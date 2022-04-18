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Звезды, которым не удается выглядеть стильно, как бы они ни старались: фото

Далеко не все знаменитости пользуются услугами профессиональных стилистов, а надо бы. Многие из них создали свой имидж еще 20 лет назад и продолжают следовать ему вопреки стремительно меняющимся трендам. И хотя эстетика нулевых продолжает захватывать подиумы в 2022 году, не всем удается разделять флер эпохи и китч. В нашей подборке — звезды, которым не мешало бы поработать над гардеробом!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аврил Лавин

Фото: Globallook

Аврил Лавин

Аврил Лавин удается оставаться кумиром тинейджеров с 2007 года. Впрочем, с тех времен ее модные приемы ничуть не изменились: косухи с аппликациями в виде костей, туфли на платформе и балетки в паре с джинсами, рваные колготки остались в арсенале певицы вместе с хитом Sk8er Boi.

Аврил Лавин с бойфрендом

Аврил Лавин с бойфрендом

Фото: Eastnews

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон старается отдавать предпочтение классике, но выходы в лакированных тренчах цвета Барби никто не отменял. Сама исполнительница признается, что периодически обращается к архивам и всем советует. Ведь ничто так не радует, как втиснуться в узкие джинсы, которым уже исполнилось 15 лет.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: Globallook

Бритни Спирс

Последние несколько лет внешний вид Бритни Спирс настораживал поклонников: череда судебных разбирательств с родителями сказались на звезде. Подписчиков удивляли странные, на их взгляд, ролики, на которых поп-дива танцевала в кэтсьютах, крошечных топах и шортах, которые вот-вот упадут. Хотя исполнительница, судя по комментариям, была в восторге от трофеев из недр своей гардеробной.

Бритни Спирс

Globallook

Бритни Спирс

Globallook

Серена Уильямс

Серена Уильямс старается следовать ключевым тенденциям, но не всегда учитывает особенности своей атлетичной фигуры. Теннисистке надо отдать должное: обсуждения ее аутфитов не утихают подолгу. Как, например, ее образа для Afi Fest, выстроенного вокруг асимметричного комбинезона в духе тех, что фигуристки надевают на свои выступления.

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Dpa

Холли Берри

Холли Берри не упускает возможности поделиться результатами регулярных тренировок в спортзале, которые, судя по рельефу ее пресса, пропускает крайне редко. Если образы для светских мероприятий почти всегда фееричны, то стритстайл заметно отстает.

Холли Берри

Холли Берри

Фото: Eastnews

Ранее мы обсуждали, как одевались знаменитые иконы стиля до того, как обрели всеобщее признание. Могли ли Виктория Бекхэм и Мелания Трамп похвастаться чувством вкуса и способностью задавать тренды более 20 лет назад? Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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