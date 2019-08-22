Гиперпигментация — причины и современные методы избавления от темных пятен на коже

С приближением осени к косметологам все чаще приходят пациенты с такой проблемой, как гиперпигментация – темные пятна на коже. В зависимости от глубины залегания пигмента, это может быть либо солнечное лентиго, либо мелазма. Важно отметить, чем глубже лежит пигмент в коже, тем дольше и сложнее вывести пигментацию. Поэтому лечение болезни следует начинать как можно скорее после появления первых звоночков.
Что такое гиперпигментация
Гиперпигментация, согласно современным исследованиям, – это генетически детерминированное заболевание, которое проявляется в виде коричневых пятен на теле. Если это физиологический процесс, то образование пигмента происходит равномерно. При патологических процессах распределение пигмента на коже лица, шее, груди происходит неравномерно. Это связано с нарушением образования меланина. Проявление гиперпигментации связано с накоплением мутаций и повреждений в клетке, а также с нарушением контроля образования пигмента.
Причины возникновения гиперпигментации
Причин заболевания может быть несколько. Во-первых, генетика, которую провоцируют неправильный уход и частое использование скрабов и пилингов. Они повреждают меланоциты, которые выполняют защитную функцию кожи.
Проявление генетической предрасположенности к гиперпигментации могут также спровоцировать бесконтрольное использование агрессивных пилингов, инъекций, световых, аппаратных методик.
Также причиной появления пигментных пятен могут стать гормональные нарушения и прием гормональных контрацептивов. Например, хлоазмы у беременных, при которых гормоны стимулируют рецепторы сальной железы. Хлоазмы проходят, как только нормализуется гормональный фон.
Кроме того, причиной гиперпигментации могут стать интоксикация и любые дисфункции организма: заболевание гепатобилиарной системы, кишечника, эндокринной системы (гипотиреоз), дефицит витамина D, а также возрастные веснушки, возникающие во время дегенеративных изменений в клетках (лентиго на щеках и руках). Причину, как правило, определяет врач по маркерам и направляет на обследование.
Фото: vostock-photo
Не стоит забывать и о чрезмерной инсоляции. На отдыхе мы часто забываем о необходимости нанесения солнцезащитных средств и находимся на солнце даже в часы его пиковой активности – с полудня и до обеда. Из-за этого возникают пигментные пятна на лице, руках, спине и других частях тела.
Как правильно лечить гиперпигментацию
Так как это заболевание генетическое, нужно обратиться к врачу-косметологу и выявить наличие в организме патологических процессов. Если их нет, нельзя сразу же бороться с гиперпигментацией световыми процедурами, пилингами и лазерами, ведь таким образом можно только убрать последствия нарушения, но клетка все равно останется поврежденной. К борьбе с гиперпигментацией нужно подходить комплексно.
Если в коже есть воспалительные процессы, оксидативный стресс или расширенные сосуды и нарушена барьерная функция, тогда барьер нужно восстановить, убрать воспаление и окислительный стресс и предотвратить гликацию и фотостарение. В данном случае лучше использовать эпигенетические препараты с витаминами группы B.
При угревой болезни лучше выбрать противовоспалительные ингредиенты, а при окислительном стрессе – ангио- и фотопротекторы. Эти средства помогут предотвратить избыточное образование пигмента.
Также для борьбы с гиперпигментацией используется ацетил-глицин-бета-аланин – это пептид, который не проникает в кожу, а связывается с ее нейрорецепторами и сообщает меланоциту, как надо работать. Меланоцит, в свою очередь, контролирует процесс меланогенеза. Такой курс лечения составляет 3-4 месяца.
После курса лечения клетка будет работать правильно, и верхние слои поврежденных участков можно удалять с помощью световых процедур и пилингов. Однако до процедуры пилинга и аппаратных методик обязательно нужно провести предподготовку с помощью эпигенетических препаратов, которые содержат факторы роста (пептиды, улучшающие заживление). Это делается для того, чтобы не допустить последующего воспаления. Следуя правильному лечению и соблюдая все нюансы, можно надеяться на ремиссию и контролировать процесс меланогенеза.
В летнее время, когда не рекомендовано делать лазерные процедуры, можно пройти курс мезотерапии и биоревитализации. Начать курс следует через 2 недели после возвращения с моря. Хорошо себя зарекомендовали препараты, содержащие в своем составе, кроме гиалуроновой кислоты, пептиды, витамины, антиоксиданты. Они борются с проявлениями фотостарения кожи, а пигментация ни что иное, как проявление фотостарения. После проведения инъекций в коже нормализуется меланогенез, а меланоциты перестают так активно реагировать на внешние воздействия на кожу. В этот период важно подключить и домашний уход; косметику, содержащую антиоксиданты и компоненты, блокирующие выработку меланина.
Профилактика гиперпигментации
Чтобы снизить вероятность появления пигментных пятен, стоит соблюдать несколько простых правил.
- Используйте солнцезащитные средства с SPF 50+. Желательно, чтобы они обладали антимикробным действием и включали в состав антиоксиданты. Делать это необходимо даже в пасмурную погоду.
- Принимайте антиоксиданты – витамин С, ресвератрол, коэнзим Q10. Посоветуйтесь со своим врачом, он даст вам исчерпывающие рекомендации.
- Не загорайте в опасные часы – с 12 до 16 часов пополудни.
- Перед поездкой на море обязательно пройдите курс биорапарации, мезотерапии с антиоксидантами и пептидами.
- Используйте косметику с антиоксидантами и витамином С в домашнем уходе. Врач-косметолог поможет подобрать гигиенические средства по типу кожи, но главным должно стать правило четырехэтапного ухода: умывание, тонизирование, депигментирующий крем и солнцезащитный крем, который необходимо использовать круглый год.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!