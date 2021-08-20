Вечная молодость: как предотвратить преждевременное старение кожи

Сладости ухудшают и качество кожи. Это происходит в результате избытка глюкозы и из-за химического воздействия простых углеводов на коллаген и эластин (белки организма). Как сообщают «РИА Новости» при большом употреблении сладкого происходит следующее: глюкоза начинает взаимодействовать с белками, далее начинается химический процесс, под которым коллаген и эластин деградируют, что приводит к ухудшению состояния нашей кожи: она теряет свою изначальную упругость, становится сухой и заметно стареет.

Кроме того, специалисты не рекомендуют придерживаться диет. Для похудения лучше выбрать правильное и сбалансированное питание, которое будет обогащать организм полезными веществами. Еще один важный способ молодости и поддержания общего здоровья — водный баланс.