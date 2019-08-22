Гиперпигментация — причины и современные методы избавления от темных пятен на коже

Что такое гиперпигментация

Гиперпигментация, согласно современным исследованиям, – это генетически детерминированное заболевание, которое проявляется в виде коричневых пятен на теле. Если это физиологический процесс, то образование пигмента происходит равномерно. При патологических процессах распределение пигмента на коже лица, шее, груди происходит неравномерно. Это связано с нарушением образования меланина. Проявление гиперпигментации связано с накоплением мутаций и повреждений в клетке, а также с нарушением контроля образования пигмента.

Причины возникновения гиперпигментации

Причин заболевания может быть несколько. Во-первых, генетика, которую провоцируют неправильный уход и частое использование скрабов и пилингов. Они повреждают меланоциты, которые выполняют защитную функцию кожи.

Проявление генетической предрасположенности к гиперпигментации могут также спровоцировать бесконтрольное использование агрессивных пилингов, инъекций, световых, аппаратных методик.

Также причиной появления пигментных пятен могут стать гормональные нарушения и прием гормональных контрацептивов. Например, хлоазмы у беременных, при которых гормоны стимулируют рецепторы сальной железы. Хлоазмы проходят, как только нормализуется гормональный фон.

Кроме того, причиной гиперпигментации могут стать интоксикация и любые дисфункции организма: заболевание гепатобилиарной системы, кишечника, эндокринной системы (гипотиреоз), дефицит витамина D, а также возрастные веснушки, возникающие во время дегенеративных изменений в клетках (лентиго на щеках и руках). Причину, как правило, определяет врач по маркерам и направляет на обследование.