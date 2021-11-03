Бразильская подтяжка ягодиц: почему популярную операцию признали одной из самых опасных

На сегодняшний день существует несколько методик коррекции ягодиц, и большинство из них максимально безопасны. Риск возникает только в случае низкой квалификации хирургов, которые проводят эти манипуляции, без нормальных клинических условий и послеоперационного ухода. С таким же успехом «специалисты» могут нанести вред здоровью во время выполнения любой другой процедуры. Самое главное, о чем стоит помнить, — сегодня ситуация изменилась, и в тренде максимальная естественность, поэтому вряд ли стоит торопиться устанавливать импланты, чтобы быть «как Ким», тем более что в России нет такого внимания к этой части тела, как, например, в Бразилии. Там такую пластику начали проводить еще в 70-е годы, и даже устраивают конкурсы красоты ягодиц.

Какие типы коррекции ягодиц существуют

Если мы возьмем за эталон ягодицы легендарной представительницы клана Кардашьян-Дженнер, то здесь речь идет об установке имплантов. Обычно такая коррекция подходит тогда, когда у пациентки низкий индекс массы тела, выраженный дефицит жира, а также значительный птоз этой области. Данную процедуру нельзя назвать очень сложной — силиконовые имплантаты устанавливаются через небольшие разрезы в межъягодичной складке, что делает незаметным рубцы. Однако стоит набраться терпения — восстановительный период может занимать до 6 недель, и в это время пациент не должен садиться и спать на спине.