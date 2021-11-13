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Официально свободна: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней

Суд Лос-Анджелеса лишил отца популярной американской певицы Бритни Спирс опеки над ней, на которую он имел права с 2008 года. Певица назвала этой день «лучшим в жизни» и уже готовиться вернуться на сцену.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бритни Спирс

Фото: Picture-alliance

Джеймс Спирс на протяжении 13 лет контролировал финансовые и личные дела своей дочери, нарушая ее права. Певица долго боролась за свою свободу и, наконец, официально стала свободной.

Слушание по делу прошло в пятницу в суде Лос-Анджелеса, сообщает CNN.

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По всему миру прошли акции в поддержку Бритни, где фанаты звезды выражали ей свою любовь и солидарность. Во многой благодаря поклонникам и движению #FreeBritney дело об опекунстве получило такую широкую огласку. «Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов, это безумие!!! Думаю, я буду плакать до конца дня!!!» — написала Спирс в своем Instagram.

Жених Бритни Сэм Асгари выложил на своей странице пост со словом «Свобода». Спирс и Асгари встречаются несколько лет, но из-за контроля отца, певице было запрещено выходить замуж и заводить еще детей. Как только суд начал рассмотрение дела, возлюбленный Бритни сделал ей предложение.

Фото и видео: Picture-alliance, Instagram

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