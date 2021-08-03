«Умная» сыворотка для лица и еще 10 достойных бьюти-новинок августа
Увлажняющая эссенция для лица «Морские водоросли» Pro-Collagen от Elemis
Восстанавливающая новинка Pro-Collagen, созданная с использованием гиалуроновой кислоты нового поколения, уменьшает видимость тонких линий и морщин, придавая вашему лицу сияющий и обновленный вид. Быстро впитывающаяся формула обеспечивает идеальное увлажнение, смягчая и подготавливая кожу к следующим этапам ежедневного ухода за кожей. Мгновенное и интенсивное увлажнение до 24 часов.
Тушь для ресниц с эффектом подкручивания и объема Supra Lift & Curl Mascara от CLARINS
Как обещает бренд, новая тушь позволит навсегда забыть о керлере. Она подкручивает и разделяет ресницы, не утяжеляя их, а делая визуально более длинными и густыми.
Взгляд моментально становится более распахнутым и выразительным. Кроме того, новинка обладает ухаживающими и укрепляющими свойствами. А вишенка на торте — влагостойкая формула, насыщенная минеральными пигментами, которая обеспечивает яркий цвет с первого нанесения и стойкость в любых обстоятельствах.
Лимитированная коллекция Jo Malone London The Marmalade от Jo Malone London
В новую коллекцию входят 5 ароматов: Tangy Rhubarb — терпкий аромат дикого ревеня, оттененный акцентами кедра и сочного апельсина; Rose Blush, в котором нежные лепестки розы соседствуют с яркими оттенками базилика, сочного личи и успокаивающими нотам белого мускуса; Orange Peel, в котором переплелись теплые древесные ноты; Elderflower Cordial — легкий аромат бутонов бузины, сорванных у зеленой изгороди солнечным утром, которые органично соединены с терпкостью ярко-зеленого крыжовника и боярышника; Blackberry & Bay — это взрыв глубокого, терпкого сока ежевики, который смешивается со свежестью лаврового листа и кустов ежевики. Яркий и зеленый.
Крем для лица CC WATER от Erborian
Новинка, обогащенная экстрактом центеллы азиатской, станет идеальным средством, которое совмещает в себе уход и совершенствование кожи: крем улучшает цвет лица благодаря уникальным инкапсулированным пигментам, помогает успокоить и увлажнить кожу. Он был специально разработан для тех, кто предпочитает ультралегкие текстуры: невесомая гелевая формула содержит успокаивающие компоненты и гиалуроновую кислоту. Гель быстро впитывается и не ощущается на коже. CC WATER подстраивается под ваш тон кожи, визуально выравнивая ее текстуру и улучшая цвет лица. Мелкие морщинки, вызванные обезвоживанием, заметно разглаживаются, а кожа выглядит свежей и увлажненной, с роскошным эффектом сияния без жирного блеска.
Компактная тональная пудра с SPF 50+ Compact foundation от pHformula
Новинка обеспечивает мощную защиту и натуральный тон кожи. Формула пудры предоставляет широкий спектр защиты от UVA- и UVB-лучей в течение длительного времени. Легко растушевывается, не утяжеляет кожу и не оставляет жирных следов.
Пудра станет отличным средством как для лета, так и для остальных времен года, поскольку не является жирным продуктом, обеспечивая идеальное покрытие с защитой кожи. Не содержит парабенов.
Проактивный серум интеллектуального действия Smart Response Serum от Dermalogica
Первый «умный» уход за кожей. Создатели серума обещают, что передовая формула средства обладает встроенным интеллектом, благодаря чему направленно распознает и контролирует меняющиеся потребности вашей кожи, устраняя микроизменения до того, как они будут видны невооруженным глазом. В режиме реального времени проактивный серум реагирует на сигналы кожи, эффективно удовлетворяет ее потребности и помогает предотвратить будущие повреждения. И все это происходит еще до того, как вы сами заметите изменения.
Новая коллекция украшений Instinct от UNOde50
Новая коллекция Instinct дополнена 7 капсулами. Soulcraft символизирует незыблемую связь с природой, бунтарская линейка Ikon превращает повседневные предметы в произведения искусства, зеркальные элементы и ассиметричные формы украшений Dazzle подчеркивают многогранность души, современные украшения для пирсинга Personalization акцентируют на индивидуальности, Glow передает брутальную красоту канонических дизайнерских решений, ощущение бесконечного праздника дарит вдохновленная мексиканскими традициями капсула Freeda, а пик эйфории, вызванной духовным удовлетворением, отражен в роскошной линейке Euphoria.
Коллекция лаков для ногтей с эффектом сияния Vernis À Ongles от Gucci Beauty
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Как обещают создатели, новинка не только яркая, насыщенная и сияющая, но еще и маскирует неровности ногтевой пластины, позволяя добиться качественного покрытия с первого нанесения. Каждый слой при соприкосновении с ногтем превращается в гладкую пленку, создавая глянцевый финиш и приковывающий взгляды яркий акцент. Формула лаков отличается растительным составом и дополнена гладкой кисточкой для легкого и ровного нанесения. Они равномерно покрывают ногти, быстро высыхая и придавая им стойкий эффект сияния. В коллекции — 10 оттенков.
Невесомый спрей для лица Phyto Corrective Essence Mist от SkinCeuticals
Новинка с растительными экстрактами заметно успокаивает кожу, повышает уровень ее увлажнения, мгновенно снижает покраснения кожи, заметно укрепляет защитный барьер. Подходит для всех типов кожи, включая нормальную, сухую, жирную, комбинированную, для кожи с возрастными изменениями и даже для чувствительной кожи.
Отбеливающая зубная паста VESPER от Selahatin
Зубная паста, прибывшая в Россию прямиком из Стокгольма, выводит ежедневный ритуал ухода за собой на новый уровень. Новинка бренда — VESPER — обладает уникальным вкусом и ароматом и представлена в ультрамодном минималистичном дизайне. Они разработаны в сотрудничестве с ведущей швейцарской компанией, которая специализируется на уходе за полостью рта. Формулы содержат фторид, 4 отбеливающих агента и антиоксиданты.
Беспроводная машинка для стрижки волос Color Pro Cordless от Wahl
Новинка оснащена съемным ополаскиваемым ножевым блоком с прецизионной заточкой. А благодаря 10 съемным насадкам в комплекте, обеспечивающим длину среза от 1,5 до 25 мм, стрижка станет настоящим удовольствием и пройдет очень быстро.
Аромат Twilly Eau Ginger от Hermès
Третий аромат в линии Twilly d’Hermès отличается кокетливым настроем и создает радостную и солнечную ауру. Происходит это благодаря трем аккордам в композиции: щедрому и богатому оттенками пиону, лучистому засахаренному имбирю и гибкому живому кедру. В футляре с фирменным рисунком Astrologie nouvelle скрывается флакон, перевязанный новым шелковым жгутиком и увенчанный ослепительно белой крышкой-шляпкой.
Фото: depositphotos, архив пресс-служб
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