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Морщины вокруг глаз — причины появления и самые эффективные способы избавления от них

Как часто вы встречаете на улице женщин до 30 с «гусиными лапками» вокруг глаз? По мнению врачей, их стало гораздо больше. И это несмотря на то, что появилась возможность выбирать качественные уходовые средства за зоной вокруг глаз. Да и достижения косметологии позволяют с легкостью корректировать эту проблему.

Между тем, морщины вокруг глаз – один из первых признаков старения, они с легкостью могут добавить несколько лет к вашему возрасту. Появляются они потому, что эпидермис в этой зоне тонкий, а сальные и потовые железы практически отсутствуют, и кожа не получает достаточного природного увлажнения. Добавьте к этому постоянные мимические движения и воздействие солнечного излучения. Но не стоит расстраиваться: в арсенале косметологов есть множество высокоэффективных процедур, способных «стереть» морщины с лица и предотвратить их дальнейшее появление. Редакция Passion.ru решила выяснить, какие именно.

Мария Колдашова
Врач-дерматолог косметолог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

Основные причины появления морщин вокруг глаз

Морщины вокруг глаз у женщин 20+

«Гусиные лапки» появляются из-за гипертонуса круговой мышцы глаза. Он может быть истинным или ложным. В первом случае повышенной тонус этой мышцы связан с особенностями ее строения, которые провоцируют ее спазм в определенных областях. В результате вокруг глаз формируется сеточка морщин, которая имеет индивидуальный рисунок.

А вот ложный гипертонус связан с ухудшением зрения. Число людей с близорукостью растет с каждым годом. Во многом это объясняется особенностями работы, для которой важно хорошо видеть вблизи. В итоге необходимость острого дальнего зрения постепенно отпадает. Для того, чтобы разглядеть удаленный объект многие регулярно прищуриваются. В дальнейшем эта привычка закрепляется, и в области глаз появляются морщины. В этом случае они формируются как раз по той кожной складке, которая формируется во время сужения глазной щели.

Не стоит сбрасывать со счетов и воздействие на кожу солнечных лучей. Отдых на море в жарких странах, поездки на горнолыжные курорты для многих вошел в привычку. Воздействие на кожу УФ-лучей стало более интенсивным, а первые признаки фотостарения можно отметить даже у юных девушек. Зона вокруг глаз от этого тоже страдает.

Морщины вокруг глаз у женщин 30-35+

Снижение тонуса кожи – вот основная причина появления морщин в этом возрасте. С течением времени замедляется синтез коллагена и эластина, кожа истончается и мимические морщинки становятся более заметными. После 30 нередко на коже отражаются все «грехи молодости»: нерациональное питание, вредные привычки (курение, алкоголь), неправильный уход за областью вокруг глаз. В возрасте 40+ снижается выработка женских половых гормонов и морщины вокруг глаз могут стать более заметными.

Как избавиться от морщин вокруг глаз

Фото: vostock-photo

Для начала отметим, что не стоит полностью избавляться от «гусиных лапок». Полностью разглаженная кожа в этой области выглядит не слишком привлекательно. Не забывайте про улыбку глазами! Она выглядит очень натурально и вызывает позитивный отклик у окружающих. В остальном следуйте нашим советам.

Женщины 20+

Сходите на прием к офтальмологу

Если вы часто щуритесь, возможно, вам пора подобрать линзы или очки. И не забывайте про гигиену зрения.

Приобретите качественные солнцезащитные очки

Их стекла надежно защитят зону вокруг глаз от воздействия УФ-лучей.

Сделайте инъекции ботокса

Они помогут расслабить круговую мышцу глаза. В случае сильного гипертонуса вам могут назначить курс с интервалом в три-четыре месяца. Со временем частота инъекционных процедур уменьшиться. Нередко инъекции повторяют через 10-15 месяцев, а дозировку препарата значительно уменьшают.

Ухаживайте за зоной вокруг глаз

Вам подойдут легкие увлажняющие средства и сыворотки. Наносить их следует только на нижнее веко (не на верхнее!) по костному краю.

Женщины 30-35+

Пройдите курс мезотерапии

Благодаря этой инъекционной процедуре вы снабдите более глубокие слои кожи строительным материалом для образования новых клеток кожи.

Сделайте биоревитализацию

Благодаря препаратам с гиалуроновой кислотой удастся увлажнить кожу в зоне вокруг глаз, сделать ее более свежей и плотной.

Улучшите плотность кожи с помощью лазерных шлифовок

Лазеры эффективно стимулируют деятельность фибробластов, благодаря чему кожа заметно подтягивается, а морщинки становятся менее заметными. Какой бы лазер ни выбрал врач, в зоне вокруг глаз он будет работать очень деликатно, реабилитационный период не займет больше 2-3 дней.

Евгения Иконникова
Врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице

Инъекции коллагена

Уплотнению кожи способствуют также инъекции коллагена. Даже при склонности к отекам они не усиливают приток жидкости к обработанным областям, следовательно постпроцедурный период будет максимально комфортным.

Делайте лимфодренажный массаж

Регулярный легкий лимфодренажный самомассаж подушечками пальцев поможет усилить отток жидкости и сократить припухлость под глазами.

Сокращайте количество выпитой воды в вечернее время

При склонности к отекам лица не забывайте сокращать количество воды, употребляемой перед сном, а также ограничивайте себя в соленой пище.

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Маска против морщин и темных кругов в области вокруг глаз Masque Yeux, Guinot разглаживает «гусиные лапки» и снимает отечность в области глаз. Охлаждающий гель мгновенно устраняет признаки усталости. Уменьшает проявления темных кругов. Омолаживает кожу вокруг глаз. Цена: 4740 рублей.

Поменяйте привычный уход

Из домашних средств следует отдавать предпочтение специализированным сывороткам, концентратам и кремам, созданным для этой деликатной области и прошедшим офтальмологический контроль. Хорошо, если в их состав, помимо увлажняющих компонентов, будут входить специальные пептиды и экстракты трав (центеллы азиатской, гинкго билоба, конского каштана, василька и других), обладающие противоотечным и лимфодренажным эффектом.

Как правильно выбрать средства для домашнего ухода за областью вокруг глаз

Екатерина Турубара
Медицинский эксперт марки VICHY

При выборе средства для контура глаз необходимо внимательно читать этикетку. Большинство таких средств просто увлажняют кожу, что в принципе неплохо, но не избавляет от морщин в близкой перспективе. Поэтому необходимо искать в составе антивозрастные компоненты. Наиболее мощным антивозрастным действием обладают антиоксиданты, а еще лучше – их комбинации. Такой «антиоксидантный коктейль» обуславливает как стабильность формулы, так и более высокую эффективность средства.

Помимо антивозрастных компонентов в состав крема для контура глаз должны входить вещества, повышающие защитные свойства кожи, – пробиотики, например. Усиливая сопротивляемость кожи воздействию внешних факторов, они препятствуют зарождению новых морщин.

Темные круги и мешки под глазами придают лицу усталое выражение и вкупе с «гусиными лапками» добавляют несколько лишних лет к истинному возрасту. Поэтому крем для глаз должен содержать компоненты с дренажным эффектом – кофеин, экстракт гингко билоба.

Дерматологи сходятся во мнении, что никогда не бывает слишком рано или слишком поздно начинать профилактику или коррекцию морщин. Не нужно дожидаться, пока первые тонкие линии появятся в уголках глаз. Профилактика этого процесса может начаться уже в ранней юности с появления привычки пользоваться солнцезащитным кремом или носить солнцезащитные очки.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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