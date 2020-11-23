Какие процедуры для сохранения молодости стоит сделать в первую очередь, если вам за 40

Вторая пластическая операция – платизмопластика, которая поможет избавиться от колец Венеры и дряблой кожи на шее. Результаты будут видны только через 2-4 месяца, однако собственно реабилитация занимает не более 2-3 недель. Также эксперты отмечают, что, к сожалению, после 30 лет начинает образовываться лишнее количество кожи на верхнем и/или нижнем веках, что существенно прибавляет возраста, однако сделать взгляд вновь более распахнутым можно при помощи блефаропластики. А если до вас добрался гравитационный птоз и овал лица потерял былую четкость, можно сделать аппаратную подтяжку лица – методик на данный момент очень много, все они имеют минимальный реабилитационный период (10 дней) и уже доказали свою эффективность. Эффект виден мгновенно. Еще одно преимущество данной процедуры заключается в том, что ее проводят как на все лицо, так и на отдельную проблемную зону, например, на нижнюю треть или височную область.

Фото: depositphotos

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