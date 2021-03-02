Из обычной девушки в принцессу: косметолог рассказал о пластике Кети Топурии
Певица славится своей любовью к экспериментам с образами. И если в начале нулевых ее стиль был далек от совершенства, а прическа и макияж не всегда продуманы, то сейчас она больше походит на гламурную диву. На пути к образу принцессы Кети в какой-то момент сделала ринопластику, в результате чего ее носик стал более изящным и аккуратным, но это далеко не все изменения.
«В первую очередь стоит обратить внимание, насколько певица похудела. Но, разумеется, избавление от веса не сделает такие выраженные черты лица и не поменяет форму носа, с чем справилась ринопластика. Конечно, стоит учитывать, что по сравнению с первой фотографией у знаменитости появился макияж на лице, который достаточно сильно меняет образ. Мы видим совершенно другие брови, классические smoky eyes, визуально увеличивающие глаза Кети, а также грамотно нанесенные румяна, контуринг, хайлайтер.
Фото: globallook, Instagram
Но мейкап лишь подчеркивает красоту девушки – за счет только одной косметики невозможно было бы добиться таких контрастных изменений во внешности.
С уверенностью можно сказать, что проводилось большое количество процедур. Заметно, как сильно улучшилось качество кожи, появился тонус, упругость, выровнялся рельеф, этого можно было добиться различными уходовыми процедурами – от HydraFacial до плазмотерапии и других. Скорее всего, певица удалила на лице родинки, хотя они никак не портили ее внешность.
Заметна и такая процедура, как ботулинотерапия. Судя по тому, как изменилась четкость овала лица, не обошлось без контурной пластики, особенно она заметна в скуловой зоне. Также коррекции был подвержен и подбородок, и углы нижней челюсти. Исправлена асимметрия формы губ, а верхняя стала более пухлой, но в целом размер губ не преувеличен и гармонирует с чертами лица.
Часто звезды прибегают к процедурам и хирургическим вмешательствам, которые меняют их облик до неузнаваемости и не в лучшую сторону, но Кети Топурия стала прекраснее и не переборщила на данный момент с походами в салон за красотой. Лицо ее достаточно пропорционально, гармонично и привлекательно. Когда начинаешь с косметолога, порой доходишь и до хирурга и тут важно вовремя остановиться и во всем знать меру. На сегодняшний день внешность Кети выглядит очень эффектно, но, если певица на этом не остановится, то этот эффект может стать таким же плачевным, как у Деми Мур, драматичные изменения которой не дают покоя многим до сих пор».
Фото: globallook, Instagram
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