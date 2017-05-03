С 31 мая по 3 июня в Москве при поддержке Passion.ru проходит конкурс «Миссис России Мира 2017», в котором смогут принять участие замужние красавицы. Голосование уже открыто (ищите ссылку в конце страницы), а мы тем временем решили вспомнить и развенчать самые главные мифы о конкурсах красоты.

Как проходит конкурс "Миссис России Мира-2017" вы можете узнать на специальной странице проекта https://missis2017.passion.ru/. А о том, что происходит на других смотрах мы попросили рассказать Ксению Шипилову, девушку, которая прошла не через один конкурс и знает, правда ли, что все куплено и бывает ли дружба после кастингов.

Нужно всегда быть при полном параде

Существует мнение, что каждый день во время конкурса красоты девушки должны находиться в боевой готовности: прическа: макияж, каблуки, вечернее платье. И это правда! Когда речь идет о серьезных фестивалях красоты, девушки в ходе подготовки к финалу просто обязаны постоянно следить за своей внешностью. Я участвовала в конкурсе в 2009 году, поэтому тогда еще не было хорошего наращивания ресниц и мы действительно клеили накладные ресницы каждое утро в 7 часов.

Дружба между девушками невозможна

На мой взгляд, дружба на конкурсах красоты возможна только с соседкой по комнате. С ней вы начинаете делить быт, а значит, перестаете воспринимать друг друга как соперницы. Вы просто начинаете видеть недостатки друг друга и обоюдно выписываете соседку из списка претенденток на победу. А так все равно, общаясь со всеми и на кастингах, и в ходе подготовки к финалу, ты негласно ведешь борьбу. Хотя бывают и исключения: я так встретила свою лучшую подругу!

Раньше все действительно пытались подставить друг друга, порвать платье или спрятать косметику. Просто для девочек такой конкурс был единственным шансом вырваться в свет. Это сегодня, в век Instagram, каждая может стать звездой. Девушки приходят на кастинги уже будучи очень известными!

Жюри предвзято

Считается, что на кастинг нужно приходить максимально накрашенной и причесанной. Это тоже в какой-то степени миф. Обычно отборочные этапы проходят в помещениях с далеко не самым выигрышным светом. Классный макияж, сделанный самостоятельно или даже в салоне, может смотреться грязными разводами на лице. Более того, если жюри заинтересовалось в такой девушке, велика вероятность, что вечерний мейкап просто попросят смыть. Да и вообще вульгарная внешность — не про серьезные конкурсы. Поэтому самое оптимальное — это выбирать что-то в нюдовых оттенках.

Говорят также, что победу можно купить, просто заплатив жюри. Может быть, на второстепенных конкурсах это и возможно. Но на всех глобальных мероприятиях это исключено. У всех одинаковые шансы. Хотя нельзя не отметить, что девочкам, которые живут в достатке, банально проще, ведь они и бьюти-процедурами избалованы, и вниманием.

Мотивация участия

Девушки лукавят, если говорят, что принимают участие просто так, ради опыта. Все приходят, чтобы еще раз убедиться, что они красивые, чтобы поднять свою уверенность, чтобы доказать миру, какая ты классная. Неуверенная девушка не пойдет на конкурс. Но сомнения в своих силах могут одалевать недели за полторы до финала, когда уже видишь тех, кто очевидно претендует на победу.

О непонятных конкурсах

Есть определенный перечень конкурсов, которые все знают, например, «Миссис России Мира». Все остальное — отсутствие гарантий даже на нормальное жюри. И именно там, как раз, все и можно купить. Зачем в таком конкурсе участвовать? Непонятно. Это не дает того опыта, что подразумевают известные фестивали красоты, где учат правильно ходить, сидеть, общаться, где даже ставят речь.

Хотите узнать как проходит настоящий конкурс красоты? У вас есть уникальный шанс следить за всеми этапами конкурса "Миссис России Мира-2017" и даже выбрать самую страстную участницу — «Миссис Passion.ru».

Всю информацию об участницах и голосование вы найдете на этой странице или просто пройдите по ссылке: https://missis2017.passion.ru/

Фото: открытые интернет-источники

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