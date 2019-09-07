Морщины вокруг глаз — причины появления и самые эффективные способы избавления от них

Основные причины появления морщин вокруг глаз

Морщины вокруг глаз у женщин 20+

«Гусиные лапки» появляются из-за гипертонуса круговой мышцы глаза. Он может быть истинным или ложным. В первом случае повышенной тонус этой мышцы связан с особенностями ее строения, которые провоцируют ее спазм в определенных областях. В результате вокруг глаз формируется сеточка морщин, которая имеет индивидуальный рисунок.

А вот ложный гипертонус связан с ухудшением зрения. Число людей с близорукостью растет с каждым годом. Во многом это объясняется особенностями работы, для которой важно хорошо видеть вблизи. В итоге необходимость острого дальнего зрения постепенно отпадает. Для того, чтобы разглядеть удаленный объект многие регулярно прищуриваются. В дальнейшем эта привычка закрепляется, и в области глаз появляются морщины. В этом случае они формируются как раз по той кожной складке, которая формируется во время сужения глазной щели.

Не стоит сбрасывать со счетов и воздействие на кожу солнечных лучей. Отдых на море в жарких странах, поездки на горнолыжные курорты для многих вошел в привычку. Воздействие на кожу УФ-лучей стало более интенсивным, а первые признаки фотостарения можно отметить даже у юных девушек. Зона вокруг глаз от этого тоже страдает.

Морщины вокруг глаз у женщин 30-35+

Снижение тонуса кожи – вот основная причина появления морщин в этом возрасте. С течением времени замедляется синтез коллагена и эластина, кожа истончается и мимические морщинки становятся более заметными. После 30 нередко на коже отражаются все «грехи молодости»: нерациональное питание, вредные привычки (курение, алкоголь), неправильный уход за областью вокруг глаз. В возрасте 40+ снижается выработка женских половых гормонов и морщины вокруг глаз могут стать более заметными.

Как избавиться от морщин вокруг глаз