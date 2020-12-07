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В чем встречать Новый год 2021: гид по самым стильным платьям

Декабрь уже вступил в свои права и требует максимально быстрого развития событий. В предновогодней суете времени всегда мало, а задач хватает. И в праздничном чек-листе наряд для предстоящей вечеринки занимает далеко не последнее место. Многие откладывают его выбор на последний момент, а затем устраивают настоящий марафон по магазинам. Чтобы этого избежать, рекомендуем отправиться за модными трофеями для встречи Нового года как можно скорее. А для вдохновения оставляем вам несколько стильных идей!

Платье с пайетками

  1. Пудра M.A.C., 2 950 руб. 2. Колье Faris (poisondrop.ru), 43 500 руб. 3. Платье «Снежная Королева» x Lina Dembikova, цена по запросу. 4. Сумка Topshop, 3 300 руб. 5. Туфли Zara, 3 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Смелое решение, которое хотя бы раз стоит принять. Если потанцевать в бликах диско-шара не удастся, создавайте атмосферу сами! Рекомендуем заострить внимание на силуэтных платьях с V-образными вырезами, акцентом на талии и нескромным разрезом от бедра: чем лаконичнее фасон, тем больше блеска. Добавляем пару минималистичных мюли консервативного черного цвета, крошечную сумку для важных мелочей и обязательно — затейливое украшение для зоны декольте.

Черное платье-блейзер

  1. Туфли Rene Caovilla, цена по запросу. 2. Бра Hunkemöller, цена по запросу. 3. Платье Terekhov Girl, 25 000 руб. 4. Парфюм Caron Tabac Noir, 19 450 руб. 5. Трусы Hunkemöller, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Повышаем градус соблазнительности с помощью классических форм: эффектное платье-блейзер станет главным помощником в этом деле. Для уверенности подбираем комплект кружевного белья, который правильно оформит изгибы, и мерцающие босоножки на головокружительно высоких шпильках, которые уж точно не позволят спуститься с небес на землю. Финальный штрих — капля парфюма, которая обнимет шлейфом пряного аромата весь образ.

Небесно-голубое мини

  1. Paris Texas, 39 817 руб. 2. Тушь L’Obscur от Gucci, 2 900 руб. 3. Пудра Guerlain Meterorites Golden Bee, 4182 руб. 4. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 5. Сумка Jacquemus, 53 255 руб. 6. Платье Ulyana Sergeenko, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

В переходе на светлую сторону фокусируемся на сочетании небесно-голубого и кипенно-белого оттенков. Их абсолютная совместимость — отличный повод примерить «драматичное» мини, зарифмовав его с дерзкими сапогами с широкими голенищами и микросумкой в тон. Перещеголять размер аксессуара позвольте бижутерии: чем габаритнее стейтмент-украшения, тем ярче look.

Контрастная полоска с акцентами

  1. Туфли Portal, цена по запросу. 2. Помада Gucci À Lèvres Mat, 3 250 руб. 3. Серьги Herald Percy (poisondrop.ru), 8 800 руб. 4. Сумка Topshop, 3 300 руб. 5. Платье Pinko, 27 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

На десерт оставляем варианты, инвестиция в которые будет самой выгодной, — те, что применимы в образах и за пределами танцпола. Экспериментируем с контрастными принтами и хитросплетениями черного и белого. Оттенят такой коктейль акцентные оттенки, будь то фуксия, изумруд или цвет перца чили. Разбираем на примере последнего, вооружаясь парой замшевых мюли на фигурных каблуках и не забываем о сочных оттенках губной помады.

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Laroom, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Пускай этот праздник мы проведем дома, зато возможность нарядиться и быть во всеоружии у нас никто не отнимал. Сделайте вечеринку ярче — решитесь на то, что никогда бы не надели, будь то ультрамини с корсетным лифом, «драматичный» силуэт или total образ с пайетками цвета шампань. В битву за место в вашем вечернем гардеробе вступают крошечные сатиновые комбинации в духе нулевых, силуэтные макси с разрезами от бедра и лаконичные «футляры» с нежным мерцанием серебра.

Не так давно мы разбирали сверхважную дилемму: носить телесные колготки или нет. Заручившись поддержкой стилиста-имиджмейкера, мы провели модное расследование — результаты вас удивят. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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