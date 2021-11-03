Бразильская подтяжка ягодиц: почему популярную операцию признали одной из самых опасных

Бразильская подтяжка ягодиц: почему популярную операцию признали одной из самых опасныхВместе с экспертом разбираем, стоит ли рисковать здоровьем ради аппетитных форм.
Павел Голованев
Пластический хирург
На сегодняшний день существует несколько методик коррекции ягодиц, и большинство из них максимально безопасны. Риск возникает только в случае низкой квалификации хирургов, которые проводят эти манипуляции, без нормальных клинических условий и послеоперационного ухода. С таким же успехом «специалисты» могут нанести вред здоровью во время выполнения любой другой процедуры. Самое главное, о чем стоит помнить, — сегодня ситуация изменилась, и в тренде максимальная естественность, поэтому вряд ли стоит торопиться устанавливать импланты, чтобы быть «как Ким», тем более что в России нет такого внимания к этой части тела, как, например, в Бразилии. Там такую пластику начали проводить еще в 70-е годы, и даже устраивают конкурсы красоты ягодиц.
Какие типы коррекции ягодиц существуют
Если мы возьмем за эталон ягодицы легендарной представительницы клана Кардашьян-Дженнер, то здесь речь идет об установке имплантов. Обычно такая коррекция подходит тогда, когда у пациентки низкий индекс массы тела, выраженный дефицит жира, а также значительный птоз этой области. Данную процедуру нельзя назвать очень сложной — силиконовые имплантаты устанавливаются через небольшие разрезы в межъягодичной складке, что делает незаметным рубцы. Однако стоит набраться терпения — восстановительный период может занимать до 6 недель, и в это время пациент не должен садиться и спать на спине.
Фото: freepik.com
Еще один вариант глютеопластики — введение собственного жира пациента, полученного в результате процедуры липосакции. Такой вариант считается самым популярным — его используют в 70% случаев — и подходит он тем, кто имеет избыток жировых тканей в таких зонах, как поясница, поверхность бедер, колени, живот, бока. После этого происходит гармонизация силуэта, а полученный жир отлично подходит для липотрансфера. Обычно его используют для увеличения объемов груди, губ. Красивый профиль ягодиц также можно создать путем липомоделирования. Жировую клетчатку в эту область вводят при помощи особой иглы — канюли. Плюс этого метода — высокая приживаемость жира. Однако, безусловно, врач должен помнить о риске возможной жировой эмболии, если жир попадет в ходе манипуляции в крупный сосуд. Именно по этой причине скончались несколько женщин (эти ситуации были растиражированы в СМИ и получили широкий резонанс), но произошла эта трагедия в первую очередь из-за низкой квалификации докторов, которые проводили операции. Они допустили ошибку при введении жира в нижнюю треть ягодиц, где расположены крупные сосуды.
Также хирург может порекомендовать комбинацию из двух вышеперечисленных процедур: когда после установки эндопротезов их контур обкалывается жиром. Обычно это требуется в том случае, если у пациента есть ярко выраженный дефицит собственных жировых тканей и контур имплантата заметен невооруженным глазом.
Фото: freepik.com
В течение первого месяца реабилитации во всех случаях необходимо носить компрессионное белье. А операция липофилинга требует также ограничения любого механического и физического воздействий на данную область. Срок восстановления при нормальном течении обычно занимает не более месяца.
Какой метод глютеопластики действительно опасен
Что точно нельзя делать, так это увеличивать объем ягодиц путем введения жидкого силикона непосредственно в ткани. Эта процедура может нанести непоправимый вред здоровью и даже привести к летальному исходу. В связи с этим в ряде стран она была объявлена незаконной, так как может вызвать серьезные инфекции и закупорку сосудов. Например, в США жидкий силикон не одобрен для увеличения объемов тела ни в какой его части.
Подобную процедуру, по собственному признанию, сделала в начале карьеры подпольно рэп-исполнительница Карди Би, правда, в ее случае все обошлось. Однако еще не известно, чем опасно распространившееся по ее телу вещество.
Фото: freepik