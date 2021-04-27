Тиктокерша показала, что будет, если завить накрашенные тушью ресницы керлером

TikTok-блогерша с никнеймом roomeyroo лишилась ресниц из-за неправильного использования щипчиков для их завивки. Произошедшим девушка поделилась в видео, в котором предостерегла подписчиков от подобной ошибки. Дело в том, что она накрасила глаза тушью и только после этого решила подкрутить ресницы с помощью щипчиков. К несчастью, ей не повезло, и часть ресниц осталась на гаджете — в доказательство блогерша показала на видео свой глаз и «лысое» верхнее веко.

«Никогда не торопитесь с макияжем. У меня все», — резюмировала она. Пост стал вирусным, набрал 2,4 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков, сообщает интернет-издание Lenta.ru.