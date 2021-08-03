«Умная» сыворотка для лица и еще 10 достойных бьюти-новинок августа

Как обещает бренд, новая тушь позволит навсегда забыть о керлере. Она подкручивает и разделяет ресницы, не утяжеляя их, а делая визуально более длинными и густыми.

Взгляд моментально становится более распахнутым и выразительным. Кроме того, новинка обладает ухаживающими и укрепляющими свойствами. А вишенка на торте — влагостойкая формула, насыщенная минеральными пигментами, которая обеспечивает яркий цвет с первого нанесения и стойкость в любых обстоятельствах.

Лимитированная коллекция Jo Malone London The Marmalade от Jo Malone London