Эксклюзив: как Маша Малиновская из русской Мэрилин Монро стала жертвой пластики
В начале 2021 года Малиновская отпраздновала сорокалетний юбилей, к которому подошла в отличной форме и с новым лицом. В юности миловидная блондинка с яркими глазами отличалась мощной сексуальной харизмой и претендовала на звание русской Мэрилин Монро. Неудивительно, что ее карьера быстро пошла в гору — она стала одной из главных ведущих музыкального телевидения, снималась для обложек глянцевых журналов, в том числе и мужских, но при этом была недовольна собой, потому и решилась на пластику. Причем первый раз прибегла к услугам хирурга еще в 21 год — тогда она сделала подтяжку груди, которая потеряла форму после беременности, а заодно по совету врача увеличила ее.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook, Gennadii Sergeev
К сожалению, вмешательство было не очень удачным, из-за чего Маша отправилась на «переделку» бюста и поставила себе импланты аж 5 размера, с которыми проходила несколько лет, но потом все же уменьшила их до более скромного третьего. Но и на этом ее мытарства с бюстом не закончились: его она переделывала еще несколько раз и остановилась только после шестой операции. Что же еще телеведущая и светская дива делала с собой?
Динара Махтумкулиева
Косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК
«Действительно Маша сама неоднократно честно рассказывала обо всех хирургических манипуляциях со своим лицом и телом. О многих она сейчас жалеет. Это пример того, что к любым изменениям внешности необходимо подходить обдуманно, не всегда они идут на пользу. Совершенно точно знаменитой блондинке проводилась ринопластика, и результат вмешательства очень порадовал ее. Телеведущая была счастлива вместо столь нелюбимого носа обзавестись более аккуратным и вздернутым. Но и на одной операции женщина не остановилась: до идеала она доводила свой нос еще и филлерами.
Но самой большой проблемой для Малиновской стала операция по увеличению губ. На протяжении нескольких лет она планомерно подкалывала их филлерами, из-за чего ее некогда очень аккуратный рот стал непропорционально большим по отношению к остальным чертам лица. Но телеведущей этого показалось мало и она прибегла к хейлопластике, во время которой была иссечена небольшая часть кожи под носом, чтобы верхняя губа немного вывернулась и стала более чувственной. Выглядело все не очень, но долгое время Машу все устраивало, несмотря на критику и обвинения в том, что она добровольно испортила себе рот.
Фото: Globallook, Igor Primak
Также ходили слухи, что на определенном этапе у Малиновской начались осложнения: биополимер, который вводили ей в губы, собрался комочками и удалять его пришлось в три захода.
Имеет место и эндоскопическая подтяжка верхней трети лица и височная подтяжка, что позволило сформировать так называемый "лисий взгляд".
Кроме того, Малиновская изменила форму щек, проработала скулы филлерами с гиалуроновой кислотой, что сейчас особенно популярно.
Также есть основания полагать, что недавно Маше были проведены блефаропластика и липофилинг век, это сделало ее взгляд более открытым и добавило молодости.
К сожалению, увлечение пластическими операциями почти полностью изменило первоначальный облик телеведущей, и поклонники часто не узнают свою любимицу.
Фото: Instagram malinovskaya_tv
Маша не скрывает, что сама очень жалеет о многих операциях: она уже вернула губам относительно природную форму, сделала более естественной грудь и сейчас рекомендует своим подписчикам пользоваться услугами пластических хирургов только в тех случаях, когда неприглядная внешность мешает работе, либо возрастные проблемы уже явно налицо. Сейчас Малиновская старается обходить стороной пластических хирургов, предпочитая поддерживать красоту в спортзале, в кабинете у косметолога и в салонах красоты, однако при этом полностью не исключает идеи обратиться к пластике в будущем».
Фото: globallook, starface, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!