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Тиктокерша показала, что будет, если завить накрашенные тушью ресницы керлером

Ресницы красиво выделяют глаза, но не все могут похвастаться их длиной, густотой и красивым изгибом. Поэтому сегодня существует множество способов их улучшения, и самый простой из них — использование туши, однако и с макияжем нужно быть осторожной.

TikTok-блогерша с никнеймом roomeyroo лишилась ресниц из-за неправильного использования щипчиков для их завивки. Произошедшим девушка поделилась в видео, в котором предостерегла подписчиков от подобной ошибки. Дело в том, что она накрасила глаза тушью и только после этого решила подкрутить ресницы с помощью щипчиков. К несчастью, ей не повезло, и часть ресниц осталась на гаджете — в доказательство блогерша показала на видео свой глаз и «лысое» верхнее веко.

«Никогда не торопитесь с макияжем. У меня все», — резюмировала она. Пост стал вирусным, набрал 2,4 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков, сообщает интернет-издание Lenta.ru.

Пользоваться щипчиками для ресниц нужно правильно.

  • Во-первых, выбирайте качественный инструмент, у них обязательно должна быть резиновая или силиконовая прослойка.

  • Во-вторых, завивку нужно делать до нанесения туши, потому что накрашенные ресницы становятся ломкими, а сильное нажатие может и вовсе оставить вас без ресниц, вероятно, в этом и причина неудачи блогерши.

  • В-третьих, начинать завивку лучше от корней к кончикам, так вы получите эффект широко распахнутого взгляда.

Фото: freepik.com

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