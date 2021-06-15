Кто из звезд отказался от ботокса в пользу фейсфитнеса и массажа для лица

Кто из звезд делает массаж лица

Эта процедура преследует только одну цель — снять напряжение в нуждающихся этого зонах. А их, поверьте, предостаточно. Привычка морщиться, хмуриться, щуриться, работать со сжатыми челюстями (зачастую непроизвольно) выливается в определенном возрасте в заломы и глубокие морщины. Только один факт: жевательная мышца может давить на коренные зубы с силой до 90 килограммов. Гипертонус кожи способствует образованию межбровки, носогубных складок и не только.

Массаж лица сейчас как никогда популярен. Процедуру можно делать не только в косметологических клиниках — даже в торговых центрах появились кабинеты, откуда через полчаса есть шанс выпорхнуть отдохнувшей и с румянцем на щеках. Важно найти своего мастера, делать процедуры регулярно и помнить о противопоказаниях. Если ваша кожа склонна к высыпаниям, куперозу, то массаж может навредить.

Среди селебрити немало тех, кто освоил движения по массажным линиям самостоятельно. Многие используют специальные гаджеты: ролики из розового кварца, скребки гуаша. Их имеют в своих косметичках Вера Брежнева, Наталья Водянова, Екатерина Андреева, Карли Клосс, Джессика Альба, Миранда Керр, Эмили Ратажковски и многие другие.