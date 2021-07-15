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На примере Худы Бьюти: как защитить кожу от прыщей и пигментации в жару и на море

В России лето выдалось на удивление жарким и солнечным. Что не может не радовать всех любителей тепла, которые по разным причинам не уехали к морю, а остались в каменных джунглях мегаполиса. Однако, говорят, даже на солнце есть пятна, как и на коже, если не защищать ее от ультрафиолета. Гиперпигментация, фотостарение, углубление сетки морщин – это лишь немногие побочные эффекты беспечности и чрезмерной любви к загару. Как ухаживать за кожей в жару, чтобы сохранить ее красивой и здоровой, разбираем в новом материале на Passion.ru, а в качестве примера рассмотрим одну из самых популярных блогеров Ближнего Востока, которая живет в подобных условиях едва ли не круглогодично.