Тональный флюид с SPF за 1400 рублей и еще 11 ярких бьюти-новинок июля
Солнцезащитный флюид с тоном SPF 50+ Photoderm Nude Touch от Bioderma
Новое солнцезащитное средство подходит даже для комбинированной и жирной кожи. Его ультралегкая и невесомая текстура дарит комфорт и создает эффект идеальной кожи. Благодаря технологии жидкой пудры флюид равномерно ложится на кожу и затем трансформируется в пудровый финиш. Он представлен в 2 оттенках и идеально подходит для ежедневного ухода за кожей. В составе средства – минеральные фильтры в максимальной концентрации для защиты от УФА/УФВ излучения и защиты кожи от преждевременного фотостарения. Важное условие – флюид надо тщательно встряхивать перед использованием.
Аромат I Dream of Paris от Floraiku
Это не просто парфюм, это ольфакторное путешествие в столь недоступный пока Париж. Аромат отдает дань бесконечной красоте этого города света. Золотой флакон аромата символизирует сияние Парижа, его блеск, его роскошь, его величие. Сверкающий силуэт Эйфелевой башни на кожаной крышке флакона – незыблемость позитивных эмоций, которыми наполняет этот город. Силуэт башни отражается в Сене, в этом вечном зеркале Парижа. В композицию аромата включены ноты: абсолют розы, яблоко, слива, красный апельсин, мандарин, физалис, индийская давана, сомалийский ладан, мирра, египетская герань, кожа, пачули из Индонезии, парагвайский гваяк и гаитянский ветивер.
Блеск для губ Paradise Aurora Shine Lip Treatment от DEAR DAHLIA
Новинка не только создает изысканное многомерное мерцание, но и приятно охлаждает губы за счет натуральных масел в составе. Помимо нежного оттенка, сияния и глянцевого блеска, средство дарит бережный уход: питает и интенсивно увлажняет кожу, а также визуально увеличивает объем губ. Блеск комфортно наносится на кожу, не оставляя ощущения липкости. Содержит натуральные масла, растительные компоненты и ключевой ингредиент – экстракт георгина.
Спрей для тела без спирта Terre d’Hermès от Hermès
Новинка представляет собой гибридную версию туалетной воды и вбирает в себя силу грейпфрута, волнение специй, гармонию леса и остроту кремня. В то же время это не просто аромат, но еще и освежающая дымка, которая увлажняет кожу и дарит заряд бодрости.
Маски-бестселлеры от Freeman
Американский бренд вернулся на российский рынок. И не с пустыми руками, а с четырьмя бестселлерами. Отшелушивающая маска-скраб для лица с углем и черным сахаром. глубоко очищает кожу, абсорбируя излишки себума и загрязнения, а черный сахар отшелушивает ороговевшие клетки, делая ее гладкой и мягкой. Глиняная маска-антистресс для лица с минералами Мертвого моря мягко очищает и восстанавливает баланс влаги в коже. Восстанавливающая маска-пленка для лица с экстрактом граната удаляет загрязнения и излишки себума с кожи, делая ее более чистой и заметно сужая поры. Очищающая маска-пленка с огурцом успокаивает и увлажняет кожу, делая ее более мягкой и шелковистой с каждым применением.
База под тени Sexy Eyeshadow Base от Romanоvamakeup
Универсальная базу для теней в виде удобного механического карандаша с толстым грифелем легко скользит по коже век, немного охлаждая ее и даря приятные ощущения комфортного макияжа. Выравнивает цвет кожи век и создает прекрасную подложку для теней, усиливает оттенок и облегчает растушевку. Не скатывается. Также Sexy Eyeshadow Base может быть и самостоятельным полноценным продуктом для создания свежего натурального макияжа «без макияжа».
Мист-сыворотка Rodel Essential Care Mist Serum от Trimay
Новинка создана специально для ухода за кожей в летний период. Средство состоит на 95% состоит из натуральных компонентов класса EWG Green, не содержит искусственных ароматизаторов, а естественный аромат ему придают эфирные масла, полученные из цветов и сами цветы. Будучи слабокислотным, мист поддерживает здоровый кислотно-щелочной баланс кожи, не раздражая ее, омолаживает и предотвращает возрастные изменения, обладает антиоксидантной активностью и ярко выраженным эффектом лифтинга, улучшает цвет лица, пробуждая в коже сияние, питает, смягчает и увлажняет ее.
Сыворотка для кожи вокруг глаз, способствующая сокращению отеков, V Shaping Facial Lift от CLARINS
Новинка стимулируют микроциркуляцию, а экстракт манжетки сдерживает синтез меланина, что способствует заметному сокращению темных кругов под глазами, обеспечивает моментальный лифтинг кожи вокруг глаз, придает взгляду свежесть и сияние.
Линия макияжа для глаз POP Eye collection от Shiseido
я выбрал вместо рекламы.
В новую летнюю коллекцию вошли продукты для создания выразительного макияжа глаз: тени-однушки для век POP PowderGel Eye Shadow, две кисти – Hanen Eye Shading Brush и Katana Fude Eye Lining Brush, а также пять новых цветов уже ставшей культовой подводки для глаз MicroLiner Inc. Тени и подводки отличают инновационные текстуры и яркие, по-настоящему летние цвета.
Гамма средств по уходу за кожей от Be Loved Oriental
Новая гамма уходовых средств от корейского бренда включает в себя Средства для очищения: (энзимная пудра, пенка для умывания, гидрофильное масло, очищающая бабл-маска), а также средства для увлажнения и питания (гидрогелевая маска, увлажняющая биоцеллюлозная маска). Легкий CC-крем, представленный в 3 оттенках, станет завершающим этапом к безупречной коже.
Коллекционные парные ароматы Le Gemme Astrea и Le Gemme Azaran от Bvlgari
Женственный аромат Le Gemme Astrea из коллекции, посвященной драгоценным камням и самоцветам, вдохновлен темно-синим индийским авантюрином, подобным ночному звездному небу. Он основан на глубокой и сумеречной шафрановой эссенции, обыгранной абсолю жасмина самбак и базовыми золотисто-медовыми аккордами. Гипнотический мужской Le Gemme Azaran черпанет огненный дух в красном авантюрине Уральских гор. В сердце парфюмерной воды — тлеющий и теплый аккорд экстракта шафрана, которому предшествует взрыв солнечного бергамота, а сопутствует — аккорд красного кедра.
Антивозрастная сыворотка для лица Super Serum (10) от NUXE
Новинка содержит растительный комплекс, стимулирующий натуральные механизмы восстановления кожи, разглаживает морщины и благотворно действует на пигментные пятна, придает свежесть и подтягивает кожу. Содержит 95% натуральных ингредиентов. Не содержит парабены и ингередиенты животного происхождения. Не тестируется на животных.
Фото: pexels
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