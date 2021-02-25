Карди Би рассказала, почему решилась на комплексную пластику груди и ягодиц

Поэтому, когда будущая рэперша стала достаточно взрослой, чтобы работать танцовщицей в стрип-клубе, она использовала свой заработок, чтобы первым делом увеличить грудь и забыть о своей неуверенности. Когда ей было 20 лет, она увеличила и пятую точку. По ее словам, пластические операции позволили рэперше почувствовать себя лучшей версией себя «Я стала суперуверенной в себе. Это все оправдывает. Я ни разу не пожалела, что решилась на этот шаг», – призналась она.

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