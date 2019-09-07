Морщины вокруг глаз — причины появления и самые эффективные способы избавления от них

Между тем, морщины вокруг глаз – один из первых признаков старения, они с легкостью могут добавить несколько лет к вашему возрасту. Появляются они потому, что эпидермис в этой зоне тонкий, а сальные и потовые железы практически отсутствуют, и кожа не получает достаточного природного увлажнения. Добавьте к этому постоянные мимические движения и воздействие солнечного излучения. Но не стоит расстраиваться: в арсенале косметологов есть множество высокоэффективных процедур, способных «стереть» морщины с лица и предотвратить их дальнейшее появление. Редакция Passion.ru решила выяснить, какие именно.
Основные причины появления морщин вокруг глаз
Морщины вокруг глаз у женщин 20+
«Гусиные лапки» появляются из-за гипертонуса круговой мышцы глаза. Он может быть истинным или ложным. В первом случае повышенной тонус этой мышцы связан с особенностями ее строения, которые провоцируют ее спазм в определенных областях. В результате вокруг глаз формируется сеточка морщин, которая имеет индивидуальный рисунок.
А вот ложный гипертонус связан с ухудшением зрения. Число людей с близорукостью растет с каждым годом. Во многом это объясняется особенностями работы, для которой важно хорошо видеть вблизи. В итоге необходимость острого дальнего зрения постепенно отпадает. Для того, чтобы разглядеть удаленный объект многие регулярно прищуриваются. В дальнейшем эта привычка закрепляется, и в области глаз появляются морщины. В этом случае они формируются как раз по той кожной складке, которая формируется во время сужения глазной щели.
Не стоит сбрасывать со счетов и воздействие на кожу солнечных лучей. Отдых на море в жарких странах, поездки на горнолыжные курорты для многих вошел в привычку. Воздействие на кожу УФ-лучей стало более интенсивным, а первые признаки фотостарения можно отметить даже у юных девушек. Зона вокруг глаз от этого тоже страдает.
Морщины вокруг глаз у женщин 30-35+
Снижение тонуса кожи – вот основная причина появления морщин в этом возрасте. С течением времени замедляется синтез коллагена и эластина, кожа истончается и мимические морщинки становятся более заметными. После 30 нередко на коже отражаются все «грехи молодости»: нерациональное питание, вредные привычки (курение, алкоголь), неправильный уход за областью вокруг глаз. В возрасте 40+ снижается выработка женских половых гормонов и морщины вокруг глаз могут стать более заметными.
Как избавиться от морщин вокруг глаз
Фото: vostock-photo
Для начала отметим, что не стоит полностью избавляться от «гусиных лапок». Полностью разглаженная кожа в этой области выглядит не слишком привлекательно. Не забывайте про улыбку глазами! Она выглядит очень натурально и вызывает позитивный отклик у окружающих. В остальном следуйте нашим советам.
Женщины 20+
Сходите на прием к офтальмологу
Если вы часто щуритесь, возможно, вам пора подобрать линзы или очки. И не забывайте про гигиену зрения.
Приобретите качественные солнцезащитные очки
Их стекла надежно защитят зону вокруг глаз от воздействия УФ-лучей.
Сделайте инъекции ботокса
Они помогут расслабить круговую мышцу глаза. В случае сильного гипертонуса вам могут назначить курс с интервалом в три-четыре месяца. Со временем частота инъекционных процедур уменьшиться. Нередко инъекции повторяют через 10-15 месяцев, а дозировку препарата значительно уменьшают.
Ухаживайте за зоной вокруг глаз
Вам подойдут легкие увлажняющие средства и сыворотки. Наносить их следует только на нижнее веко (не на верхнее!) по костному краю.
Женщины 30-35+
Пройдите курс мезотерапии
Благодаря этой инъекционной процедуре вы снабдите более глубокие слои кожи строительным материалом для образования новых клеток кожи.
Сделайте биоревитализацию
Благодаря препаратам с гиалуроновой кислотой удастся увлажнить кожу в зоне вокруг глаз, сделать ее более свежей и плотной.
Улучшите плотность кожи с помощью лазерных шлифовок
Лазеры эффективно стимулируют деятельность фибробластов, благодаря чему кожа заметно подтягивается, а морщинки становятся менее заметными. Какой бы лазер ни выбрал врач, в зоне вокруг глаз он будет работать очень деликатно, реабилитационный период не займет больше 2-3 дней.
Инъекции коллагена
Уплотнению кожи способствуют также инъекции коллагена. Даже при склонности к отекам они не усиливают приток жидкости к обработанным областям, следовательно постпроцедурный период будет максимально комфортным.
Делайте лимфодренажный массаж
Регулярный легкий лимфодренажный самомассаж подушечками пальцев поможет усилить отток жидкости и сократить припухлость под глазами.
Сокращайте количество выпитой воды в вечернее время
При склонности к отекам лица не забывайте сокращать количество воды, употребляемой перед сном, а также ограничивайте себя в соленой пище.
Поменяйте привычный уход
Из домашних средств следует отдавать предпочтение специализированным сывороткам, концентратам и кремам, созданным для этой деликатной области и прошедшим офтальмологический контроль. Хорошо, если в их состав, помимо увлажняющих компонентов, будут входить специальные пептиды и экстракты трав (центеллы азиатской, гинкго билоба, конского каштана, василька и других), обладающие противоотечным и лимфодренажным эффектом.
Как правильно выбрать средства для домашнего ухода за областью вокруг глаз
При выборе средства для контура глаз необходимо внимательно читать этикетку. Большинство таких средств просто увлажняют кожу, что в принципе неплохо, но не избавляет от морщин в близкой перспективе. Поэтому необходимо искать в составе антивозрастные компоненты. Наиболее мощным антивозрастным действием обладают антиоксиданты, а еще лучше – их комбинации. Такой «антиоксидантный коктейль» обуславливает как стабильность формулы, так и более высокую эффективность средства.
Помимо антивозрастных компонентов в состав крема для контура глаз должны входить вещества, повышающие защитные свойства кожи, – пробиотики, например. Усиливая сопротивляемость кожи воздействию внешних факторов, они препятствуют зарождению новых морщин.
Темные круги и мешки под глазами придают лицу усталое выражение и вкупе с «гусиными лапками» добавляют несколько лишних лет к истинному возрасту. Поэтому крем для глаз должен содержать компоненты с дренажным эффектом – кофеин, экстракт гингко билоба.
Дерматологи сходятся во мнении, что никогда не бывает слишком рано или слишком поздно начинать профилактику или коррекцию морщин. Не нужно дожидаться, пока первые тонкие линии появятся в уголках глаз. Профилактика этого процесса может начаться уже в ранней юности с появления привычки пользоваться солнцезащитным кремом или носить солнцезащитные очки.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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