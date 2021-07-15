На примере Худы Бьюти: как защитить кожу от прыщей и пигментации в жару и на море
Посмотрите, например, на красавицу Худу Каттан. Основательница косметического бренда Huda Beauty лицо хиджабом не закрывает и при этом считается одной из самых ярких Insta-звезд Востока. У блогера почти 49 миллионов фолловеров. Выглядит Худа просто восхитительно, а ее кожа – просто мечта каждой женщины в мире. А ведь она живет в климате, в котором жара и яркое солнце – это норма жизни едва ли не круглый год, Такая погода – огромная нагрузка и стресс для нашей кожи, потому давайте разберемся, как обезопасить ее.
Главные правила ухода за кожей в жару
Рената Айвазова
Врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты»
- В первую очередь в жаркую погоду важно увлажнение и еще раз увлажнение! Отличной идеей будет сделать биоревитализацию препаратами гиалуроновой кислоты, чтобы предотвратить обезвоженность и создать в коже «гидрорезерв». Сейчас, в эру биоревитализантов последнего поколения, уже нет необходимости проходить длительные курсы. 1-3 процедуры (в зависимости от препарата) вполне достаточно для отличного эффекта. Например, препарат Juvederm Volite увлажнит кожу на период до 9 месяцев всего за однократный сеанс. Биоревитализация показана не только для лица, но и шеи, зоны декольте, кистей рук – не стоит забывать про эти зоны.
Фото: Instagram huda
На время жары для домашнего ухода подберите увлажняющие крем и сыворотку с легкой текстурой и такими компонентами, как гиалуроновая кислота, мочевина, натуральный увлажняющий фактор NMF, глицерин. Хорошей идеей будет дополнительно делать увлажняющие маски 1-2 раза в неделю.
Регулярное очищение кожи мягким средством (не до «скрипа»!) утром и вечером – актуально в любое время года, но в жару активность сальных желез повышается, а вместе с этим и риск появления черных точек и воспалений. Поэтому этому пункту стоит уделить особое внимание и не забывать умыться и очистить кожу даже после самой долгой летней вечеринки.
Примерно 1 раз в неделю можно делать мягкий пилинг с AHA-кислотами или гоммаж, маски с глиной для глубокого очищения пор. А вот скрабы с жесткими гранулами лучше оставить до лучших времен – могут повредить кожу.
Фото: Instagram huda
«Многие считают, что в жару не стоит вообще пользоваться косметикой и дать коже «отдохнуть». Но это не так. В такую погоду кожа подвергается воздействию активного солнца, высоких температур, сухого воздуха и пыли – и ей точно понадобится «бьюти-поддержка».
После очищения обязательно тонизируем кожу – чтобы восстановить pH и усилить эффективность ухода. Почему-то многие этот этап пропускают.
В летний период стоит отказаться от процедур с агрессивным воздействием на кожу – лазерной шлифовки и химических пилингов. Зато можно сделать глубокий аппаратный лифтинг – Ultherapy или Thermage. Эти процедуры не имеют сезонных ограничений и реабилитационного периода.
Перед выходом на активное солнце, не пользуйтесь косметикой с такими компонентами, как витамин С, ретинол и его производные, кислоты – они повышают чувствительность кожи и их применение может привести к ожогам и пигментации. Поэтому их применение лучше перенести на ночь или отложить до осени.
В жару лучше отложить декоративную косметику с плотными текстурами – например, заменить тональную основу на легкий BB или CC-крем. В сумочке с собой полезно иметь матирующие салфетки, которые устранят жирный блеск и излишки себума, а также термальную воду. Как специалист, скажу сразу, что она не даст суперувлажнения, но отлично освежит в жару. А вот протирать лицо кубиками льда можно только тем, у кого нет склонности к куперозу.
Фото: Instagram huda
Старайтесь не трогать лицо руками, чаще меняйте наволочки, чтобы не допускать распространения бактерий.
Чтобы загар лег идеально, перед отпуском сделайте не агрессивный пилинг тела, чтобы отшелушить ороговевшие клетки – но не накануне, а за пару недель до! Если перестараться с эксфолиацией, можно нарушить защитный слой кожи. Также перед инсоляцией кожа должна быть хорошо увлажнена и напитана.
Сергей Барсуков
Врач-косметолог клиники Infacial, @sergeibarsukovv
Использование SPF – ваше все, даже если вы остались в городе. Нужно защитить кожу от ультрафиолетового излучения и ни в коем случае не игнорировать средства с солнцезащитными фильтрами. Не нужно переживать, что кожа лишится бронзового загара (он все равно появится), но зато с вами останутся коллаген и гиалуроновая кислота, которые так трудно восстановить.
Повышенная температура воздуха, будь то в городе или на пляже, заставляет кожу компенсировать высокую температуру интенсивной работой потовых и сальных желез. Это нормальная реакция и желательно не мешать ей, забивая поры декоративной косметикой или выбирая плотные жирные кремы. Лучше соблюдать косметический минимализм.
Фото: Instagram huda
- Важно соблюдать водно-питьевой режим, клеткам кожи труднее справляться с ультрафиолетовой и температурной нагрузкой с дефицитом воды, в жару потребность в воде увеличивается, не забывайте об этом! Пейте воду!
- Если все-таки случился солнечный ожог, даже выраженный только в покраснении, лучше полностью исключить попадание ультрафиолетового излучения на поврежденные участки (одежда, головные уборы, не гулять в часы наиболее активного солнца). Также необходимо охлаждать зону повреждения – для этих целей хорошо подойдут тканевые маски из холодильника или прохладный душ, хорошо работают и средства с регенерирующим и противовоспалительным составом (из аптечных: Пантенол, Бепантен, Солкосерил, Актовегин). Помните, что солнечный ожег - уже риск не только эстетических проблем с кожей, но и злокачественных образований (меланомы)!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Анна Шарова
Косметический химик-технолог, основатель бренда косметики ANNA SHAROVA
«Важно правильно смывать солнцезащиту. Идеальный способ очищения кожи лица и тела от SPF — гидрофильное масло для умывания и гель-масло для душа. Для лица после гидрофильного масла обязательно воспользуйтесь средством для умывания по типу кожи. Особенно если кожа жирная и проблемная. Если в жару невыносимо тяжело в течение дня, помогайте себе спреями, мистами и гидролатами. Не забывайте, что солнцезащите в условиях высокой инсоляции обязательно необходимо обновление. Опция увлажнения плюс питания тоже обязательно должна иметь место. Гидролипидному слою кожи на солнце приходится чрезвычайно непросто, ему необходима помощь. А потому гиалуроновая сыворотка до загара, она же после загара в совокупности с увлажняющим кремом — все это сделает отпуск идеальным, в том числе и для красоты и молодости кожи».
Фото: Instagram huda, архив пресс-служб
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