Официально свободна: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней
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Фото: Picture-alliance
Джеймс Спирс на протяжении 13 лет контролировал финансовые и личные дела своей дочери, нарушая ее права. Певица долго боролась за свою свободу и, наконец, официально стала свободной.
Слушание по делу прошло в пятницу в суде Лос-Анджелеса, сообщает CNN.
По всему миру прошли акции в поддержку Бритни, где фанаты звезды выражали ей свою любовь и солидарность. Во многой благодаря поклонникам и движению #FreeBritney дело об опекунстве получило такую широкую огласку. «Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов, это безумие!!! Думаю, я буду плакать до конца дня!!!» — написала Спирс в своем Instagram.
Жених Бритни Сэм Асгари выложил на своей странице пост со словом «Свобода». Спирс и Асгари встречаются несколько лет, но из-за контроля отца, певице было запрещено выходить замуж и заводить еще детей. Как только суд начал рассмотрение дела, возлюбленный Бритни сделал ей предложение.
Фото и видео: Picture-alliance, Instagram