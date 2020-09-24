passion.ru

11 неявных причин проблем с кожей, о которых вы даже не подозреваете

Выявление причин появления проблем с кожей лица порой становится трудной задачей. Прежде чем искать лекарственные или косметические средства по устранению акне, нужно определить источник или фактор, влияющий на появление высыпаний. Когда все известные и распространенные варианты возникновения подобной реакции кожи уже отсечены, а ситуация не становится лучше, то на ум приходит вопрос: «А какие неочевидные причины могут провоцировать появление акне?»

Проблемы с кожей – это сигнал организма о нарушении какой-либо его системы или реакция на внешние или внутренние раздражители. Найти источник возникновения такой проблемы как акне в некоторых случаях по силам только опытному специалисту. Часто виновником высыпаний может стать фактор, который был упущен или его значимость была занижена. Разбор самых неочевидных причин возникновения проблем с кожей поможет с обнаружением, выявлением и минимизацией их воздействия на кожу лица, ведь забыть о проблемах, чтобы все усугублялось – не выход.

Причина 1. Использование средств с минеральными маслами

Врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК
Светлана Еременко

Минеральные масла – частый компонент составов многих косметических средств. Многие люди, пользуясь ими, замечают, как забиваются поры и появляются высыпания. Секрет исправления ситуации кроется в двух словах – некомедогенная косметика. Средства с данной надписью полностью обезопасят от нежелательных реакций кожи.

Причина 2. Заражение демодексом

Контакт с другими людьми может влиять на здоровье кожи. Подкожный клещ передается от человека к человеку и на избавление от него требуется около 3-4 месяцев. Его активное местообитание – закупоренные сальные железы на лице, поэтому во время лечения дерматолог, скорее всего, назначит: диету, антигистаминные препараты, а в запущенных случаях и антибиотики.

Фото: pixabay

Причина 3. Кофе

Помимо того, что кофе – большой враг сердечно-сосудистой и нервной системы, так еще он способствует повышенной выработке кожного сала. Частые перерывы на кофе могут сильно навредить коже и желудку. Рекомендуется заменить этот напиток на зеленый чай, который зарядит энергией, так как в нем содержится больше кофеина.

Причина 4. Возраст

Тамара Гелашвили
Эндокринолог, терапевт, андролог и эксперт бренда «Лигнариус»

Ни для кого не секрет, что наступление климакса влияет не только на эмоциональное состояние, но и на внешние данные, особенно на кожу. Лицо становится уже не таким свежим, увеличивается количество морщин. Наиболее распространенная проблема в этот период – сухость и ощущение стянутости, а также зуд. Некоторые замечают, что к ним вернулось акне. Всему виной затухание работы яичников, что приводит к снижению выработки эстрогена и, как следствие, к нарушению выработки коллагена. Остановить процессы старения и улучшить ваш внешний вид можно, но только в комплексе. Главное в этот период — позаботиться о том, чтобы кожа получила вещества, компенсирующие недостаток гормонов. При правильном уходе можно достичь сокращения глубины морщин и нормализации состояния. Для этого нужно обращать внимание на составляющие косметических средств, а также принимать БАДы, фитоэстрогены (аналоги собственных эстрогенов, обладающие антиоксидантным эффектом) и лигнаны (один из видов фитоэстрогенов, который способствует нормализации липидного состава плазмы крови за счет увеличения «хорошего» холестерина и снижения «плохого» холестерина).

Причина 5. Редкая смена полотенец

Мария Шестухина
Врач-дерматолог, косметолог, тренер, эксперт бренда Siberian Wellness

Если вас «не отпускает» акне, обратите внимание на свои полотенца. Их должно быть много – свое для разных частей тела (лица, тела, ног и рук). А людям с проблемной кожей рекомендуется использовать одноразовые полотенца (бумажные кухонные из рулона, «не тающие» от соприкосновения с водой).

Фото: depositphotos

Зуд – достаточно неприятный симптом, навязчивый, влияющий на общее состояние и ухудшающий качество жизни. Здесь врач после исключения системных заболеваний применяет метод элиминации, то есть рекомендует прекратить использование всех средств (даже если вы давно ими пользуетесь и ранее не замечали проблем с кожей, после их применения). А затем постепенно – по одному – вводит средства, наблюдая за реакцией кожи. Но важно понимать, что зуд кожи лица не всегда связан с местом нанесения регулярных уходовых средств (сыворотка, крем для лица или глаз) или препаратов декоративной косметики. Так, при смывании в душе шампунь с кожи головы попадает и на лицо и декольте, а также на деликатную зону вокруг глаз и шеи. Скажите своему врачу, если недавно меняли средства по уходу за волосами (шампунь, бальзам, средства для укладки), а также средства для стирки (порошок, кондиционер для белья, раствор для облегчения глажки).

Причина 7. Спать с мокрыми волосами

Ложится спать с мокрыми волосами – очень плохая идея. И дело вовсе не в возможности простудиться от переохлаждения. Здесь очень высок риск развития аллергии, из-за которой появляются заложенность носа, кашель, зуд, сыпь. Если вы регулярно практикуете подобное, в подушке скапливается влага, которая способствует размножению и жизнедеятельности микроорганизмов, которые в итоге могут доставить вам серьезные неприятности. Поэтому регулярно проводите обработку постельных принадлежностей: просушивайте подушку, стирайте белье при высокой температуре, гладьте, относите в химчистку и регулярно обновляйте.

Фото: depositphotos

Причина 8. Освещение в доме

Лампочки нового поколения могут вызвать обострение имеющихся кожных заболеваний, а также появление новых неприятностей. Наверняка замечали ощущение «песка в глазах» после целого дня в офисе, раздражения и покраснений на коже? Ограничьте воздействие такого света: включайте по необходимости, отсядьте от источника света на 40 и более см, устраивайте себе перерывы (пейте воду, увлажняйте воздух).

Причина 9. Прикасаться к лицу грязными руками

С начала 2020 года мы привыкли по случаю и без часто мыть руки, использовать влажные салфетки, антисептики. Но обратите внимание на самые обсемененные предметы, с которыми мы ежедневно контактируем.

  • Мобильный телефон – даже у людей с беспроблемной кожей могут появиться высыпания в месте прикладывания его к коже.

  • Клавиатура компьютера – мы не каждый раз моем руки во время печатания, а затем прикасаемся к лицу.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 15

Ретиноловая сыворотка Protocol Pure Serum Retinol, Directalab, мощное средство для эффективной коррекции возрастных изменений кожи. Сыворотка разработана для борьбы с поверхностными и средними морщинами, устранения пигментных пятен, выравнивания тона и цвета кожи. Цена: 5500 рублей.

  • Дверные ручки – нередко можно увидеть картину, когда после мытья и просушивания рук в общественных местах люди берутся за ручку, чтобы открыть себе дверь, а затем спокойно прикасаются к лицу. Выход: используйте бумажную салфетку или открывайте дверь, как это делают хирурги (спиной, держа руки перед собой на груди).

Причина 10. Слишком активная работа сальных желез

Александра Солдатова
Дерматовенеролог, дерматолог

Проблема часто встречается у подростков. Дело в том, что молодая кожа обычно предполагает наличие активной работы сальных желез. Излишняя выработка кожного сала приводит к жирному блеску в течение дня, что беспокоит многих пациентов. Тем не менее это вариант нормы. Однако активная продукция себума в сочетании с недостаточным отшелушиванием кожи приводит к тому, что поры закупориваются и образуются закрытые и открытые комедоны. Таким пациентам рекомендуется комплексная программа очищения у косметолога с пилингом и ультразвуковой чисткой лица.

Причина 11. Неправильный домашний уход

При неправильном домашнем уходе, например, при ежедневном использовании спиртовых лосьенов, агрессивных гелей для умывания, детских щеток, обычно происходит ослабление липидного кожного барьера и нарушается процесс отшелушивания/обновления эпидермиса. Первая реакция пациента – «кожу нужно увлажнить», что, конечно, правильно, но прежде всего требуется восстановление процесса обновления эпидермиса.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!