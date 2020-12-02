Корица, базилик, апельсин и не только: какие ароматы привлекают деньги, удачу и любовь

Если вы пока еще не встретили свою вторую половинку, не отчаивайтесь. Специалисты по фэн-шуй утверждают, что определенные запахи несут в себе соответствующую энергетику и помогут вам найти того человека, который ответит вам взаимностью. «Любовные» ароматы притягивают к себе внимание, усиливают вашу привлекательность и настраивают на романтический лад.

Если ваш роман только набирает обороты, то используйте эфирные масла розы и орхидеи. Они действуют возбуждающе и усилят притяжение. Сочетание аромата апельсина и корицы притянут счастливое стечение обстоятельств и помогут усилить женскую энергию. Но не наносите их на кожу, иначе можно получить аллергическую реакцию.

Терпко-обволакивающий аромат имбиря и иланг-иланга создает мощную энергетическую волну, притягивая в вашу жизнь «того самого» человека. Аромат розы и мускатного ореха по-новому раскроет вашу сексуальную энергию и поможет укрепить зарождающуюся связь между людьми. Капля мускатного ореха способна придать нотку пикантности и страсти вашим отношениям.