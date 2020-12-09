Холестерин: вся правда о «виновнике» болезней сердца, о которой вы и не подозревали
Холестерин важен для строительства мембран клеток, стероидных гормонов, производства желчи и синтеза витамина D. Все эти процессы происходят в нашем организме каждый день, без перебоя, поэтому необходимость в холестерине у нас есть всегда. При этом ряд медиков предпочитает снижать, в том числе и медикаментозно, любое повышение холестерина в крови, не разобравшись в причинах его скачка. И часто это приводит к ухудшению состояния человека. Почему так происходит? Как питаться, чтобы уровень холестерина оставался стабильным?
Почему нашему организму нужен и «хороший», и «плохой холестерин
«Хороший» и «плохой» холестерин — это комплекс холестерина и белков, который синтезируется в печени. Называются эти вещества липопротеинами.
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — в них мало белка и много холестерина. Их функция заключается в транспортировке холестерина по месту его требования. И несмотря на столь важную миссию этого вещества, его называют «плохим».
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — состоят из большого количества белка и малого количества холестерина. Они выводят невостребованный холестерин из клеток и из уже образовавшихся атеросклеротических бляшек. Дальше он переносится в печень и используется для образования желчи. Эти липопротеины называют «хорошими».
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Считается, что жирная пища повышает уровень холестерина
Это очень большое заблуждение. Наш организм может самостоятельно синтезировать холестерин. Его называют эндогенным и образуется он в печени. Холестерин, который мы получаем с пищей, называют экзогенным. Нормой считается содержание этого вещества в крови 25 г на 1 литр крови, итого в 6 литрах крови может содержаться 150 г холестерина. С пищей мы получаем около 1,5 г данного соединения в сутки. Это всего лишь 10% от его допустимой концентрации в плазме. Наша печень вырабатывает в разы больше холестерина, чем мы получаем с пищей.
Уровень «хорошего» холестерина при дефиците белка уменьшается
Да, и это вполне логично. Для строительства данного липопротеина нужен и белок, и холестерин. Если в диете не хватает белка, то будут в больших количествах образовываться липопротеины с его малым количеством, а точнее, тот самый «плохой» холестерин. И в этом случае он будет бесперебойно доставляться в клетки, но с возвращением его излишков в печень возникнут проблемы. Как следствие, меньше будет синтезироваться желчи и хуже будут перевариваться жиры. С такими проблемами нередко сталкиваются те, кто придерживается вегетарианства и не употребляет изоляты белка дополнительно.
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Может ли уровень холестерина снизиться из-за уменьшения в рационе жирной пищи
Резкое сокращение животных жиров, наоборот, повышает уровень холестерина, в частности, «плохого». Как это происходит? С уменьшением поступающего с пищей холестерина клетки по максимуму начинают использовать тот, что уже имеется. Поэтому уровень «хорошего» липопротеина падает. Другими словами, в печень поступает сигнал, что холестерина мало, и она его начинает синтезировать с удвоенной скоростью. Это природный механизм, который обеспечивает нас ценным для организма веществом. Животная пища изначально была не столь доступна. Вот и получается парадокс: жиров вы едите меньше, а «плохой» холестерин растет. Кстати, именно с этим нередко сталкиваются врачи, которые сажают человека на безжировую диету и обнаруживают повышение ЛПНП через некоторое время.
Есть ли прямая связь между уровнем холестерина и атеросклерозом?
На самом деле уровень этого вещества не может быть ключевым в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. У 60-70% людей, которые попадают в больницу с этими недугами, уровень холестерина нормальный. И, наоборот, у большинства людей с повышенным уровнем холестерина — здоровое сердце. Лионское исследование (Lion Diet Heart Study) показало, что в снижении рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний большую роль играет изменение в питании в целом (например, следование средиземноморской диете, которая богата липопротеинами!) и образа жизни. В этом случае риски снижались на 75%, а уровень холестерина оставался неизменным.
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Сейчас известно, что атеросклеротические изменения в сосудах возникают вследствие интоксикации, злоупотребления простыми сахарами, трансжирами и Омега-6 жирными кислотами. Все эти вещества повреждают их стенки. Иммунные клетки, пытаясь восстановить их целостность, подтаскивают к месту повреждения «плохой» холестерин. В результате этого и образуется бляшка, которая может полностью или частично перекрыть русло сосуда.
Почему уровень холестерина повышается с возрастом
Как ни странно это прозвучит, но докторов должно настораживать не повышение холестерина у пожилых людей, а его снижение. С течением жизни количество разрушаемых и поврежденных клеток в организме увеличивается. Потребности в холестерине растут, и печень должна вырабатывать его больше. Ведь организму нужен строительный материал для восстановления и обновления клеток. И в целом, снижение холестерина в такой ситуации говорит о том, что тело разрушается. Поэтому, если врач в этом случае прописывает лекарства, снижающие холестерин, он тем самым ускоряет процессы старения конкретного человека.
Фото: depositphotos
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