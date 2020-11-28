Блефаропластика со скальпелем и без: показания, риски, мифы вокруг операции

И стар и млад

Блефаропластика относится к тем операциям, которые даже не принято скрывать (от ряда других). Например, многие звезды прибегали к этой процедуре у хирурга и не скрывают этого, более того, наоборот, радостно делились с аудиторией фото до и после. К последним относится Лолита, Роза Сябитова, Айза Анохина, Божена Рынска, Лариса Гузеева.

Собственно, цели у всех разные. Кто-то хочет избавиться от возрастных изменений, кто-то от природных особенностей. Например, в последнее время нередко эту процедуру делают девушки до 30 лет, которые не могут избавиться от постоянных припухлостей под глазами — любовь к соленому и недосып здесь ни при чем, речь может идти о подкожных жировых грыжах. В процессе операции делается надрез, через который удаляется лишняя кожа или жировая ткань. После чего накладываются внутрикожные швы.

«Я делала верхние веки, которые стали нависать и придавать лишний возраст. А мне всего 32 года! Даже общий наркоз не делали, полчаса и я — красотка. Через 10 дней на работу вышла, никто даже не понял, что поменялось, отмечали только, что я хорошо отдохнула в отпуске! Сейчас уже и шовчика не видно, только тоненькая полосочка в складке верхнего века, которая со временем уйдет», — отзывается о процедуре пользовательница Анна.