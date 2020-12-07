В чем встречать Новый год 2021: гид по самым стильным платьям
Платье с пайетками
Фото: Архивы пресс-служб
Смелое решение, которое хотя бы раз стоит принять. Если потанцевать в бликах диско-шара не удастся, создавайте атмосферу сами! Рекомендуем заострить внимание на силуэтных платьях с V-образными вырезами, акцентом на талии и нескромным разрезом от бедра: чем лаконичнее фасон, тем больше блеска. Добавляем пару минималистичных мюли консервативного черного цвета, крошечную сумку для важных мелочей и обязательно — затейливое украшение для зоны декольте.
Черное платье-блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Повышаем градус соблазнительности с помощью классических форм: эффектное платье-блейзер станет главным помощником в этом деле. Для уверенности подбираем комплект кружевного белья, который правильно оформит изгибы, и мерцающие босоножки на головокружительно высоких шпильках, которые уж точно не позволят спуститься с небес на землю. Финальный штрих — капля парфюма, которая обнимет шлейфом пряного аромата весь образ.
Небесно-голубое мини
Фото: Архивы пресс-служб
В переходе на светлую сторону фокусируемся на сочетании небесно-голубого и кипенно-белого оттенков. Их абсолютная совместимость — отличный повод примерить «драматичное» мини, зарифмовав его с дерзкими сапогами с широкими голенищами и микросумкой в тон. Перещеголять размер аксессуара позвольте бижутерии: чем габаритнее стейтмент-украшения, тем ярче look.
Контрастная полоска с акцентами
Фото: Архивы пресс-служб
На десерт оставляем варианты, инвестиция в которые будет самой выгодной, — те, что применимы в образах и за пределами танцпола. Экспериментируем с контрастными принтами и хитросплетениями черного и белого. Оттенят такой коктейль акцентные оттенки, будь то фуксия, изумруд или цвет перца чили. Разбираем на примере последнего, вооружаясь парой замшевых мюли на фигурных каблуках и не забываем о сочных оттенках губной помады.
Фото: Архивы пресс-служб
Пускай этот праздник мы проведем дома, зато возможность нарядиться и быть во всеоружии у нас никто не отнимал. Сделайте вечеринку ярче — решитесь на то, что никогда бы не надели, будь то ультрамини с корсетным лифом, «драматичный» силуэт или total образ с пайетками цвета шампань. В битву за место в вашем вечернем гардеробе вступают крошечные сатиновые комбинации в духе нулевых, силуэтные макси с разрезами от бедра и лаконичные «футляры» с нежным мерцанием серебра.
Не так давно мы разбирали сверхважную дилемму: носить телесные колготки или нет. Заручившись поддержкой стилиста-имиджмейкера, мы провели модное расследование — результаты вас удивят. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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