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Звезды, которым не удается выглядеть стильно, как бы они ни старались: фото

Далеко не все знаменитости пользуются услугами профессиональных стилистов, а надо бы. Многие из них создали свой имидж еще 20 лет назад и продолжают следовать ему вопреки стремительно меняющимся трендам. И хотя эстетика нулевых продолжает захватывать подиумы в 2022 году, не всем удается разделять флер эпохи и китч. В нашей подборке — звезды, которым не мешало бы поработать над гардеробом!