Косметолог раскрыл секрет омоложения Аллы Пугачевой
Примадонне будто удалось повернуть время вспять, и при этом она не выглядела неузнаваемой. Комплекс каких процедур мог привести к такому разительному омолаживающему эффекту, редакция Passion.ru решила узнать у эксперта.
«Алла Пугачева за последние месяцы действительно заметно похорошела и избавилась от следов времени на лице. Добиться такого результата можно разными способами: как более радикальным — с помощью пластического хирурга, так и благодаря услугам косметолога. В данном случае, предполагаю, был проведен ряд косметологических процедур, в числе первых обращаю внимание на инъекции ботулотоксина, который заблокировал передачу нервных импульсов к мышцам лица и препятствует их сокращению. За счет него даже при мимике на лице певицы не появляются морщины, а кожа остается гладкой.
Фото: Instagram
Думаю, также не обошлось и без Ulthera-терапии, представляющей собой безоперационный лифтинг кожи, благодаря которому исправляется нечеткость овала лица, птоз верхнего века, обвисание мягких тканей, опущение бровей, щек и губ. Все это происходит за счет методики, буквально заменяющей пластическую операцию, — все делают волны сфокусированного ультразвука, которые воздействуют на различные слои кожи.
Не обошлось и без контурной пластики скуловой зоны и губ, что также улучшило внешность Аллы Борисовны. Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты скорректировали форму и объем губ и «подтянули» среднюю треть. Эффект сохраняется примерно в течение полугода, а результат позволяет сделать пропорции лица более гармоничными и выразительными, как и произошло у звезды, а так как объем изменился, кожа «натянулась» и избавила Пугачеву от самых малозаметных морщинок. Также, предполагаю, были проработаны носогубные складки. Судя по тому, что у Аллы Борисовны нет ни малейших следов усталости и мешков под глазами, которые неизбежно проявляются в зрелом возрасте, можно догадаться, что была проведена блефаропластика. Конечно, певица тщательно за собой ухаживает и регулярно ходит к косметологу для поддержания красоты и качества кожи с помощью всевозможных уходовых процедур, но изменения, произошедшие за последнее время, и омоложение певицы очень бросаются в глаза. Стоит отметить, что работа врачей была проведена очень деликатная, внешность Аллы Борисовны, в отличие от перестаравшейся Деми Мур, стала только привлекательнее и свежее».
Фото: globallook, starface, eastnews, архив пресс-служб
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