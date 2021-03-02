Из обычной девушки в принцессу: косметолог рассказал о пластике Кети Топурии

С уверенностью можно сказать, что проводилось большое количество процедур. Заметно, как сильно улучшилось качество кожи, появился тонус, упругость, выровнялся рельеф, этого можно было добиться различными уходовыми процедурами – от HydraFacial до плазмотерапии и других. Скорее всего, певица удалила на лице родинки, хотя они никак не портили ее внешность.

Заметна и такая процедура, как ботулинотерапия. Судя по тому, как изменилась четкость овала лица, не обошлось без контурной пластики, особенно она заметна в скуловой зоне. Также коррекции был подвержен и подбородок, и углы нижней челюсти. Исправлена асимметрия формы губ, а верхняя стала более пухлой, но в целом размер губ не преувеличен и гармонирует с чертами лица.

Часто звезды прибегают к процедурам и хирургическим вмешательствам, которые меняют их облик до неузнаваемости и не в лучшую сторону, но Кети Топурия стала прекраснее и не переборщила на данный момент с походами в салон за красотой. Лицо ее достаточно пропорционально, гармонично и привлекательно. Когда начинаешь с косметолога, порой доходишь и до хирурга и тут важно вовремя остановиться и во всем знать меру. На сегодняшний день внешность Кети выглядит очень эффектно, но, если певица на этом не остановится, то этот эффект может стать таким же плачевным, как у Деми Мур, драматичные изменения которой не дают покоя многим до сих пор».