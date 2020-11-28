Блефаропластика со скальпелем и без: показания, риски, мифы вокруг операции
И стар и млад
Блефаропластика относится к тем операциям, которые даже не принято скрывать (от ряда других). Например, многие звезды прибегали к этой процедуре у хирурга и не скрывают этого, более того, наоборот, радостно делились с аудиторией фото до и после. К последним относится Лолита, Роза Сябитова, Айза Анохина, Божена Рынска, Лариса Гузеева.
Собственно, цели у всех разные. Кто-то хочет избавиться от возрастных изменений, кто-то от природных особенностей. Например, в последнее время нередко эту процедуру делают девушки до 30 лет, которые не могут избавиться от постоянных припухлостей под глазами — любовь к соленому и недосып здесь ни при чем, речь может идти о подкожных жировых грыжах. В процессе операции делается надрез, через который удаляется лишняя кожа или жировая ткань. После чего накладываются внутрикожные швы.
«Я делала верхние веки, которые стали нависать и придавать лишний возраст. А мне всего 32 года! Даже общий наркоз не делали, полчаса и я — красотка. Через 10 дней на работу вышла, никто даже не понял, что поменялось, отмечали только, что я хорошо отдохнула в отпуске! Сейчас уже и шовчика не видно, только тоненькая полосочка в складке верхнего века, которая со временем уйдет», — отзывается о процедуре пользовательница Анна.
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Верхняя и нижняя блефаропластика
Например, в молодости нависающее веко выглядит как особенность, изюминка лица — с таким любят работать многие визажисты. Но в среднем после 40 лет нависающее веко становится «тяжелым». А еще в силу строения глаза могут формироваться грыжи. По определению специалистов, «это состояние, которое обусловлено развитием птоза тканей в области верхних и нижних век вследствие выпячивания внутриорбитального жира, несостоятельности круговой мышцы глаза и ее связочного аппарата. Кожа век рано ослабевает и теряет свой тонус, так как круговая мышца глаза и ее связочный аппарат ежедневно участвуют в таких естественных процессах, как моргание. За счет несостоятельности мышц и связок жировая ткань окологлазничной клетчатки начинает контурировать, происходит нарушение микроциркуляции, лимфостаз дополнительно растягивает кожу верхних и нижних век».
Конечно, многие заинтересованные в коррекции век хотели бы прибегнуть к лазерной блефаропластике, которая проводится под местной или общей анестезией и занимает буквально час. После чего пациентка отправляется домой. Еще пару дней сходят отеки, рубцов на память не остается. Но все зависит от возраста, запроса пациентки, состояния кожи, строения века. Классическими вариантами остаются верхняя и нижняя блефаропластика. Эти вмешательства позволяют удалить избыточную нависающую кожу и жировую ткань, те же самые грыжи, морщинистые кожные складки, скорректировать разрез глаз (сейчас в тренде так называемый лисий взгляд).
Нижняя блефаропластика позволяет убрать избытки внутриорбитального жира, мышечных волокон и кожи, а также выровнять носослезную борозду.
Несмотря на популярность процедуры и набитую руку хирургов, нередко можно встретить и неудачные примеры, когда глаза становятся откровенно натянутыми, а веки будто не смыкаются до конца. Последнее говорит либо о том, что был сделан слишком большой забор кожного лоскута, либо возрастная пациентка уже не раз прибегала к процедуре.
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Противопоказания, сколько сохраняется эффект от операции
«Блефаропластика является одним из самых популярных направлений современной пластической хирургии последних лет. Она помогает устранить возрастные изменения или врожденные особенности нижних и верхних век.
Блефаропластику проводят для устранения обвисших век, под которыми лишний жир и дряблая кожа, а также скопившихся жировых грыж.
Рекомендации к проведению блефаропластики:
• удаление деформированной кожи век; • изменение формы и положения век при врожденных, возрастных или посттравматических изменениях; • нависание кожи (верхнее веко делает взгляд "тяжелым", угрюмым); • "мешки" под глазами, круги под глазами, избыток тканей; • неудачная форма разреза глаз; • глубокие морщины; • опущение уголков глаз; • грыжи век; • эстетические дефекты.
Эффект от блефаропластики сохраняется на протяжении 10 лет. Операцию можно проводить в любое время года. Противопоказания есть, к ним относятся:
диабет,
склеродермия,
воспалительные заболевания (герпес, ОРВИ) в период обострения и склонность к формированию келоидных рубцов. Также блефаропластика не проводится в период беременности и лактации. Операцию можно делать в любом возрасте, однако необходимость в ее проведении чаще всего появляется после 35 лет.
Фото: Pexels.com
Риски операции, может ли повлиять на зрение
При проведении блефаропластики существует риск повреждения глазодвигательных мышц, которое может привести к птозу (опущению века) или косоглазию. Однако эти риски нивелируются, если операцию проводит именно офтальмохирург. В отличие от пластического хирурга, специалисты-офтальмологи хорошо разбираются в строении глаза и его придаточного аппарата, что поможет избежать осложнений.
Еще один риск связан с появлением заметных рубцов, но его также можно избежать, если операция проводится с использованием микроскопа, радионожа и тонких нитей. У нас для проведения блефаропластики используется инновационный метод радиоволновой хирургии. Он малотравматичный, а значит помогает свести к минимуму период реабилитации.
Стоит также быть готовым к тому, что после операции возможно неполное смыкание век, отчего может возникнуть ощущение сухости глаз. Если возникает подобное осложнение, оно проходит в первые несколько дней.
Популярный миф вокруг процедуры: якобы она может негативно сказаться на зрении. Блефаропластика никак не влияет на зрение, поскольку не затрагивает глазное яблоко. Так что ни улучшить, ни ухудшить зрение эта операция не может».
Фото: Pexels.com
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