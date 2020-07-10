Многодетная мама Джессика Симпсон похвасталась фигурой в джинсах 14-летней давности

«Эти джинсы хранятся в моем шкафу 14 лет (и я не преувеличиваю!). Я подумала, что могу дать им еще один шанс в последние часы своей третьей декады. Привет, 40, приятно встретиться!» — прокомментировала Симпсон свою новую публикацию и похвасталась, что вещь ей впору. На фото звезда позирует в джинсах, которые действительно выполнены в лучших традициях начала 2000-х годов: клеш-от колен, ультранизкая посадка и, конечно же, рваный деним с легкими потертостями. Облегающие по бедрам, эти джинсы сидят на Джессике идеально — так, будто бы скачков веса после рождения троих детей за последние 8 лет и не было. Артистка дополнила образ свободной толстовкой с абстрактным принтом и решила на утяжелять его мейкапом.