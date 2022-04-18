Звезды, которым не удается выглядеть стильно, как бы они ни старались: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Аврил Лавин
Аврил Лавин удается оставаться кумиром тинейджеров с 2007 года. Впрочем, с тех времен ее модные приемы ничуть не изменились: косухи с аппликациями в виде костей, туфли на платформе и балетки в паре с джинсами, рваные колготки остались в арсенале певицы вместе с хитом Sk8er Boi.
Фото: Eastnews
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон старается отдавать предпочтение классике, но выходы в лакированных тренчах цвета Барби никто не отменял. Сама исполнительница признается, что периодически обращается к архивам и всем советует. Ведь ничто так не радует, как втиснуться в узкие джинсы, которым уже исполнилось 15 лет.
Фото: Globallook
Бритни Спирс
Последние несколько лет внешний вид Бритни Спирс настораживал поклонников: череда судебных разбирательств с родителями сказались на звезде. Подписчиков удивляли странные, на их взгляд, ролики, на которых поп-дива танцевала в кэтсьютах, крошечных топах и шортах, которые вот-вот упадут. Хотя исполнительница, судя по комментариям, была в восторге от трофеев из недр своей гардеробной.
Globallook
Globallook
Серена Уильямс
Серена Уильямс старается следовать ключевым тенденциям, но не всегда учитывает особенности своей атлетичной фигуры. Теннисистке надо отдать должное: обсуждения ее аутфитов не утихают подолгу. Как, например, ее образа для Afi Fest, выстроенного вокруг асимметричного комбинезона в духе тех, что фигуристки надевают на свои выступления.
Фото: Dpa
Холли Берри
Холли Берри не упускает возможности поделиться результатами регулярных тренировок в спортзале, которые, судя по рельефу ее пресса, пропускает крайне редко. Если образы для светских мероприятий почти всегда фееричны, то стритстайл заметно отстает.
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали, как одевались знаменитые иконы стиля до того, как обрели всеобщее признание. Могли ли Виктория Бекхэм и Мелания Трамп похвастаться чувством вкуса и способностью задавать тренды более 20 лет назад? Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews