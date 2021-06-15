Кто из звезд отказался от ботокса в пользу фейсфитнеса и массажа для лица
Кто из звезд делает массаж лица
Эта процедура преследует только одну цель — снять напряжение в нуждающихся этого зонах. А их, поверьте, предостаточно. Привычка морщиться, хмуриться, щуриться, работать со сжатыми челюстями (зачастую непроизвольно) выливается в определенном возрасте в заломы и глубокие морщины. Только один факт: жевательная мышца может давить на коренные зубы с силой до 90 килограммов. Гипертонус кожи способствует образованию межбровки, носогубных складок и не только.
Массаж лица сейчас как никогда популярен. Процедуру можно делать не только в косметологических клиниках — даже в торговых центрах появились кабинеты, откуда через полчаса есть шанс выпорхнуть отдохнувшей и с румянцем на щеках. Важно найти своего мастера, делать процедуры регулярно и помнить о противопоказаниях. Если ваша кожа склонна к высыпаниям, куперозу, то массаж может навредить.
Среди селебрити немало тех, кто освоил движения по массажным линиям самостоятельно. Многие используют специальные гаджеты: ролики из розового кварца, скребки гуаша. Их имеют в своих косметичках Вера Брежнева, Наталья Водянова, Екатерина Андреева, Карли Клосс, Джессика Альба, Миранда Керр, Эмили Ратажковски и многие другие.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @karliekloss
Посоветуйтесь с косметологом
Супермодель Наталья Водянова рассказывала, что раньше доверяла массаж лица только профессионалам. И лишь недавно увлеклась методикой своей подруги и кумы, которая запустила целый курс по фейсфитнесу. Та советует активно разминать кожу руками, не бояться тянуть себя за волосы — все это способствует улучшению циркуляции крови. Водянова против ботокса и считает, что подобные методики точно позволяют отсрочить его использование.
В общем, найти технику массажа для пробуждения или снятия напряжения в определенных зонах не составит проблем. Но прежде лучше побывать у косметолога, который оценит состояние вашей кожи и определит, что вам может помочь. Например, в ряде случаев специалист скажет, что массаж будет неэффективен или даже вреден!
Комментарий специалиста: какие задачи решает массаж
Для начала давайте разберемся, в чем разница между фейсфитнесом и массажем. Некоторые путают. Эти методики дополняют друг друга.
Мышцы на лице отличаются по строению, они более тонкие, плоские и крепятся совсем по-другому, нежели мышцы на теле. Накачать мышцы на лице невозможно! И цель гимнастики (фейсфитнеса) НЕ накачать мышцы, а расслабить те, что находятся в гипертонусе (зажаты). Активировать мышцы, которые находятся в гипотонусе (неактивные и мало задействованы в мимике лица, например, щечные, которые образуют брыли).
Одна из причин образования морщин и различных заломов — гипертонус мышц (зажатость, неспособность самостоятельно вернуться в нормотонус). А причина появления брылей, второго подбородка, нависания верхнего века, опущения скул — как раз в гипотонических мышцах, которые расслаблены и не активны. ⠀ Гимнастика для лица снимает гипертонус и тонизирует мышцы, которые находятся в гипотонусе: вот вам и разглаживание морщин и лифтинг тканей. ⠀ Массаж — это не только приятная процедура, но и эффективный инструмент в борьбе за красоту и молодость. ⠀ Самомассаж:
расслабляет мышцы
снимает гипертонус
возвращает мышцам нормотонус
улучшает кровообращение
ускоряет лимфоток, убирает отеки
запускает процесс регенерации клеток.
Фото: Pexels.com
Массажные техники
Их огромное количество: скульптурно-буккальный; вакуумно-баночный; ложечный; гуаша; лимфодренажный: миофасциальный; скульптурирующий; авторские техники.
Делать лучше комплексно и здорово, если ваш косметолог даст несколько упражнений, массажных техник или аппликаций из кинезиотейпа, чтобы улучшить и поддержать результат до следующей встречи. Для того чтобы пролонгировать эффект и добиться стойкого результата, нужны регулярные воздействия на мышцы, ведь мы постоянно переживаем эмоции, даем нагрузку на лицо и тело, что может вызывать отеки, заломы и морщины на лице.
При регулярном массаже уходят отеки, улучшается качество кожи, она становится более подтянутой, разглаживаются мелкие морщины, подтягиваются брови, скулы, очерчивается овал лица, уходят птоз век, морщины на лбу.
Как часто нужно делать массаж лица?
Если давать общие рекомендации, которые подойдут всем, то как минимум через день, то есть 3-4 раза в неделю, давай мышцам отдых на следующий день, в этот день будет здорово сделать несколько упражнений или лучше еще аппликации из кинезиотейпа.
Я, в принципе, согласно своей методике, рекомендую сочетать гимнастику для лица, шеи и области декольте, самомассажи (вакуумный, миофасциальный, буккальный, гуаша) и эстетическое кинезиотейпирование. Таким образом, можно добиться эффекта ботокса и лифтинга без инъекций.
Фото: GlobalLookPress, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!