Карди Би рассказала, почему решилась на комплексную пластику груди и ягодиц
Фото: globallook
Как сообщает онлайн-издание People, Карди Би никогда не уклонялась от разговоров о том, что делала пластику. По ее словам, причиной решения лечь под нож хирурга стали насмешки мальчишек над ее внешностью в подростковом возрасте, из-за чего у нее развилась неуверенность в себе. «Я была худой, когда была моложе, а в Бронксе, где я выросла, нужно иметь такой зад, чтобы молодые парни говорили: «Вот это корма!» Но мне вслед звучали лишь насмешки и упреки в том, что я плоская, что заставляло меня чувствовать себя недоразвитой и уродливой», – призналась Карди Би в беседе с Мэрайей Кэри.
Поэтому, когда будущая рэперша стала достаточно взрослой, чтобы работать танцовщицей в стрип-клубе, она использовала свой заработок, чтобы первым делом увеличить грудь и забыть о своей неуверенности. Когда ей было 20 лет, она увеличила и пятую точку. По ее словам, пластические операции позволили рэперше почувствовать себя лучшей версией себя «Я стала суперуверенной в себе. Это все оправдывает. Я ни разу не пожалела, что решилась на этот шаг», – призналась она.
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Фото: globallook
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