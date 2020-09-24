11 неявных причин проблем с кожей, о которых вы даже не подозреваете
Проблемы с кожей – это сигнал организма о нарушении какой-либо его системы или реакция на внешние или внутренние раздражители. Найти источник возникновения такой проблемы как акне в некоторых случаях по силам только опытному специалисту. Часто виновником высыпаний может стать фактор, который был упущен или его значимость была занижена. Разбор самых неочевидных причин возникновения проблем с кожей поможет с обнаружением, выявлением и минимизацией их воздействия на кожу лица, ведь забыть о проблемах, чтобы все усугублялось – не выход.
Причина 1. Использование средств с минеральными маслами
Врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК
Минеральные масла – частый компонент составов многих косметических средств. Многие люди, пользуясь ими, замечают, как забиваются поры и появляются высыпания. Секрет исправления ситуации кроется в двух словах – некомедогенная косметика. Средства с данной надписью полностью обезопасят от нежелательных реакций кожи.
Причина 2. Заражение демодексом
Контакт с другими людьми может влиять на здоровье кожи. Подкожный клещ передается от человека к человеку и на избавление от него требуется около 3-4 месяцев. Его активное местообитание – закупоренные сальные железы на лице, поэтому во время лечения дерматолог, скорее всего, назначит: диету, антигистаминные препараты, а в запущенных случаях и антибиотики.
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Причина 3. Кофе
Помимо того, что кофе – большой враг сердечно-сосудистой и нервной системы, так еще он способствует повышенной выработке кожного сала. Частые перерывы на кофе могут сильно навредить коже и желудку. Рекомендуется заменить этот напиток на зеленый чай, который зарядит энергией, так как в нем содержится больше кофеина.
Причина 4. Возраст
Ни для кого не секрет, что наступление климакса влияет не только на эмоциональное состояние, но и на внешние данные, особенно на кожу. Лицо становится уже не таким свежим, увеличивается количество морщин. Наиболее распространенная проблема в этот период – сухость и ощущение стянутости, а также зуд. Некоторые замечают, что к ним вернулось акне. Всему виной затухание работы яичников, что приводит к снижению выработки эстрогена и, как следствие, к нарушению выработки коллагена. Остановить процессы старения и улучшить ваш внешний вид можно, но только в комплексе. Главное в этот период — позаботиться о том, чтобы кожа получила вещества, компенсирующие недостаток гормонов. При правильном уходе можно достичь сокращения глубины морщин и нормализации состояния. Для этого нужно обращать внимание на составляющие косметических средств, а также принимать БАДы, фитоэстрогены (аналоги собственных эстрогенов, обладающие антиоксидантным эффектом) и лигнаны (один из видов фитоэстрогенов, который способствует нормализации липидного состава плазмы крови за счет увеличения «хорошего» холестерина и снижения «плохого» холестерина).
Причина 5. Редкая смена полотенец
Если вас «не отпускает» акне, обратите внимание на свои полотенца. Их должно быть много – свое для разных частей тела (лица, тела, ног и рук). А людям с проблемной кожей рекомендуется использовать одноразовые полотенца (бумажные кухонные из рулона, «не тающие» от соприкосновения с водой).
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Зуд – достаточно неприятный симптом, навязчивый, влияющий на общее состояние и ухудшающий качество жизни. Здесь врач после исключения системных заболеваний применяет метод элиминации, то есть рекомендует прекратить использование всех средств (даже если вы давно ими пользуетесь и ранее не замечали проблем с кожей, после их применения). А затем постепенно – по одному – вводит средства, наблюдая за реакцией кожи. Но важно понимать, что зуд кожи лица не всегда связан с местом нанесения регулярных уходовых средств (сыворотка, крем для лица или глаз) или препаратов декоративной косметики. Так, при смывании в душе шампунь с кожи головы попадает и на лицо и декольте, а также на деликатную зону вокруг глаз и шеи. Скажите своему врачу, если недавно меняли средства по уходу за волосами (шампунь, бальзам, средства для укладки), а также средства для стирки (порошок, кондиционер для белья, раствор для облегчения глажки).
Причина 7. Спать с мокрыми волосами
Ложится спать с мокрыми волосами – очень плохая идея. И дело вовсе не в возможности простудиться от переохлаждения. Здесь очень высок риск развития аллергии, из-за которой появляются заложенность носа, кашель, зуд, сыпь. Если вы регулярно практикуете подобное, в подушке скапливается влага, которая способствует размножению и жизнедеятельности микроорганизмов, которые в итоге могут доставить вам серьезные неприятности. Поэтому регулярно проводите обработку постельных принадлежностей: просушивайте подушку, стирайте белье при высокой температуре, гладьте, относите в химчистку и регулярно обновляйте.
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Причина 8. Освещение в доме
Лампочки нового поколения могут вызвать обострение имеющихся кожных заболеваний, а также появление новых неприятностей. Наверняка замечали ощущение «песка в глазах» после целого дня в офисе, раздражения и покраснений на коже? Ограничьте воздействие такого света: включайте по необходимости, отсядьте от источника света на 40 и более см, устраивайте себе перерывы (пейте воду, увлажняйте воздух).
Причина 9. Прикасаться к лицу грязными руками
С начала 2020 года мы привыкли по случаю и без часто мыть руки, использовать влажные салфетки, антисептики. Но обратите внимание на самые обсемененные предметы, с которыми мы ежедневно контактируем.
Мобильный телефон – даже у людей с беспроблемной кожей могут появиться высыпания в месте прикладывания его к коже.
Клавиатура компьютера – мы не каждый раз моем руки во время печатания, а затем прикасаемся к лицу.
- Дверные ручки – нередко можно увидеть картину, когда после мытья и просушивания рук в общественных местах люди берутся за ручку, чтобы открыть себе дверь, а затем спокойно прикасаются к лицу. Выход: используйте бумажную салфетку или открывайте дверь, как это делают хирурги (спиной, держа руки перед собой на груди).
Причина 10. Слишком активная работа сальных желез
Проблема часто встречается у подростков. Дело в том, что молодая кожа обычно предполагает наличие активной работы сальных желез. Излишняя выработка кожного сала приводит к жирному блеску в течение дня, что беспокоит многих пациентов. Тем не менее это вариант нормы. Однако активная продукция себума в сочетании с недостаточным отшелушиванием кожи приводит к тому, что поры закупориваются и образуются закрытые и открытые комедоны. Таким пациентам рекомендуется комплексная программа очищения у косметолога с пилингом и ультразвуковой чисткой лица.
Причина 11. Неправильный домашний уход
При неправильном домашнем уходе, например, при ежедневном использовании спиртовых лосьенов, агрессивных гелей для умывания, детских щеток, обычно происходит ослабление липидного кожного барьера и нарушается процесс отшелушивания/обновления эпидермиса. Первая реакция пациента – «кожу нужно увлажнить», что, конечно, правильно, но прежде всего требуется восстановление процесса обновления эпидермиса.
Фото: depositphotos
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