчин ужас. Собственно, именно так называют то вещество, которое выделяют бактерии клостридии. Но этот токсин в той дозе, в которой его используют косметологи, абсолютно безопасен. Она меньше токсической дозы в сотни раз! Кстати, изначально ботулотоксинами лечили косоглазие у двухлетних детей. И в процессе такой терапии был отмечен «побочный эффект» — разглаживание морщин. Позднее его стали активно использовать в эстетической косметологии.
Вопрос 3. Зачем нужна эта процедура в 20 лет?
Ботулинотерапию назначают даже раньше — с 18 лет. С ее помощью убирают мимические морщины, которые могут быть выражены даже у юной девушки. Часто они формируются из-за привычки хмуриться или жмуриться. Такая мимика попросту не контролируется, и со временем на месте мимических морщин будут формироваться более глубокие. Такие заломы с помощью ботулинотерапии скорректировать нельзя. После коррекции заломы все равно будут заметны. Так что, по сути, инъекции ботулотоксинов нужны для профилактики появления глубоких и выраженных морщин.
Фото: freepik.com
Вопрос 4. К ботулотоксинам возникает привыкание?
Скорее привыкание возникает не к препаратам, а к эффекту от них. Привыкнув видеть в зеркале лицо с гладкой кожей, хочется поддержать такой результат на максимально долгий срок. И конечно же, многим хочется делать эту процедуру регулярно. К самому токсину привыкания нет. Более того, спустя несколько процедур можно, наоборот, уменьшить дозировку препарата. Так привычка хмуриться или морщиться постепенно сходит на нет.
Вопрос 5. От ботокса провисают мышцы лица?
Это не так. Во-первых, потому, что данный препарат используется в основном для коррекции верхней трети лица. В этой зоне слабо выражена подкожно-жировая клетчатка, а сами мышцы очень тонкие, крепятся они к костному краю и практически неподвижны. Применение ботулотоксина в нижней трети лица также не приводит к провисанию мышц. Не нужно думать, что если мышечные волокна не сокращаются, то они атрофируются! Эффект от таких инъекций временный, длится около 3-4 месяцев. А повторяем мы процедуру тогда, когда тонус мышц полностью восстановился. Более того, ботулинотерапия не нарушает кровоток в тканях, так что мышцы получают питательные вещества и кислород в нужном объеме.
Вопрос 6. Ботулотоксины действуют не на всех?
Такие люди действительно есть, но их немного. Как показывает практика, ботокс не берет тех, кто переболел ботулизмом. Многие перенесли это заболевание в детстве и могут об этом не помнить. Случается, что эффективность данной процедуры снижается, если нарушается ее протокол. Важно, чтобы врач придерживался адекватной дозировки и соблюдал интервал между инъекциями ботокса. Так, например, если подкалывать небольшие морщинки несколькими единицами препарата и сделать это не один раз, то в организме сформируется к нему нечувствительность. Конечно, после первого и даже второго раза какой-то эффект вы получите. Но в долгосрочной перспективе это приведет к неэффективности ботулинотерапии.
Фото: freepik.com
Вопрос 7. Ботокс не берет спортсменов?
Еще как берет! Другой вопрос, что все восстановительные процессы в их организме проходят быстрее из-за ускоренного обмена веществ. Особенно в том случае, если спортсмен принимает какие-либо добавки. Те нервные окончания, которые блокируются в результате ботулинотерапии, у него восстанавливаются быстрее. Поэтому эффект от этой процедуры у людей, активно занимающихся спортом, может быть менее выраженным и пройдет быстрее. Им просто придется делать процедуру чаще.
Вопрос 8. Эффект от ботокса нельзя отменить или переделать?
И да, и нет. Можно ускорить выведение препарата с помощью физиопроцедур или назначив витамины группы В виде таблеток или инъекций. В этом случае можно ускорить нервно-мышечную передачу — эффект после ботулинотерапии в этом случае продлится не три месяца, а полтора. Иногда результат после процедуры можно скорректировать введением препарата в мышцы-антагонисты. Таким образом можно ослабить соседние зоны и немного нивелировать нежелательные последствия процедуры.
Основатели клиники эстетической медицины Shishlakovi Clinic, врачи-дерматокосметологи, специалисты в области нитевого лифтинга
Татьяна и Ольга Шишлаковы
Вопрос 9. Как понять, что тебе нужен ботокс?
Инъекции ботокса понадобятся в том случае, когда наблюдается гипертонус мышц. Это значит, что мышца постоянно сокращается, образуя заломы. Перед посещением косметолога стоит проверить, есть ли у вас реальные проблемы. Если в статичном состоянии обнаруживаются морщины или заломы, это повод обратиться к специалисту. Но для начала вы можете попробовать другие процедуры — например, пилинги, лазеры. Если нет результата, тогда смело пробуйте инъекции.
Фото: freepik.com
Вопрос 10. Ботокс — это яд? Возможно ли им отравиться?
Существует мнение, что ботулотоксин высокотоксичен. Но вы не едите его. Безопасность препарата обеспечивается точечным введением в определенные мышцы, потому самые частые побочные эффекты — боль, синяки в области инъекции, через некоторое время они проходят. Есть вероятность отравиться только в том случае, если неопытный врач введет неправильную дозировку.
Вопрос 11. Может ли лицо застыть как «маска»?
Многие девушки боятся ботокса, думая, что лицо станет каменным. Такая ситуация может произойти, если делать инъекции в том возрасте, когда еще нет морщин и заломов. Или в том случае, когда врач вводит неправильную дозировку препарата.
Врач-косметолог
Зарема Алиева
Вопрос 12. Что лучше: ботокс или диспорт?
Один из самых частых вопросов косметологу звучит именно так. На самом деле принципиальной разницы между данными препаратами не существует. Найдите своего врача, которому вы будете полностью доверять, а он вам предложит тот препарат, на котором набил руку за время своей практики. Кто-то предпочитает работать с «Ботоксом», кто-то с «Диспортом» — на мой взгляд, второй препарат сложнее в применении и требует от врача большей аккуратности, но выбор, повторюсь, за специалистом. В последнее время обороты популярности также набирает немецкий препарат «Ксеомин» — возможно, ваш врач-косметолог отдает предпочтение именно ему. Также на рынке есть корейские, китайские и даже отечественные аналоги данного препарата. Поэтому самый правильный вариант — выбрать специалиста, который имеет большой опыт в инъекционных методиках, прошел обучение на том или ином препарате, имеет доказывающие это сертификаты и, конечно же, высшее медицинское образование. Не так важно — «Ботокс» или «Диспорт», как важно наличие у косметолога знаний по анатомии.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Вопрос 13. «Можно я приведу подружку? Мне же все равно одной ампулы много…»
Желание сэкономить на медицинских услугах, с одной стороны, понять можно. С другой — очень важно, чтобы медицинская услуга была оказана максимально корректно. Все дело в том, что реальный специалист, имеющий право оказывать подобную услугу, должен не только собрать анамнез и предупредить вас о противопоказаниях, но и оформить все это документально. То есть ваши показания, назначения и даже введение уколов препарата должны быть зафиксированы в карте. С ней вы потом, возможно, пойдете к другому специалисту, который увидит, что и как вам кололось. Более того, туда же вклеиваются маркеры с ампул, которые являются доказательством четкого соблюдения инструкций. Что же касается подружки, которая по каким-то причинам не очень заботится о собственном здоровье, то она в этом плане совершенно выпадает из правового поля оказания медицинских услуг и, если что-то пойдет не так, ей, увы, некому будет предъявлять свои претензии.
Фото: pixabay, freepik