Косметолог раскрыл секрет омоложения Аллы Пугачевой

Не обошлось и без контурной пластики скуловой зоны и губ, что также улучшило внешность Аллы Борисовны. Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты скорректировали форму и объем губ и «подтянули» среднюю треть. Эффект сохраняется примерно в течение полугода, а результат позволяет сделать пропорции лица более гармоничными и выразительными, как и произошло у звезды, а так как объем изменился, кожа «натянулась» и избавила Пугачеву от самых малозаметных морщинок. Также, предполагаю, были проработаны носогубные складки. Судя по тому, что у Аллы Борисовны нет ни малейших следов усталости и мешков под глазами, которые неизбежно проявляются в зрелом возрасте, можно догадаться, что была проведена блефаропластика. Конечно, певица тщательно за собой ухаживает и регулярно ходит к косметологу для поддержания красоты и качества кожи с помощью всевозможных уходовых процедур, но изменения, произошедшие за последнее время, и омоложение певицы очень бросаются в глаза. Стоит отметить, что работа врачей была проведена очень деликатная, внешность Аллы Борисовны, в отличие от перестаравшейся Деми Мур, стала только привлекательнее и свежее».