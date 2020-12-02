Корица, базилик, апельсин и не только: какие ароматы привлекают деньги, удачу и любовь
Любовь и гармонизация отношений
Если вы пока еще не встретили свою вторую половинку, не отчаивайтесь. Специалисты по фэн-шуй утверждают, что определенные запахи несут в себе соответствующую энергетику и помогут вам найти того человека, который ответит вам взаимностью. «Любовные» ароматы притягивают к себе внимание, усиливают вашу привлекательность и настраивают на романтический лад.
Если ваш роман только набирает обороты, то используйте эфирные масла розы и орхидеи. Они действуют возбуждающе и усилят притяжение. Сочетание аромата апельсина и корицы притянут счастливое стечение обстоятельств и помогут усилить женскую энергию. Но не наносите их на кожу, иначе можно получить аллергическую реакцию.
Терпко-обволакивающий аромат имбиря и иланг-иланга создает мощную энергетическую волну, притягивая в вашу жизнь «того самого» человека. Аромат розы и мускатного ореха по-новому раскроет вашу сексуальную энергию и поможет укрепить зарождающуюся связь между людьми. Капля мускатного ореха способна придать нотку пикантности и страсти вашим отношениям.
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Семейным парам, которые хотят вернуть страсть и гармонизировать отношения, поможет аромат лесных ягод. Этот запах сближает и помогает найти точки соприкосновения. Теплые и терпкие ароматы ванили и корицы также помогут сохранить семейное счастье и наполнят ваш дом уютом.
Если вы хотите создать атмосферу спокойствия и умиротворения, тогда воспользуйтесь маслом лаванды, запах которой помогает расслабиться, позабыть о проблемах и страхах. Взять эмоции под контроль поможет запах лимона. Он уменьшит градус напряженности и поможет купировать начинающийся конфликт.
Финансовый успех и процветание
Рост благополучия и процветания зависит от энергии финансового потока. Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда водились деньги и финансовый поток не прекращался, запаситесь эфирными маслами с запахом сосны и хвои. Стать «денежным» магнитом и усилить вашу энергию может обволакивающий запах пачули. А освежающий запах бергамота поможет принимать решения «холодной головой», не поддаваясь на эмоции и провокации.
Для того чтобы в кошельке «звенели монеты», можно капнуть на кусочек ткани или бумаги по несколько капель базилика и ладана. Они будут создавать благоприятные условия, при которых деньги не перестанут водиться.
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Удача и счастье
Затянувшуюся полосу невезения тоже можно нейтрализовать с помощью энергии ароматов. Если вы хотите, чтобы удача сопутствовала в делах и счастье поселилось в доме, то запаситесь эфирными маслами с запахом апельсина. Именно этот аромат поможет настроиться на нужный лад и получить желаемое.
Игристый и завораживающий аромат мандарина и хвои несет в себе мощную энергетику и притягивает позитив в вашу жизнь. Эфирное масло с запахом ромашки тоже поможет вам настроиться на нужный лад. Этот аромат помогает забыть о проблемах и вспомнить о том, что делает вас по-настоящему счастливой. Запах майорана тоже поможет тем, кому не хватает чудес в этой жизни. Этот аромат притягивает счастливое стечение обстоятельств и помогает любую ситуацию обратить в свою пользу.
Поможет очистить дом от негативной энергии и запах камфоры. Можете капнуть немного масла в разных комнатах и наслаждаться результатом.
Фото: Pexels.com
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