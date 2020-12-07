В чем встречать Новый год 2021: гид по самым стильным платьям

Пускай этот праздник мы проведем дома, зато возможность нарядиться и быть во всеоружии у нас никто не отнимал. Сделайте вечеринку ярче — решитесь на то, что никогда бы не надели, будь то ультрамини с корсетным лифом, «драматичный» силуэт или total образ с пайетками цвета шампань. В битву за место в вашем вечернем гардеробе вступают крошечные сатиновые комбинации в духе нулевых, силуэтные макси с разрезами от бедра и лаконичные «футляры» с нежным мерцанием серебра.

Не так давно мы разбирали сверхважную дилемму: носить телесные колготки или нет. Заручившись поддержкой стилиста-имиджмейкера, мы провели модное расследование — результаты вас удивят. Подробнее читайте на Passion.ru.