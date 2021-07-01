Тональный флюид с SPF за 1400 рублей и еще 11 ярких бьюти-новинок июля

Американский бренд вернулся на российский рынок. И не с пустыми руками, а с четырьмя бестселлерами. Отшелушивающая маска-скраб для лица с углем и черным сахаром. глубоко очищает кожу, абсорбируя излишки себума и загрязнения, а черный сахар отшелушивает ороговевшие клетки, делая ее гладкой и мягкой. Глиняная маска-антистресс для лица с минералами Мертвого моря мягко очищает и восстанавливает баланс влаги в коже. Восстанавливающая маска-пленка для лица с экстрактом граната удаляет загрязнения и излишки себума с кожи, делая ее более чистой и заметно сужая поры. Очищающая маска-пленка с огурцом успокаивает и увлажняет кожу, делая ее более мягкой и шелковистой с каждым применением.

База под тени Sexy Eyeshadow Base от Romanоvamakeup