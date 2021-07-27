Эксклюзив: как Маша Малиновская из русской Мэрилин Монро стала жертвой пластики

«Действительно Маша сама неоднократно честно рассказывала обо всех хирургических манипуляциях со своим лицом и телом. О многих она сейчас жалеет. Это пример того, что к любым изменениям внешности необходимо подходить обдуманно, не всегда они идут на пользу. Совершенно точно знаменитой блондинке проводилась ринопластика, и результат вмешательства очень порадовал ее. Телеведущая была счастлива вместо столь нелюбимого носа обзавестись более аккуратным и вздернутым. Но и на одной операции женщина не остановилась: до идеала она доводила свой нос еще и филлерами.

Но самой большой проблемой для Малиновской стала операция по увеличению губ. На протяжении нескольких лет она планомерно подкалывала их филлерами, из-за чего ее некогда очень аккуратный рот стал непропорционально большим по отношению к остальным чертам лица. Но телеведущей этого показалось мало и она прибегла к хейлопластике, во время которой была иссечена небольшая часть кожи под носом, чтобы верхняя губа немного вывернулась и стала более чувственной. Выглядело все не очень, но долгое время Машу все устраивало, несмотря на критику и обвинения в том, что она добровольно испортила себе рот.