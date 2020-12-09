Холестерин: вся правда о «виновнике» болезней сердца, о которой вы и не подозревали

Это очень большое заблуждение. Наш организм может самостоятельно синтезировать холестерин. Его называют эндогенным и образуется он в печени. Холестерин, который мы получаем с пищей, называют экзогенным. Нормой считается содержание этого вещества в крови 25 г на 1 литр крови, итого в 6 литрах крови может содержаться 150 г холестерина. С пищей мы получаем около 1,5 г данного соединения в сутки. Это всего лишь 10% от его допустимой концентрации в плазме. Наша печень вырабатывает в разы больше холестерина, чем мы получаем с пищей.

Уровень «хорошего» холестерина при дефиците белка уменьшается

Да, и это вполне логично. Для строительства данного липопротеина нужен и белок, и холестерин. Если в диете не хватает белка, то будут в больших количествах образовываться липопротеины с его малым количеством, а точнее, тот самый «плохой» холестерин. И в этом случае он будет бесперебойно доставляться в клетки, но с возвращением его излишков в печень возникнут проблемы. Как следствие, меньше будет синтезироваться желчи и хуже будут перевариваться жиры. С такими проблемами нередко сталкиваются те, кто придерживается вегетарианства и не употребляет изоляты белка дополнительно.