11 неявных причин проблем с кожей, о которых вы даже не подозреваете

Зуд – достаточно неприятный симптом, навязчивый, влияющий на общее состояние и ухудшающий качество жизни. Здесь врач после исключения системных заболеваний применяет метод элиминации, то есть рекомендует прекратить использование всех средств (даже если вы давно ими пользуетесь и ранее не замечали проблем с кожей, после их применения). А затем постепенно – по одному – вводит средства, наблюдая за реакцией кожи. Но важно понимать, что зуд кожи лица не всегда связан с местом нанесения регулярных уходовых средств (сыворотка, крем для лица или глаз) или препаратов декоративной косметики. Так, при смывании в душе шампунь с кожи головы попадает и на лицо и декольте, а также на деликатную зону вокруг глаз и шеи. Скажите своему врачу, если недавно меняли средства по уходу за волосами (шампунь, бальзам, средства для укладки), а также средства для стирки (порошок, кондиционер для белья, раствор для облегчения глажки).

Причина 7. Спать с мокрыми волосами

Ложится спать с мокрыми волосами – очень плохая идея. И дело вовсе не в возможности простудиться от переохлаждения. Здесь очень высок риск развития аллергии, из-за которой появляются заложенность носа, кашель, зуд, сыпь. Если вы регулярно практикуете подобное, в подушке скапливается влага, которая способствует размножению и жизнедеятельности микроорганизмов, которые в итоге могут доставить вам серьезные неприятности. Поэтому регулярно проводите обработку постельных принадлежностей: просушивайте подушку, стирайте белье при высокой температуре, гладьте, относите в химчистку и регулярно обновляйте.