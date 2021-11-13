Официально свободна: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней

Джеймс Спирс на протяжении 13 лет контролировал финансовые и личные дела своей дочери, нарушая ее права. Певица долго боролась за свою свободу и, наконец, официально стала свободной.

Слушание по делу прошло в пятницу в суде Лос-Анджелеса, сообщает CNN.